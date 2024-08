Trend s TikToka – opsesija talijanskim make-up lookom i Monicom Bellucci

Na društvenim mrežama, osobito TikToku, stalno se javljaju neki novi trendovi pa je tako ovog ljeta jako popularno bilo europsko ljeto odnosno "european summer". Uživanje u sporom načinu života i jedenje tjestenine postali su jako IN, a čini se da će inspiracija Italijom nastaviti i u jesenskoj sezoni, barem kad su u pitanju beauty trendovi.

Naime, najnoviji trend je tzv. talijanski make-up look odnosno šminka kakvu je u mlađim danima nosima poznata talijanska glumica i jedna od najljepših žena na svijetu, Monica Bellucci.

"Italian make up look" ove će jeseni biti izuzetno popularan, a riječ je o izrazito chic looku s besprijekornim tenom, usnama u nude nijansi i smeđim smokey eye. Korisnicima TikToka najveća je muza upravo talijanska glumica, koja je u oduvijek njegovala profinjen, senzualan i zavodljiv look.

Za kreiranje takvog make-up looka ključna je baršunasta, mat koža. Na lice se nanosi dosta bronzera, a važan dio je i smokey eye za koji se najčešće koriste tople nijanse poput smeđe. Na usne je najbolje nanijeti ruž u nekoj nježnoj nude ili blago ružičastoj nijansi.

Kako se čini, taljanski make-up look ove će jeseni biti veliki hit pa u nastavku donosimo i nekoliko ideja za inspiraciju.