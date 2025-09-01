Manikure za jesen inspirirane 90-ima: Povratak odvažnog stila

Jesen vraća u fokus manikure inspirirane 90-ima. Od chunky francuske manikure i šarenih naljepnica do animal printa i valovitih linija, ovo su ideje koje spajaju nostalgiju sa suvremenim stilom

Ako ti je dosta minimalističkih “clean girl” noktiju i tražiš nešto zabavnije, jesen 2025. donosi veliki povratak 90-ih kad su u pitanju manikure. Od chunky francuskih manikura, šljokica i naljepnica do animal printa i neon detalja – trendovi tog desetljeća ponovno su u modi, ali s modernim zaokretom, navodi Vogue. Inspiraciju možeš pronaći u ikonama 90-ih poput Pamele Anderson, Spice Girls, Jennifer Aniston ili Britney Spears, koje su odvažno nosile nokte kao statement detalj.

Ideje za manikure u stilu 90-ih ove jeseni

Sticker book nokti

Sitne šljokice i naljepnice na prozirnoj podlozi vraćaju dojam razigranih 90-ih, ali na chic način.

Deep French

Za razliku od tankih francuskih manikura, ovaj stil ima deblji, izraženiji bijeli vrh koji dodaje dozu drame.

Polka dot French

Crno-bijele točkice na vrhovima noktiju podsjećaju na 90-e, a možeš se poigrati i obratnim kombinacijama boja.

Tortoise shell

Neutralni animal print savršen je izbor za one koje žele nešto upečatljivo, ali ne i prenapadno.

Saved By The Bell nokti

Nokti u jarkim bojama inspirirani scrunchie frizurama i razigranim uzorcima – idealni za prijelaz iz ljeta u jesen.

Block Pantone

Svaki nokat u drugoj jarkoj boji? Može! Ova manikura izgleda razigrano, ali i moderno.

Squiggles

Valovite linije na prozirnoj podlozi jednostavan su način da dodaš retro vibru, a najljepše izgledaju u bijeloj ili crvenoj.