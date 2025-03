MUArtico – kongres vizažista i beauty industrije uskoro u Zagrebu

MUArtico – kongres vizažista i beauty industrije, koncept koji objedinjuje ljepotu, estetiku i znanje održava se 28. i 29. ožujka u hotelu Zonar Zagreb. Ovo nije klasičan kongres već jedinstveno iskustvo prožeto edukacijom, umrežavanjem i dobrim emocijama. Beauty industrija u posljednjih je nekoliko godina doživjela svoju najveću ekspanziju i rast, a vizažisti su promjenom Nacionalne klasifikacije zanimanja napokon postali priznata struka. Dovodimo vodeće lidere iz beauty svijeta koji će svojim znanjem, iskustvom i vještinama oplemeniti svakog pojedinca,profesionalcima nadograditi znanje, a početnicima usaditi neke nove vještine i proširiti vidike.

Vizažist, šminker ili makeup artist danas više nije samo hobi, već punopravno zanimanje koje nam omogućuje rad u svijetu mode, ljepote i glamura i upravo su to vrijednosti koje promičemo ovom, nešto drugačijom, konferencijom. Ponosno najavljujemo 3 ekskluzivna masterclassa koja potpisuju Lada Mitrašinović, Kryolan i Make Up For Ever.

Martina Kallos, vlasnica beauty brenda Kallos održat će svim polaznicima konferencije demo prezentaciju za jedan od najatraktivnijih beauty tretmana današnjice – brow lift. U suradnji s učilištem Profokus pripremamo nešto još neviđeno na ovim prostorima – dekonstrukcija modne revije. Fuzija svih elemenata, potrebnih da se ostvari jedna modna revija, prikazanih na stageu: vizažisti, frizeri stilisti, nail artisti, stilisti i dizajneri – kreativni kaos, koji za cilj ima samo jedno -s pektakularnu modnu reviju.

Prvog će se dana održati i goodbye sparkle party kako bi se dostojno oprostili od glittera koji se zbog direktive EU i mikroplastike prestaju proizvoditi unutar beauty proizvoda u obliku kojem ih mi vizažisti poznajemo. Također, osim look and learn masterclassa,tu su i ekskluzivni panelisti koji će svoje znanje i iskustvo podijeliti s našom cijenjenom publikom.

Mirela Ilenić vlasnica Mireillelaba održat će panel predavanje na temu proizvodnje i plasiranja beauty brenda u Hrvatskoj ( smatramo da nema relevantnije osobe u regiji koja potpisuje formulacije preko 45 brendova na našem tržištu). Marija Butković, vlasnica beauty brenda Marra i humanitarne udruge Marra Altrui, svoj će doprinos dati kroz panel predavanje o afirmacijama kroz beauty business.

Tanja Džido, MBA stručnjakinja i savjetnica za osobni branding s preko 23 000 vrijednih kontakata putem platforme LinkedIn,dati će jasne i detaljne upute kako se najbolje predstaviti na društvenim mrežama, te ukazati na važnost osobnog brendiranja.

Danas, za biti konkurentan vizažist na tržištu, potrebno je obuhvatiti i znanja iz područja dermatologije kako bi prema svakoj klijentici mogli individualno pristupiti, te se adekvatno nositi s kožnim problemima koje pritom susrećemo. U pomoć nam stiže dr.sc Ivana Prkačin – dermatologica koja će se kroz intenzivno predavanje dotaknuti osnovnih kožnih problema, te kako im, kao makeup artisti, pristupiti i na njih adekvatno reagirati.

Naš posao obuhvaća izradu make upa za razne prigode,stoga je prepoznavanje stila kod klijentica ono što nam olakšava pristup svakom individualnom looku kako bi postigli sklad i cjelinu cjelokupnog imidža. Obuhvatili smo i područje stilizma,te nam kao predstavnik stilista stiže Ana Matutinović ispred tvrtke Style and wings.

Nova iskustva,znanje i vještine – to je ono što čini MUARtico.

Iskustvo i dinamiku predavanja zaokružiti ćemo i promocijom knjige "Makeup sa potpisom" koju potpisuje vizažistica Sanja Agić, koja će nam se i osobno pridružiti. Osim radnog djela konferencije, koji obuhvaća panele i predavanja, očekuje nas izložbeni i prodajni prostor zaista mnogih brendova. Ponosni smo što je I Bipa prepoznala važnost projekta, te se iznimno veselimo ekskluzivnom Showroomu na konferenciji kao i svim budućim projektima koje nam ova suradnja donosi.

Foto: Promo

Promicanje zdravih životnih navika iznimno je važna za sve pojedince koji veliki dio svog radnog dana provode vrlo užurbano, u studiju ili na terenu stoga smo dodatnu pažnju posvetili uravnoteženim obrocima koje potpisuju GreenOn, Materia Life (matcha) i Nutty. Želim istaknuti kako nam na MUArtico stiže i Rox Beauty, tržišni lider u beauty uređajima i tehnologijama koji, osim sudjelovanja kroz goodie bag, priprema zaista jedinstven giveaway za naše drage goste.

Svaki će polaznik konferencije dobiti goodiebag čija trenutačna vrijednost višestruko nadmašuje cijenu same ulaznice, a unutra će se moći pronaći brendovi poput: Make Up For Ever, Aura, Noelle, Frankly Good, Pupa Milano, Real Tecniques, Elizabeth Arden, Clarins, Rimmel, Marvis, Brushblender and co., Lume, Skin Romance, Rox Beauty, IsaDora, Paese, Evan, Marra, Narentas, Tweezerman, Kryolan, Spring Air te mnogi drugi.

MUArtico nije jednokratni kongres, već njegovo održavanje planiramo svake iduće godine kao podrška struci, brendovima i kolegama i sve to pratiti ćemo kroz društvene mreže i objave, a upravo je to razlog zašto paralelno intenzivno snimamo podcast video uratke sa ekipom iz Podcast Studio Hrvatska. Zaista smo se okružili divnim kolegama, medijskim partnerima i suradnicima, a svi imamo zajednički jedinstveni stav: uzdignuti struku i stvoriti jedinstvenu beauty zajednicu. Organizator kongresa je Valentina Štokovac, makeup artist sa više od 17 godina iskustva u struci.

Moderatorica konferencije je Ida Prester.

Sve vizuale kao i imidž kongresa potpisuje Studio7, a produkciju samog događaja koordinirat će Marijana Dabo Percan ispred Tijara event managementa. Ulaznice se prodaju putem sustava Entrio, a kodove za popust možete pronaći na službenim društvenim mrežama kongresa. Više informacija možete pronaći putem službenih kanala: @muarti_co, FB MUArtico - makeup artist concept. Kada struka bira struku – bira samo najbolje.