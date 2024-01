Jennifer Aniston ponovno nosi kultnu frizuru i opet je inspiracija

Vjerojatno najpopularnija 'Prijateljica', glumica Jennifer Aniston još je devedesetih pokazala da je modno nepogrešiva. Njen ležeran stil inspirirao je mnoge, a kroz godine je na crvenom tepihu pokazivala elegantne kombinacije. Ipak, čini se da ju svi najviše pamte po kultnoj frizuri, The Rachelici. Stilist Chris McMillan još joj je u eri 'Prijatelja' kreirao voluminozno frizuru do ramena koja je posebno upečatljiva zbog slojevito ošišanih pramenova.

Foto: Profimedia.hr

Upravo slojevitost daje veći dojam volumena, a ova frizura sjajno uokviruje lice te stoji gotovo svima – posebno plavušama i brinetama.

No kako se trendovi iznova vraćaju, The Rachelica je prije dvije godine opet postala popularna te je pretraživanje heštega #rachelgreen jako naraslo. Medeno zlatni odsjaji nikad ne izlaze iz mode!

To, očito zna i 54-godišnja Aniston koja se na nedavnoj dodjeli Zlatnih globusa ponovno pojavila s kultnom frizurom. Provjereno je ipak najbolje, zar ne? Kako piše People, dominirala je u crnoj Dolce&Gabbana kombinaciji. Od detalja je izabrala samo viseće naušnice i prsten, no kosa je ipak bila u prvom planu. Ne čudi to što su se mnogi odmah sjetili Aniston iz mlađih dana.

Foto: Profimedia.hr

Što se tiče frizura, čini se da slavna glumica njeguje ziheraški pristup. Nikad nije imala drastičnu promjenu bojom kose premda je eksperimentirala svjetlim i tamnim nijansama.

Tako se početkom dvijetisućitih posvijetlila i odlučila pustiti kosu, a nekoliko godina kasnije poigravala se s raznim varijacijama boba iako nam se čini da joj bob ispod brade savršeno pristaje. Držala se Jennifer blonde nijansa i slojevitosti, a dobro su joj stajali i valovi kakve je nosila prije više od 20 godina.

Foto: Profimedia.hr

2011. se pak pojavila s dužom verzijom boba koji je straga bio nešto duži te se sužavao do njenih prepoznatljivih slojeva.

Foto: Profimedia.hr

Unazad nekoliko godina ponovno se vratila tamnijoj nijansi s kojom definitivno nije razočarala.

Jedno je sigurno: Jennifer Aniston može nam biti uzor i po formi te zdravom načinu života, ali i savršeno odabranoj frizuri koja živi vječno. A kako živi Aniston? Svaki dan umjereno vježba, svjesna je onoga što jede i unaprijed planira obroke. Tijekom godina je, priznala je medijima, prihvatila svaki djelić sebe te nastoji izvući maksimum.

