Najbolje hidratantne kreme za tijelo: Top izbor za suhu kožu

Suha koža može se javiti u bilo koje doba godine – zimi zbog hladnoće, a ljeti nakon sunca i mora. Kako bi ostala mekana, glatka i zaštićena, potrebna joj je redovita hidratacija bogatim i hranjivim formulama. Donosimo vodič kako odabrati najbolju kremu za suhu kožu te naše favorite

Suha koža nije problem samo u zimskim mjesecima – često se javlja i ljeti, osobito nakon povratka s mora kada je sunce, sol i vjetar dodatno isuše. Upravo zato, njega kože tijela trebala bi biti dio tvoje svakodnevne rutine bez obzira na godišnje doba. Kako bi koža ostala njegovana, glatka i zaštićena, kvalitetna hidratacija je neophodna. Na sreću, na tržištu postoji mnogo hranjivih i bogatih krema koje pružaju dugotrajnu vlagu i olakšanje suhoj koži.

Kako odabrati najbolju hidratantnu kremu za tijelo?

Kod odabira formule za suhu kožu, važno je obratiti pažnju na sastojke. Neke od najkorisnijih komponenti uključuju:

Hijaluronska kiselina – privlači i zadržava vlagu u koži.

Ceramidi – obnavljaju zaštitnu barijeru kože i sprečavaju gubitak vlage.

Shea maslac i kakao maslac – dubinski hrane i omekšavaju kožu.

Glicerin – jedan od najučinkovitijih humektansa koji zadržava vlagu.

Urea – idealna za vrlo suhu i hrapavu kožu jer potiče regeneraciju.

Ako imaš osjetljivu kožu, biraj kreme bez mirisa i s nježnim formulama. Za vrlo suhu i ispucalu kožu odličan su izbor gušće kreme i maslaci, dok za svakodnevnu njegu mogu poslužiti laganija mlijeka ili losioni za tijelo.

Najbolje hidratantne kreme i losioni za tijelo za suhu kožu

CeraVe Moisturizing Cream - 12,80 €

Bogata krema s ceramidima i hijaluronskom kiselinom.

Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Body Cream - 29,59 €

Luksuzna, super hidratantna krema za tijelo njeguje, umiruje i jača suhu kožu mirisnim ekstraktom zelenog čaja, meda i shea maslacem te na koži ostavlja nježni, citrusni miris.

Lactovit LactoUrea mlijeko za tijelo - 5,45 €

Lactovit mlijeko za tijelo donosi ono najbolje za savršenu njegu kože. Vitamini, minerali i proteini sadržani u Lactovit mlijeku imaju važna regenerativna i zaštitna svojstva za našu kožu.

Eucerin UreaRepair PLUS 10% - 38,59 €

Idealna za vrlo suhu, hrapavu kožu.

Nivea Repair & Care losion za tijelo - 4,75 €

Ovaj losion za tijelo ima jedinstvenu formulu s dekspantenolom te pruža čak 72 sata hidratacije. Omogućuje oporavak suhoj i hrapavoj koži zahvaljujući hranjivoj kombinaciji lipida i njegujućih ulja.

The Body Shop Shea Body Lotion - 14 €

Losion za tijelo koji pomaže u zaštiti kože od suhoće, pružajući 72-satnu vlagu. Bogate je i kremaste teksture te pruža intenzivnu hranjivost na suhoj kožu. Sa shea maslacom.

Bioderma Atoderm Cream - 23,95 €

Vrlo hranjiva krema za svakodnevnu njegu osjetljive suhe kože lica i tijela. Čuva prirodnu barijeru kože i pomaže u održavanju hidratacije kože. Umiruje kožu, čini je mekom i elastičnom već nakon prvog korištenja, brzo se upija.

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M - 25,20 €

Umirujući balzam djeluje protiv iritacije i svrbeži te trenutno umiruje kožu. Sprječava pogoršanja suhoće kože, trenutno umiruje te pospješuje obnovu i očuvanje barijere kože. Brzo se upija, što omogućuje lakšu i brzu svakodnevnu primjenu, ne ostavlja mastan niti ljepljiv osjećaj.

Bilo da je tvoja koža suha zbog vremenskih uvjeta, genetike ili izlaganja suncu i soli, prava hidratantna krema može napraviti veliku razliku. Redovitom njegom s proizvodima bogatim hranjivim sastojcima koža će biti mekša, elastičnija i dugotrajno zaštićena.