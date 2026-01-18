Od Nicole Kidman do hrvatskih glumica: Kovrče su opet najpoželjnija frizura

U posljednje vrijeme sve se više slavnih dama vraća svojoj prirodnoj kovrčavoj kosi. Jedna od predvodnica tog pokreta upravo je Nicole Kidman

Dok se u svijetu slavnih često preferiraju uglađene i sjajne frizure koje svu pažnju prepuštaju odjevnim kombinacijama, rijetko koja frizura izazove toliko divljenja kao bujne, odvažne i raskošne kovrče. Poput rijetkih dragulja, rezervirane su za najhrabrije zvijezde koje se ne boje privući pozornost, a nedavni primjer glumice Nicole Kidman, koja je ponosno pokazala svoje prirodne kovrče, ponovno je pokrenuo lavinu oduševljenja ovim bezvremenskim stilom.

Ikone koje su definirale eru

Desetljeća iza nas definirale su razne vrste kovrča, od glamuroznih u pedesetima, divljih i prirodnih u osamdesetima do sjajnih i ispoliranih u ranim 2000-ima. Svaka generacija ima svoje ikone čije su frizure postale dio pop kulture. Tko se ne sjeća Julije Roberts u devedesetima, čije su razbarušene kovrče postale sinonim za romantične komedije? Ili Sarah Jessice Parker, čija je prepoznatljiva kosa u seriji "Seks i grad" postala jednako slavna kao i lik Carrie Bradshaw.

Sjetimo se i Meg Ryan u filmu "Kad je Harry sreo Sally", čija je slojevita kovrčava frizura i danas inspiracija mnogima. Te frizure nisu bile samo ukras, već ključan dio karaktera, simbol slobode i neopterećenosti.

Povratak prirodnoj kosi

Posljednjih godina svjedočimo trendu u kojem se sve više slavnih dama vraća svojoj prirodnoj teksturi kose. Jedna od predvodnica tog pokreta upravo je Nicole Kidman. Glumica, koja je godinama ravnala svoju kosu kako bi se uklopila u holivudske standarde, nedavno je priznala da žali zbog te odluke.

"Zašto sam ravnala kosu? To je moja prirodna kosa", izjavila je u jednom intervjuu, poručivši djevojkama da prigrle svoje kovrče i ne slijede njezin primjer. Njezine fotografije s odmora, na kojima izgleda opušteno s prirodno valovitom kosom, oduševile su obožavatelje koji su poručili da joj kovrče daju mladolik i svjež izgled.

Kovrčave dive hrvatske scene

Ni hrvatska scena ne zaostaje za svjetskim trendovima. Mnoge poznate Hrvatice upravo su po svojim kovrčama postale prepoznatljive. Jedna od najvećih ikona svakako je Doris Dragović, čija je duga, tamna i kovrčava kosa desetljećima njezin zaštitni znak. Svojim prirodnim uvojcima plijeni pažnju i glumica Zrinka Cvitešić, čija frizura savršeno pristaje njezinoj energičnoj osobnosti. Tu su i pjevačica Vanna te glumica Marija Borić, koje su također dokazale da su kovrče itekako moćan adut.

Bilo da su prirodne ili stilizirane, kovrče su više od frizure. One su stav, izjava o samopouzdanju i prihvaćanju sebe. Od zlatnog doba Hollywooda do danas, ova frizura ne prestaje inspirirati, dokazujući da je s pravom zaslužila status ikone stila koja, čini se, nikada neće izaći iz mode.