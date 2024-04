Ne štete koži: Prirodni dezodoransi koje vrijedi isprobati

Topliji dani su pred nama, a to podrazumijeva i određene promjene u našim svakodnevnim rutinama. Zbog sve viših temperatura, češće ćemo posezati za proizvodima za zaštitu od znojenja i neugodnih mirisa, a najbolji izbor su oni na bazi prirodnih sastojaka.

Dezodoransi su neizostavan dio naše svakodnevne beauty rutine, a na tržištu danas postoji zaista širok izbor proizvoda koji sprečavaju pojavu neugodnih mirisa, od klasičnih dezodoransa u spreju pa do onih u kremi, stickova i roll-on proizvoda. Sve do prije nekoliko godina najpopularniji su bili antiperspiranti koji su vrlo učinkoviti, no mogu naštetiti osjetljivoj koži. Oni djeluju na način da zaustavljaju znojenje, i to tako da zatvaraju pore. Uz to, takvi proizvodi sadrže i štetne sastojke poput aluminijevih soli i parabena koji mogu iritirati kožu i izazvati brojne druge probleme, osobito kod osoba s osjetljivom kožom.

Umjesto antiperspiranata, puno bolji izbor su proizvodi s prirodnim sastojcima koji ne štete koži, a gotovo su jednako učinkoviti u sprečavanju neugodnih mirisa. Ipak, ne bismo trebali zaboraviti i da je znojenje ustvari prirodan proces koji pomaže našem tijelu pri održavanju optimalne tjelesne temperature te kojim se kroz kožu izbacuju toksini. Prema tome, nije cilj zaustaviti znojenje, već samo spriječiti pojavu neugodnih mirisa. Uz korištenje dezodoransa, redovita higijena i češće tuširanje ključni su za održavanje svježine i sprečavanje neugodnih mirisa.

Dezodoransi s prirodnim sastojcima danas postaju sve popularniji te se mogu pronaći u ponudi mnogih brendova. Idealan su izbor za svakoga pa čak i za osobe s osjetljivom kožom. Nekoliko naših favorita kojima se uvijek rado vraćamo kada zatopli otkrivamo u nastavku.

Apivita Bee Fresh prirodni dezodorans - 15 €

Prirodni dezodorans bez aluminijevih soli i alkohola koji poštuje mikrobiom kože, pruža svjež i ugodan miris i ne isušuje i ne iritira kožu.Napravljen od 98% prirodnih sastojaka, bez aluminijevih soli i alkohola te pojačan snažnim aktivnim sastojcima.

Weleda Citrus dezodorans roll-on bez aluminijske soli - 8 €

Uživaj u dodiru prirode i svježem mirisu. Roll-on dezodorans bez aluminijskih soli Weleda Citrus s citrusnim uljem uklanja neugodan miris i pruža cjelodnevnu zaštitu bez neželjenog osjećaja težine zahvaljujući sastojcima prirodnog podrijetla.

Biobaza Deo roll on FEATHER SOFT - 4 €

BIOBAZA FEATHER SOFT nježan, 96% prirodni deo roll-on profinjenog puderastog mirisa učinkovito štiti od neugodnih mirisa i pruža dugotrajan osjećaj svježine.

Olival Prirodni deo stick Čajevac - 6 €

Prirodni deodorirajući stick nježno neutralizira mirise, održava kožu suhom i čuva osjećaj svježine tijekom dana. Obogaćen je eteričnim uljem čajevca, njegujućim uljima kokosa i makadamije i ekstraktom trske bambusa. Stick ne sadrži aluminijeve soli, sodu bikarbonu ni alkohol.

Lavera Neutral dezodorans roll-on - 9 €

Dezodorans Lavera Neutral se učinkovito bori protiv neugodnih mirisa i dugoročno ti pruža osjećaj ugode i svježine. Bez mirisa.

Immortella Deo roll-on FLORAL - 4,50 €

Prirodni dezodorans u roll-onu nudi cjelodnevnu zaštitu, a zbog cvjetnog mirisa eteričnih ulja lavande i ylang ylang-a vole ga posebno žene. Učinkovita formulacija koja omogućuje svježinu tokom cijeloga dana bez štetnih sastojaka. Apsorbira vlažnost, neutralizira mirise te njeguje kožu pazuha. Pogodan je za sve tipove kože. Ne sadrži aluminij klorohidrat i alkohol. Ne ostavlja tragove na odjeći.

Dr. Hauschka Dezodorans s kaduljom i metvicom - 13 €

Kremasti dezodorans s ekstraktom kadulje i bjelodana za njegu i osvježenje. Namijenjen je za sva stanja kože, a njegov osvježavajući sportski miris podjednako vole muškarci i žene. Ne začepljuje pore i ne ostavlja mrlje na odjeći.

Foto: Biobaza, DM, Farmacia, Immortella, Notino, Olival