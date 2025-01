Sijeda kosa zaslužuje njegu, a uz ove proizvode zadržat ćeš sjaj i volumen

Sijede su neizbježne, ali te još uvijek mogu uhvatiti nespremnom kad tek izniknu — pogotovo ako si u ranim 20-ima. Za neke je to nasumična, usamljena bijela kosa koja se pojavljuje kao nepoželjni gost u kući, dok bi drugi mogli vidjeti tonu sijede kose na cijeloj površini glave. Ako te zanima što uzrokuje ovu pojavu, prvog krivca potraži u genima. Ako su tvoji roditelji rano primijetili srebrne niti, vjerojatno ćeš i ti. Zapravo, znanstvenici su identificirali prvi gen odgovoran za sijedu kosu, IRF4, koji postoji u obitelji i mogao bi jednog dana biti ključ za sprječavanje pojave sijedih vlasi.

No, zašto kosa uopće postaje sijeda ili bijela? Čak ni najbolji stručnjaci ne mogu dati crno-bijeli odgovor. Dermatologinja Ciraldo za Allure tvrdi da još uvijek ne razumijemo točan mehanizam sijeđenja kose, a da je najprihvaćenija teorija ta da može doći do nakupljanja vodikovog peroksida u vlasištu kose pa to uzrokuje oksidativni stres koji uništava pigment iznutra prema van. Loša vijest je da način života i okoliš također mogu pridonijeti ovom oksidativnom stresu. Ispostavilo se da slobodni radikali koje oslobađaju UV zrake, zagađenje i emocionalni stres izazivaju iste probleme u tvojim pramenovima kao i u koži.

Puna glava sijedih nije znak starosti, što može biti osnažujuće ili naporno, ovisno o tvojoj perspektivi. Ipak, znanje o pravilnoj njezi sijede kose - bilo da počinješ proces potpunog odbacivanja bojanja kose ili jednostavno želiš nadograditi svoju postojeću rutinu, može ti biti od velike koristi. S godinama kosa gubi gustoću, sjaj i pigment, a žlijezde u vlasištu proizvode manje sebuma. Osim toga, smanjenje proizvodnje sebuma može rezultirati grubom, žilavom i suhom kosom—osobito za kovrčavu teksturu što znači da bismo trebali planirati prilagoditi njegu kose i rutine stiliziranja u skladu s tim.

Ako svojoj kosi želiš pružiti ispravnu njegu koja će ti pomoći da prihvatiš svoje sijede i graciozno se nosiš s nadolazećom promjenom, u nastavku pogledaj proizvode koji će ti u tome pomoći. Jednako je bitno i dubinsko čišćenje kose koje će obnoviti tvoje vlasište i kosu učiniti svježom i bujnom. Ulja poput jojobinog, arganovog i kokosovog bogata esencijalnim vitaminima kosu će učiniti mekom.

Joanna Color Boost Complex - 5,70 €

Joanna Professional Color Boost Complex šampon učinkovito uklanja s kose i vlasišta sve nečistoće, masnoću i ostatke proizvoda za styling te drugih kozmetičkih proizvoda.

L’Oréal Professionnel Metal Detox - 26,50 €

L’Oréal Professionnel Serie Expert Metal Detox šampon kremaste teksture čisti kosu od metalnih naslaga, čime potiče njezin zdrav izgled i blistavost boje.

Olaplex N°4P Blond Enhancer - 24,10 €

Ljubičasti šampon za toniranje neutralizirajućih žutih tonova ostavlja tvoju kosu podatnom i svilenkastom kao iz salona.

Osmo Super Silver - 14,60 €

Šampon Osmo Super Silver učinkovito čisti vlasište, temeljito pere kosu i vraća joj prirodnu ljepotu.

Vitalcare Professional maska - 4,50 €

Maska koja će obnoviti tvoju kosu u potpunosti i pružiti joj potrebnu njegu.

Vitalcare Professional maska - 13,20 €

Maska za kosu Light Irridiance Out Yellow predstavlja nezamjenjiv korak u ritualu njegovanja kose. Odvoji vrijeme za regeneraciju, a ona će ti uzvratiti svojom vitalnošću i ljepotom.

Moroccanoil Treatment ulje - 37 €

Tonirajuće ulje Moroccanoil Treatment Purple uklonit će s tvoje kose sve tople nijanse i uz to joj pružiti izuzetnu njegu.

Pantene Pro-V Argan - 8,90 €

Hranjivo ulje za kosu s arganovim uljem Pantene Pro-V Argan Infused Oil sa samo jednom svojom kapi daje novi život tvojoj kosi.