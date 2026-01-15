Našminkaj se kao Rihanna: Pjevačica pokazala tajnu svog zavodljivog pogleda

Rihanna je s fanovima na Instagramu podijelila tajne svog prepoznatljivog make-up looka i pritom predstavila najnoviji dodatak svom beauty carstvu Fenty Beauty. Pjevačica je pokazala korake kako postići njezin besprijekoran izgled.

Podloga je pola posla

Svaki Rihannin look započinje savršenom kožom. Ključ je u pripremi i podlozi koja izgleda prirodno, ali pruža potpunu pokrivenost. Nakon hidratacije kože, Rihanna nanosi tekući puder blendajući ga od sredine lica prema van. Korektorom zatim prekriva podočnjake i sitne nepravilnosti, a sve fiksira s malo transparentnog pudera za dugotrajnost i mat završetak.

Definirane crte lica i prepoznatljivi sjaj

Rihanna je poznata po savršeno definiranim crtama lica, a njezina tajna je u kremastom konturiranju. Naglašava jagodice, liniju čeljusti i sužava nos. Nakon konturiranja, na obraze nanosi dašak kremastog rumenila, a zatim slijedi ključni korak - highlighter. Obilno ga nanosi na vrhove jagodica, duž nosa i iznad usana kako bi postigla onaj čuveni "Fenty glow".

Prodoran pogled i novi proizvod

A sada, korak koji je zaludio internet. U kratkom i dinamičnom videu, 37-godišnja Rihanna osobno demonstrira kako iscrtati savršenu liniju tušem, predstavljajući svoj novi proizvod - tuš za oči 'Fine Linez'. Vještim i smirenim pokretima iscrtava savršenu mačkastu liniju, pokazujući preciznost i lakoću primjene proizvoda dok se gleda u malo zrcalo.

Video jasno prikazuje kako tuš klizi po kapku, ostavljajući intenzivan i besprijekoran trag, a Rihannin prodoran pogled na kraju videa sugerira da je i sama iznimno zadovoljna rezultatom. Opisom objave "upozorenje, stigla je nova IT djevojka", pjevačica je na duhovit način najavila proizvod koji, prema njezinim riječima, mijenja pravila igre. Naglasila je kako je novi tuš vodootporan, traje cijeli dan i dolazi u čak deset nijansi prilagođenih svim tonovima kože. Time je još jednom ostala vjerna filozofiji inkluzivnosti na kojoj je izgradila svoj brend Fenty Beauty koji ju je proslavio u svijetu kozmetike.