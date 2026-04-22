Stručnjakinja Marija Vilić iskreno o tretmanima protiv starenja: 'Ovo je s razlogom jedan od najpopularnijih tretmana'

Proljeće je vrijeme kada većina žena više gleda u ogledalo te puno detaljnije proučava svoje lice i tijelo. Lagana garderoba više nas otkriva, pa tada poželimo malo promijeniti ili ublažiti neke stvari na sebi. No danas je puno toga lakše jer postoje različite opcije: beauty svijet nudi fantastičnu kozmetiku, medicina estetsku kirurgiju, a kozmetički saloni cijeli niz tretmana. Upravo nas je taj posljednji segment zainteresirao - što danas nudi aparativna kozmetika? Snažan razvoj tehnologije doveo je do razvoja neinvazivnih metoda koje su sve popularnije i učinkovito rješavaju probleme. Žene danas obožavaju HydraFacial, radiofrekvenciju i tretmane koji stimuliraju mišiće i usporavaju znakove starenja.

O tim popularnim neinvazivnim tretmanima razgovarali smo s Marijom Vilić iz Zagreba, kozmetičarkom i educiranom master wellness terapeutkinjom. Marija je već godinama maksimalno fokusirana na aparativnu kozmetiku.

"Moj rad temelji se na slušanju klijentica – njihovih potreba, načina života i stanja kože – jer vjerujem da ljepota nije univerzalna, nego osobna. Fokus mi je uvijek bio na individualnom pristupu i stvarnim rezultatima, ne samo na kratkoročnom efektu. Upravo zato moj studio nije samo mjesto tretmana, nego prostor u koji žene dolaze usporiti, opustiti se i osjećati se bolje u vlastitoj koži", rekla nam je na početku razgovora.

Dragana Jurać

Dalje u razgovoru, Marija 835) objasnila nam je zašto je HydraFacial toliko popularan, ali i što se može učiniti kada se opuste mišići lica.

Žene sve više njeguju svoje lice i tijelo. Mnoge se odlučuju za neinvazivne metode poput aparativne kozmetike. O čemu se točno radi?

Danas sve više žena traži rezultate bez agresivnih zahvata i dugog oporavka. Neinvazivne metode i aparativna kozmetika omogućuju upravo to – vidljivo poboljšanje kože kroz stimulaciju prirodnih procesa u tijelu.

Radi se o tretmanima koji potiču cirkulaciju, limfnu drenažu, proizvodnju kolagena i elastina, bez oštećenja kože. Prednost je što su sigurni, prilagodljivi i dugoročno održivi, ali za uspjeh je važan kontinuitet i pravilno izvođenje.

Danas je jedan od najpopularnijih tretmana za lice HydraFacial. Kako točno pomaže, koliko često ga je potrebno raditi i je li namijenjen za svaku dob?

HydraFacial je s razlogom jedan od najpopularnijih tretmana jer daje instant efekt čiste, hidratizirane i blistave kože. Kombinira čišćenje, eksfolijaciju, ekstrakciju i hidrataciju u jednom tretmanu. Posebno je dobar za kožu koja je dehidrirana, proširene pore, ali i za lice na kojem postoje nečistoće i sivi ten.

Može se raditi jednom mjesečno za održavanje, a u intenzivnijim fazama i češće. Prednost je što je pogodan za gotovo sve tipove kože i sve dobi, uz pravilnu procjenu. No dobro je znati da se 24 sata nakon tretamana ne smije ići na trening ili čistiti kako se lice ne bi kontaminiralo. Važno je naglasiti da, iako postoje osnovni segmenti ovog tretmana, svaki terapeut može dodati još neki element. U svojoj praksi koristim dodatne sonde, ali i završnu led therapy jer su rezultati puno bolji.

S druge strane, postoji i Hydraclean Facial koji pomaže u održavanju čistog lica, a često se preporučuje za mlađu životnu dob kada se pojavljuju prvi prištići.

Još jedna popularna metoda je biolifting jer vraća mišićni tonus. Kada ga je dobro koristiti i je li potrebno kontinuirano ići na ovaj tretman?

Biolifting je tretman koji djeluje na mišiće lica i vraća im tonus koristeći snagu mikrostruja. Kako s godinama dolazi do opuštanja mišića, lice gubi definiciju – upravo tu biolifting daje odlične rezultate. Tretman poput bioliftinga podiže i zateže konture lica, poboljšava cirkulaciju te daje svježiji i odmorniji izgled.

Kontinuitet je ključan, kao i kod vježbanja tijela, rezultati dolaze i ostaju uz redovit rad. Idealno je krenuti u seriji tretmana, a kasnije održavati. Uz njega bih kao lifting dodatak svakako preporučila radiofrekvenciju kako bi se potaknula prirodna proizvodnja kolagena i zagladile sitne bore. Ne smijemo zaboraviti da se kolagen smanjuje od 21. godine, do jedan posto godišnje.

Koji tretmani za lice ženama mogu dugotrajno pomoći?

Uvijek je važno slušati tijelo odnosno dugoročno najbolje rezultate daju tretmani koji rade s tijelom, a ne protiv njega. Neki od tih tretmana su: biolifting, limfna drenaža lica, radiofrekvencija i hydrafacial. No nikako se ne smije zaboraviti da su jednako važni njega kod kuće i stil života. Kozmetički tretman nije čarobni štapić - on je dio šire slike.

Koji tretmani su važniji mlađim ženama, a koji za zreliju kožu?

Uvijek je važno njegu kože prilagoditi stanju kože, godinama, ali i individualnim problemima. Kod mlađih žena fokus je više na prevenciji, čišćenju kože i hidrataciji, dok se kod zrelije kože naglasak stavlja na tonus mišića, stimulaciju kolagena i lifting efekt. Također je uvijek važno naglasiti da ne postoji prekasno niti prerano u tretmanima za njegu – postoji samo pravilan pristup postojećem stanju.

Uz tretmane, što možemo učiniti kod kuće kako bismo dobro održavali mišiće lica? Mogu li nam pomoći alati poput Gua shua?

Pravila i redovita njega lica kod kuće je vrlo važna. Mišići lica, kao i tijela, trebaju stimulaciju, ali vrlo je važno naglasiti da mora biti pravilna. Zato za njegu kod kuće preporučujem lagane masaže lica, aktivaciju limfe (vrat i dekolte su ključni), svjesno otpuštanje napetosti u licu.

Alati poput Gua sha mogu pomoći, ali samo ako se koriste pravilno i redovito. Oni neće zamijeniti profesionalni tretman, ali su odlična podrška između dolazaka. Često na društvenim mrežama možemo vidjeti različite tehnike masaža, ali treba znati da je najveća pogreška agresivno i nepravilno korištenje – lice ne traži silu, nego kontinuitet i osjećaj.

Stiglo je proljeće i počele su intenzivne pripreme za ljeto te borba protiv celulita. Koji su tretmani najučinkovitiji od aparativne kozmetike? Koliko je dugo potrebno raditi određene tretmane?

Žene trebaju znati da celulit nije samo estetski problem. On je kombinacija cirkulacije, limfe, hormona i načina života. Postoje različiti tretmani, ali ključ je u individualnom pristupu – ne postoji jedan tretman za sve.

Najbolje rezultate vidimo kod maderoterapije, konkretno brazilske maderoterapije, koja ne djeluje samo na površinski celulit, već vakuumom dubinski izvlači celulit na površinu. Zanimljivo je da nakon četiri maderoterapije može doći do stanja koje "izgleda gore nego na početku", a događa se jer vakuumom izvučemo sve na površinu, no do desetog tretmana najčešće imamo predivnu, glatku kožu.

Limfna drenaža je neizostavan faktor jer je limfni sustav jedini sustav u tijelu koji nema vlastitu "pumpu" i svakako treba dodatnu potporu aparativnih tretmana koji potiču cirkulaciju i tope masne naslage. Prodirući duboku u kožu, takvi tretmani potiču kolagen i samim time zatežu kožu.

Kod ozbiljnijih situacija svakako bih preporučila kombinacije s UZV kavitacijom koja razbija masnu stanicu na glicerol koji tijelo troši kao energiju i masne kiseline, kojih se onda tijelo rješava uz pomoć limfnog sustava. Tako ciljano djelujemo na najkritičnija područja te smanjujemo obujam i oblikujemo tijelo.

EMS (Tesla) također pomaže u kvalitetnoj borbi protiv celulita i za ljepše tijelo. Elektromišićni stimulatori neizostavni su za trajne rezultate, a u sebi sadrži i radiofrekvencijske benefite. Radi se o izgradnji kvalitetnog mišićnog tonusa uz tehnologiju koja pomaže u sagorijevanju kalorija, jača mišiće i "vraća ih na mjesto".

Koje su najčešće zablude vaših klijentica vezane uz celulit?

Postoji nekoliko najčešćih zabluda - dovoljno je samo nekoliko tretmana, mjesec dana prije ljeta treba odraditi nekoliko tretmana, ali i da će gubitak kilograma riješiti celulit.

Istina je da je gubitak celulita dulji proces. Rezultati dolaze uz kontinuitet, pravilnu tehniku i promjene u svakodnevnim navikama.

Koliko je dugo potrebno raditi određene tretmane?

Ako pričamo realno – nekoliko mjeseci prije ljeta nije dovoljno za dugoročne rezultate, ukoliko na tretmane krećemo prvi put. Rezultat ni tada neće izostati, međutim, trajnost uvijek zahtijeva održavanje.

Idealno je krenuti na vrijeme (čak i zimi), napraviti seriju tretmana, a kasnije održavati. To ne znači da je potrebno stalno dolaziti u kozmetički salon, u nerijetkim situacijama dovoljan je jedan dolazak mjesečno kako bi tijelo trajno zadržalo postignuti rezultat. Klijentice koje imaju najbolje rezultate su one koje tretmane gledaju kao ulaganje u sebe, a ne kao "brzo rješenje".

Koje biste kućne kozmetičke aparate preporučili ženama? Što je prema vama obvezno u svakoj kozmetičkoj torbici?

Od kućnih aparata – manje je više. Važnije je znati što radiš nego imati sve. Kod kozmetičkih aparata to je uvijek i neupitno personalizirana preporuka na osnovu privatnih konzultacija te procjene svake zone pojedinačno. Aparati mogu biti dodatak, ali nisu temelj. I svakako cijena ili "ime" ne označavaju kvalitetu međutim kvalitetni sastojci ipak ne mogu biti dio najjeftinijih opcija.

U kozmetičkoj torbici svake žene trebalo bi biti kvalitetno sredstvo za čišćenje, hidratantna krema, SPF (apsolutno obavezno) te ciljano odabrani serum.

Koji sastojci su važni (vitamin C, niacinamid) da bismo dobili efekt iole približan tretmanima?

Sastojci poput vitamina C i niacinamida imaju svoje mjesto jer vitamin C daje sjaj i djeluje antioksidativno, dok niacinamid smiruje kožu i regulira sebum. No važno je naglasiti, nije stvar u trendovima, nego u pravilnoj kombinaciji i dosljednosti. Najveći efekt dolazi kada se spoje pravilna kućna njega, profesionalni tretmani i način života.

Kao ključan sastojak dodala bih još i peptide jer nevjerojatno ubrzavaju regeneraciju i vraćaju koži čvrstoću, dok su i dalje vrlo nježni te ne izazivaju iritacije. Njega nije luksuz – ona je odnos prema sebi. Kada to žene shvate, rezultati dolaze sami.

I na kraju, postoji li nešto što već danas možemo učiniti za sebe i svoju kožu?

Ono što uvijek govorim svojim klijenticama jest da je naše tijelo sustav i treba raditi na svakom njegovu dijelu, iznutra i izvana. Sve vaše navike utječu na rezultat, a ono što nam je najjednostavnije te ujedno i najvažnije je VODA, odnosno, hidratacija tijela s unosom od minimalno dvije litre vode dnevno raspoređeno kroz dan. Pravilan unos vode (ne tekućine, baš vode) je gotovo uvijek 30 do 50 posto rezultata.

Ako već danas uvedete ovu naviku, već nakon samo tri tjedna, čak i bez dodatnih tretmana, možete vidjeti do 30 posto napretka prema svom beauty cilju.