Mračna elegancija na noktima: Inspiracija za Halloween manikure

Halloween, nekada rezerviran isključivo za dječje maske i slatkiše, danas je postao pravi estetski fenomen koji obuhvaća sve – od uređenja doma do modnih i beauty detalja. Iako kod nas nije ukorijenjen kao u anglosaksonskim zemljama, sve više zaljubljenica u stil i kreativnost koristi kraj listopada kao savršenu priliku za dozu mistike i igre s izgledom. Jedan od najzanimljivijih načina da se obilježi ovaj dan svakako su tematske manikure koje donose spoj maštovitosti i elegancije.

Halloween manikure ove godine dolaze u mnogim interpretacijama – od suptilnih i chic, do dramatičnih i pomalo zastrašujućih. Crna boja, naravno, ostaje klasik, ali sve češće viđamo i duboke nijanse ljubičaste, tamnocrvene te metalik tonove srebra i zlata koji stvaraju sofisticiran, ali efektan dojam. Za one koje vole detalje, motivi poput paukove mreže, šišmiša, bundeva ili suptilnih sjajnih detalja savršeno će prenijeti duh Noći vještica bez pretjerivanja.

Minimalistice pak biraju jednostavne dizajne u mat crnoj ili boji vina, dok ljubiteljice izražajnijih manikura posežu za kombinacijama boja koje podsjećaju na jesen – narančastom, bakrenom i tamnozelenom. Nail art inspiriran mračnom elegancijom, poput francuske manikure s crnim vrhovima ili ombre prijelaza u tonovima dima, postao je pravi hit među ljubiteljicama profinjenog, ali tematskog izgleda.

Ako tražiš inspiraciju, donosimo i najzanimljivije ideje s Instagrama koje spajaju umjetnost, stil i Halloween atmosferu.