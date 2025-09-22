Od antičkih ideala do znanosti - L’Oréal slavi ljepotu dugovječnosti

Danas svjedočimo velikoj promjeni: ljepota više nije sinonim za mladost. Ona predstavlja vitalnost, energiju i unutarnji balans u svakoj dobi te osjećaj da možemo izgledati i osjećati se kao najbolja verzija sebe

U dinamičnom svijetu u kojem se stalno preispituju zastarjeli koncepti, ljepota se oslobađa okova mladosti i postaje putovanje kroz cijeli životni vijek. Ona se transformira u most koji spaja prošlost i budućnost, omogućujući svakom pojedincu da prihvati i slavi svoj jedinstveni izraz u svakoj dobi.

Upravo u takvom duhu, Arheološki muzej u Zagrebu poslužio je kao inspirativna kulisa L'Oréal Grupe, koja je predstavila svoju viziju ljepote i dugovječnosti. Danas više nije samo važno da se što dulje živi, već da se te dodatne godine provedu kvalitetno i ispunjeno. Kroz duboku integraciju znanstvenih dostignuća L'Oréal Grupe s bogatim kulturnim nasljeđem i filozofskim promišljanjima o ljepoti, predstavljen je Longevity Integrative Science™ pristup te se dotaknula tema kako se ljepota oblikovala i vrednovala kroz različite povijesne epohe i geografske regije.

Inspirativni ambijent Arheološkog muzeja u Zagrebu, jednog od prvih muzeja koji je nakon potresa doživio obnovu i ponovno otvorio svoja vrata 2024. godine, pružio je savršen okvir za razgovor o značenju dugovječnosti danas. Sudionici su tako imali priliku razgledati zbirke pod stručnim vodstvom ravnatelja Ivana Radmana-Livaje i kustosa Ozrena Domitera. Muzej čuva bogatu povijesnu građu od iznimne važnosti za razumijevanje trajanja i kontinuiteta ljudske civilizacije, između ostalog i artefakte koji su potiču i na razmišljanje o tome kako se mijenjalo poimanje dugovječnosti.

Dok je prosječan životni vijek 1950. godine bio 47 godina, u današnje vrijeme dosegao je gotovo 72 godine, a sve zahvaljujući impresivnom uspjehu medicine, znanosti i društva. Promjena viđenja dugovječnosti donijela je drugačiji narativ koji je čovjeka natjerao na razmišljanje kako dodatne godine proživjeti zdravo, s energijom i dostojanstvom. Na toj ideji – da su godine samo broj, a starenje je umjetnost - L'Oréal Grupa gradi svoj pristup ljepoti i dugovječnosti, u kojem ljepota nema rok trajanja.

„Vjerujemo da naša industrija ljepote ima jedinstvenu priliku pridonijeti kvalitetnijem i ispunjenijem starenju. Ljepota nikada nije bila samo površna stvar – ona je povezana s identitetom, samopouzdanjem i osjećajem dobrobiti. Zato već više od 116 godina ulažemo u znanost i inovacije, kako bismo razumjeli što ljepota znači u svakom životnom razdoblju.“, istaknula je Irena Šarić Dombaj, direktorica korporativnih komunikacija L'Oréal Grupe za Adria-Balkan regiju.

L’Orealova posvećenost inovaciji mijenja pogled na ljepotu

Danas svjedočimo velikoj promjeni: ljepota više nije sinonim za mladost. Ona predstavlja vitalnost, energiju i unutarnji balans u svakoj dobi te osjećaj da možemo izgledati i osjećati se kao najbolja verzija sebe.

Kroz koncept Longevity Integrative Science™, L'Oréal pristupa zdravlju kože holistički. Smisao nije samo korekcija znakova starenja, već proaktivno djelovanje na staničnoj razini. Zahvaljujući alatu Longevity AI Cloud™, koji analizira 267 biomarkera kože, kompanija je razvila prvu sveobuhvatnu bio-mapu zdravlja kože u industriji. Istraživački timovi otkrili su devet međusobno povezanih obilježja starenja, što omogućuje precizno djelovanje na nevidljive mehanizme ispod površine i pomaže u održavanju zdrave kože.

Suradnja L’Oreal grupe s vodećim sveučilištima i biotehnološkim partnerima, rezultirala je konkretnim rješenjima – od dijagnostičkog uređaja Cell Bioprint do proizvoda poput Lancôme Absolue Longevity Soft Cream i Vichy Neovadiol Longevity Cream, koji ciljano djeluju na temeljne uzroke starenja.

