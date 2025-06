Manikura ljeta u znaku je neona i voćnih nijansi

Ljetna manikura više nije samo detalj, ona je statement. Bez obzira volite li klasičnu eleganciju u ljetnoj crvenoj ili želite eksperimentirati s limeta-zelenom

Ljeto je savršeno vrijeme za manikuru koja se vidi – čak i s druge strane bazena. Prema savjetima stručnjaka za nokte, ovog ljeta nosimo boje koje ne traže dodatna objašnjenja - neonske nijanse, voćni tonovi i razigrani kontrasti vraćaju se na velika vrata.

"Dugi nokti ove sezone traže efekt – a najbolji učinak postižu se neon ružičastom, zelenom i narančastom. To su boje koje 'vrište' ljeto, slobodu i zabavu", ističu iz vodećih zagrebačkih salona. Kratki nokti pak dobivaju svoju zvjezdanu priliku kroz sočne boje inspirirane voćem – od jagode i borovnice, do limete i manga", poručuju edukatori Arimeda predstavljajući najnovije trendove manikure. Kada je u pitanju oblik popularni su bademasti, efekt koji dominira kod ljetne manikure je sjajni top coat, a dodatan plus je manikura u dvije nijanse iste boje, jer zašto ne?

Osim boja, u fokusu su i jednostavni nail art detalji: smajlići, minimalističke linije i voćkice.

Ljetna manikura više nije samo detalj, ona je statement. Bez obzira volite li klasičnu eleganciju u ljetnoj crvenoj ili želite eksperimentirati s limeta-zelenom – ovo je sezona u kojoj su nokti najbolji modni dodatak.

