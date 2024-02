Za ljubitelje slatkih mirisa: Najbolje svijeće i parfemi koji mirišu na neodoljivu vaniliju

Vanilija se smatra jednim od najboljih mirisa i mnogi je vole stoga i ne čudi da je čest sastojak gurmanskih parfema, ali i finih mirisnih svijeća. Iako za parfemima s mirisnim notama vanilije češće posežemo tijekom hladnije sezone, oni se mogu nositi u svako godišnje doba, a na tržištu se mogu pronaći i oni malo laganiji parfemi i toaletne vode s vanilijom koji su dobar izbor i za proljeće i ljeto.

Zavodljiva, slatkasta i stimulirajuća, vanilija ima ugodan i svima dobro poznat miris, a u povijesti se koristila i kao afrodizijak. I brojna su istraživanja pokazala da muškarce najviše privlače upravo takvi slasni i slatki parfemi poput onih s vanilijom.

Vanilija se smatra 'baznim' sastojkom kada govorimo o parfemima, a jako se dobro slaže i s brojnim drugim mirisnim notama. Kod nekih parfema vanilija dominira, kod drugih je suptilnija. Prilikom odabira savršenog parfema s vanilijom, treba obratiti pažnju na miris i pronaći onaj gdje vanilija ne djeluje previše napadno.

U svakom slučaju, parfemi s vanilijom vječni su klasik, gotovo svi ih vole pa je s njima teško pogriješiti. Osim u parfemima, vanilija je vrlo popularna i kod mirisnih svijeća. Mirisne svijeće s notama vanilije savršen su dodatak domu jer će ispuniti prostor toplinom i svojim ugodnim mirisom i pomoći nam da se oslobodimo od stresa.

Mirisne svijeće s vanilijom ujedno su i savršen poklon za dragu osobu, a na tržištu su dostupne brojne varijante – od pikantnih i gurmanskih mješavina pa do onih sa zemljanim notama. Baš kao i kod parfema, izbor je bogat i raznolik.

S obzirom na to da vanilija nikad ne izlazi iz mode, odlučile smo istražiti koji se to parfemi i mirisne svijeće s notama vanilije smatraju najboljima na tržištu. One najfinije izdvajamo u nastavku.

Viktor & Rolf Flowerbomb Eau de Parfum, 77 eur

Eksplozija cvjetnih dojmova. Flowerbomb očarava svijet. Izniman trag volumena. Uzvišena, nježna i zavodljiva. Flowerbomb je eksplozivan cvjetni buket. Nešto neočekivano. Esencija tisuću cvjetova donosi naglašenu ženstvenu, savršenu i senzualnu aromu. Buket tropskih orhideja, stotina cvjetova arapskog jasmina, tisuća frezija i milijuna ružinih latica obogaćen je zaraznim mirisom pačulija i vanilije.

Kayali Utopia Vanilla Coco 21, 177 eur

Dopusti egzotičnom kokosu i nestvarno dobrom mirisu vanilije burbon da te prenesu u utopijski svijet, kao na mekom oblaku. Parfemska voda za žene Kayali Utopia Vanilla Coco 21 će te osvojiti mirisom kremaste sandalovine i slatkim bijelim cvjetovima koji u zagrljaju egzotičnih nota dočaravaju osjećaj potpune slobode i bezgraničnih mogućnosti.

Jo Malone London Vetiver & Golden Vanilla Cologne Intense, 148 eur

Gornjom notom dominiraju kardamom i čaj od grejpa - zeleni naglasak kardamoma isprepliće se sa svježinom čaja od grejpfruta. Srce mirisa čini Vetiver Burbon - zemljan, travnat i elegantan osnažuje i produbljuje miris. Donja nota - Burbon Vanilija daje srcu mirisa zanosnu i senzualnu toplinu.

Maison Margiela Replica Coffee Break Eau de Toilette, 131 eur

Vrijeme pauze u kafiću. Snažan okus Arabice i vruće pecivo prožeto vanilastim notama.

Zara Supreme Vanilla, 20 eur

Parfemska voda. Ženstveni i profinjeni miris koji otkriva sav sjaj madagaskarske vanilije. Obojene note prožete ružičastim šećerom naglašavaju bogatu i zanosnu vaniliju, a elegantne note tonka zrna i cedrova drva ostavljaju jak i nezaboravan trag.

Le Labo Santal 26 Classic Candle, 83 eur

Santal 26 ispunit će tvoj dom toplim i začinskim notama jantara, kakaa, vanilije, cedra, začina, mošusa i sandalovine.

Diptyque Paris Vanille, 68 eur

Želiš da ti kuća miriše na deserte i pića poslije večere? Ne trebaš tražiti dalje od ove svijeće koja kombinira zadimljene mahune vanilije s mješavinom slatkih nota po kojima je Diptyque poznat.

Voluspa Santal Vanille Wick Tin Candle, 39 eur

Veo opojne vanilije, egzotičnog ouda i najtoplije sandalovine miješa se u senzualno glatkom, kremastom bruleu te staklo koje baca diskretan biserni sjaj dostojan požude, zadivljujuć poput mirisa.

Khora Candles No. 18 Vanilla & Tobacco, 20 eur

Prirodna mirisna svijeća u kojoj su arome duhana i vanilije pomiješane do savršenstva. Klasični miris duhana zaslađen bogatstvom zrna vanilije prožet će tvoj dom opuštajućim aromama. Izrađena je od sojinog voska i ima drveni fitilj. Dizajnirana je i ručno izrađena u Hrvatskoj

