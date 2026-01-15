Ljubav i nakon 'Ljubav je na selu': Ksenija otkrila da njezina djeca obožavaju Josipa

Ksenija ističe kako joj je mišljenje njezine djece na prvom mjestu, a ona su odlično prihvatila Josipa kao majčina novog partnera

Finale popularne emisije "Ljubav je na selu" je iza nas, a jedan par uživa u ljubavi nakon snimanja. Riječ je o Kseniji i Josipu Đ. koji su primjer da "Ljubav je na selu" nije samo show, već zaista spaja usamljena srca i piše najljepše ljubavne priče.

Ksenija je u intervjuu za RTL.hr otkrila sve o sudjelovanju u "Ljubav je na selu" koje je za nju postalo prava životna prekretnica i dovelo joj novu ljubav u život.

Od samog početka bilo je jasno da između Ksenije i Josipa postoji posebna kemija. Kako i sama kaže, dogodio se onaj rijetki "klik na prvu" zbog kojeg je bila gotovo sigurna da će je upravo on odabrati za romantično putovanje.

"Iskreno, očekivala sam da će me Josip izabrati. Jednostavno smo se razumjeli od prvog trenutka i lagala bih kad bih rekla da se nisam nadala njegovom izboru", priznaje Ksenija.

Ozbiljna veza s blagoslovom najbitnijih ljudi

Nakon idiličnog romantičnog putovanja, njihov se odnos nastavio razvijati, a Josip je odlučio poduzeti idući korak.

"Josip me zadnji dan pitao hoćemo li to na onaj staromodan način, kao kad smo bili djeca. I onda me pitao: 'Hoćeš li biti moja cura?'. Naravno da sam pristala", prisjeća se Ksenija te dodaje kako su ih prijatelji nakon toga zadirkivali i pjevali im pjesmice, što je cijelu situaciju učinilo još slađom i zabavnijom. Danas su, kaže, cura i dečko, a njihova priča tek počinje.

Iako su zaljubljeni, Ksenija i Josip ne rade velike planove za daleku budućnost.

"Rekli smo da bismo voljeli da ovo uspije i da ćemo se potruditi oko toga. Redovito se viđamo, on dođe kod mene, ja idem kod njega i održavamo kontakt", objašnjava Ksenija.

No, zajednički život zasad nije opcija. Josip u Mađarskoj ima uhodanu tvrtku, a njegov sin tamo pohađa školu. S druge strane, Ksenija ne planira ostati u Bjelovaru u kojem trenutačno živi te razmišlja o preseljenju u Dalmaciju ili Baranju. "Vidjet ćemo što će vrijeme donijeti, mislim da je za takve odluke još prerano", zaključuje.

Ipak, par je već napravio velik i ozbiljan korak u vezi - upoznavanje s obiteljima i, najvažnije, s djecom. Ksenija ističe kako joj je mišljenje njezine djece na prvom mjestu, kao i Josipu mišljenje njegova sina. Srećom, upoznavanje je prošlo savršeno.

