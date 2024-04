Ne štete koži: Prirodni dezodoransi koje vrijedi isprobati

Topliji dani su pred nama, a to podrazumijeva i određene promjene u našim svakodnevnim rutinama. Zbog sve viših temperatura, češće ćemo posezati za proizvodima za zaštitu od znojenja i neugodnih mirisa, a najbolji izbor su oni na bazi prirodnih sastojaka.

Dezodoransi su neizostavan dio naše svakodnevne beauty rutine, a na tržištu danas postoji zaista širok izbor proizvoda koji sprečavaju pojavu neugodnih mirisa, od klasičnih dezodoransa u spreju pa do onih u kremi, stickova i roll-on proizvoda. Sve do prije nekoliko godina najpopularniji su bili antiperspiranti koji su vrlo učinkoviti, no mogu naštetiti osjetljivoj koži. Oni djeluju na način da zaustavljaju znojenje, i to tako da zatvaraju pore. Uz to, takvi proizvodi sadrže i štetne sastojke poput aluminijevih soli i parabena koji mogu iritirati kožu i izazvati brojne druge probleme, osobito kod osoba s osjetljivom kožom.

Umjesto antiperspiranata, puno bolji izbor su proizvodi s prirodnim sastojcima koji ne štete koži, a gotovo su jednako učinkoviti u sprečavanju neugodnih mirisa. Ipak, ne bismo trebali zaboraviti i da je znojenje ustvari prirodan proces koji pomaže našem tijelu pri održavanju optimalne tjelesne temperature te kojim se kroz kožu izbacuju toksini. Prema tome, nije cilj zaustaviti znojenje, već samo spriječiti pojavu neugodnih mirisa. Uz korištenje dezodoransa, redovita higijena i češće tuširanje ključni su za održavanje svježine i sprečavanje neugodnih mirisa.

Dezodoransi s prirodnim sastojcima danas postaju sve popularniji te se mogu pronaći u ponudi mnogih brendova. Idealan su izbor za svakoga pa čak i za osobe s osjetljivom kožom. Nekoliko naših favorita kojima se uvijek rado vraćamo kada zatopli otkrivamo u nastavku.