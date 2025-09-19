Nova sezona, nova boja kose: 'Boho plava' savršena je retro nijansa za jesen

Umjesto hladnih ili platinastih tonova, birajte karamel, pijesak i medene nijanse

Jedna od najtraženijih nijansa za ovu jesen dolazi ravno iz šezdesetih. Upoznajte „boho plavu“, prirodnu, toplu nijansu bez previše kontrasta ili oštrih prijelaza.Ova nijansa medene plave izgleda dotjerano, a opet nenametljivo. Šezdesetih su je popularizirale ikone poput Jane Fonde, Edie Sedgwick i Sharon Tate, u vremenu kada su mir, ljubav i prirodna ljepota bili u prvom planu.

Što tražiti u salonu?

Umjesto hladnih ili platinastih tonova, birajte karamel, pijesak i medene nijanse. Frizera možete zamoliti za mekane, suptilne pramenove postavljene ondje gdje bi ih prirodno obasjalo sunce; ovisno o vašoj prirodnoj bazi, tretman sjaja može biti bolji izbor od folija.

Tko nosi „boho plavu“ u 2025.?

Ove jeseni „boho blonde“ je posvuda — ali u nešto suvremenijim verzijama nego što su to bile natapirane retro frizure. Današnje boho plavuše naglašavaju ležernost boje kroz stiliziranje.

Sienna Miller viđena je s dugim, valovitim pramenovima, Suki Waterhouse nosi ovu nijansu na svojim karakterističnim slojevima i šiškama, dok je Margot Robbie njome „popravila“ izbijeljenu Barbie plavu, birajući prirodniji izgled s tamnijim korijenima.

Bilo da volite strukturirani bob, prirodnu teksturu ili raskošni blow-out, „boho plava“ ima univerzalnu privlačnost. Za još inspiracije prije sljedećeg odlaska frizeru — nastavite listati.