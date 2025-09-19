Nova sezona, nova boja kose: 'Boho plava' savršena je retro nijansa za jesen
Jedna od najtraženijih nijansa za ovu jesen dolazi ravno iz šezdesetih. Upoznajte „boho plavu“, prirodnu, toplu nijansu bez previše kontrasta ili oštrih prijelaza.Ova nijansa medene plave izgleda dotjerano, a opet nenametljivo. Šezdesetih su je popularizirale ikone poput Jane Fonde, Edie Sedgwick i Sharon Tate, u vremenu kada su mir, ljubav i prirodna ljepota bili u prvom planu.
Što tražiti u salonu?
Umjesto hladnih ili platinastih tonova, birajte karamel, pijesak i medene nijanse. Frizera možete zamoliti za mekane, suptilne pramenove postavljene ondje gdje bi ih prirodno obasjalo sunce; ovisno o vašoj prirodnoj bazi, tretman sjaja može biti bolji izbor od folija.
Tko nosi „boho plavu“ u 2025.?
Ove jeseni „boho blonde“ je posvuda — ali u nešto suvremenijim verzijama nego što su to bile natapirane retro frizure. Današnje boho plavuše naglašavaju ležernost boje kroz stiliziranje.
Sienna Miller viđena je s dugim, valovitim pramenovima, Suki Waterhouse nosi ovu nijansu na svojim karakterističnim slojevima i šiškama, dok je Margot Robbie njome „popravila“ izbijeljenu Barbie plavu, birajući prirodniji izgled s tamnijim korijenima.
Bilo da volite strukturirani bob, prirodnu teksturu ili raskošni blow-out, „boho plava“ ima univerzalnu privlačnost. Za još inspiracije prije sljedećeg odlaska frizeru — nastavite listati.