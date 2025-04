Zaštita i ljepota u jednom: Najbolje BB i CC kreme sa zaštitnim faktorom

S dolaskom toplijih dana mnogi od nas spontano posežu za laganijom šminkom i prozračnijom njegom kože. Teški puderi često ostaju po strani, a zamjenjuju ih multifunkcionalni proizvodi poput BB i CC krema. Osim što ujednačuju ten i pružaju prirodan izgled, mnogi od ovih proizvoda sadrže i zaštitni faktor – neizostavnu stavku u svakodnevnoj rutini, osobito tijekom proljeća i ljeta.

BB vs. CC: u čemu je razlika?

BB kreme (Beauty Balm ili Blemish Balm) prvenstveno su osmišljene kao hibrid između njege i šminke. Nude lagano do srednje prekrivanje, hidrataciju, zaštitu od sunca i često dolaze s dodatnim beneficijama poput antioksidansa ili sastojaka protiv prištića. CC kreme (Color Correcting) fokusiraju se na korekciju nepravilnosti u boji tena – crvenila, sivila ili žutih tonova. One su obično nešto lakše teksture, ali s jačim učinkom ujednačavanja tena.

Bez obzira na to preferiraš li BB ili CC kremu, verzije sa SPF-om odlična su opcija za svakodnevnu zaštitu kože, osobito kad ne koristiš klasičan SPF ili želiš dodatni sloj zaštite.

Kako odabrati BB ili CC kremu za svoj tip kože?

BB i CC kreme sa zaštitnim faktorom odličan su saveznik kada želiš pojednostaviti rutinu, zaštititi kožu i pritom izgledati svježe i prirodno. Bez obzira na tip kože, postoji savršena formula za svakoga – dovoljno je malo eksperimentiranja i pažljivo čitanje sastojaka.

Foto: Pexels

Masna i mješovita koža: biraj matirajuće formule koje reguliraju sjaj i ne začepljuju pore. Potraži sastojke poput niacinamida, salicilne kiseline i mineralnih UV filtera.

Suha i osjetljiva koža: fokusiraj se na hidratantne i umirujuće formule. Hijaluronska kiselina, pantenol i ceramidi su tvoji saveznici. Izbjegavaj alkohol i jake parfeme.

Zrela koža: idealne su formule s antioksidansima (vitamin C, E), peptidima i blagim pigmentima koji neće naglasiti linije.

Nepravilnosti i akne: biraj nekomedogene formule, lagane teksture koje sadrže sastojke poput zelenog čaja, niacinamida ili cinkovog oksida.

U nastavku smo izdvojili nekoliko BB i CC krema sa SPF-om koje se ističu svojom kvalitetom, formulacijom i učinkom – za svaki tip kože i svaku potrebu.

Erborian BB Crème au Ginseng SPF 20 - 49,50 €

Lagane teksture, savršeno se stapa s kožom i ostavlja "your skin but better" efekt. Sadrži ginseng za njegu i hidrataciju te blago prekrivanje za svakodnevni look.

IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ SPF 50 - 47,99 €

Jedna od najpoznatijih CC krema, poznata po punom prekrivanju i visokoj zaštiti. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu i antioksidanse – odlična za zreliju i suhu kožu.

Missha M Perfect Cover BB Cream SPF 42 - 19,90 €

Kultna azijska BB krema s visokim zaštitnim faktorom, prekriva nepravilnosti bez težine. Obogaćena je hijaluronskom kiselinom i ekstraktom ružmarina.

La Roche-Posay Cicaplast BB SPF 50 - 16,38 €

Idealna za osjetljivu i reaktivnu kožu, nudi visoku zaštitu i blagu pigmentaciju. Sadrži madecassoside i termalnu vodu za umirenje.

Bioderma Sensibio AR BB Cream SPF 30 - 25,95 €

Formulirana za osjetljivu kožu sklonu crvenilu. Umiruje, štiti i ujednačuje bez iritacije.

Purito Cica Clearing BB Cream SPF 38 - 13,13 €

Lagana, veganska BB krema s mineralnim filterima, pogodna i za osjetljivu kožu. Ne sadrži mirise ni iritanse, a pruža prirodan finiš.

Nivea Cellular Luminous630 CC Fluid SPF 30 - 31,95 €

Spoj njege protiv hiperpigmentacija i korekcije tena. Pomaže ujednačiti ten i postupno smanjiti mrlje.

Clinique Moisture Surge Sheertint Hydrator SPF 25 - 55,99 €

Tonirana hidratantna krema s blagim pigmentom. Daje svjež i njegovan izgled, pogodna za normalnu do suhu kožu.

NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer SPF 30 - 42 €

Ova tonirana krema pruža prirodan sjaj i srednje prekrivanje, idealna je za normalnu do suhu kožu. Lagane je teksture i sadrži ekstrakte francuske polinezijske seabe koja njeguje i štiti kožu.