Što će obilježiti makeup u 2025.? Ovo su vodeći trendovi za proljeće i ljeto

Svaka nova sezona donosi svježinu i priliku za transformaciju, a proljeće i ljeto 2025. neće biti iznimka. Nakon godina dominacije "clean girl" estetike i visokog sjaja, trendovi se okreću prema mekšim, suptilnijim završecima i hrabrijim naglascima. Ove godine naglasak je na prirodnoj ljepoti uz inovativne detalje koji omogućuju personalizirani pristup šminkanju – bilo da preferiraš minimalistički izgled ili voliš eksperimentirati s bojama i teksturama.

Vodeći vizažisti za Vogue Scandinavia su otkrili ključne trendove koji će obilježiti toplije mjesece među kojima će svatko zasigurno pronaći nešto za sebe. Bez obzira jesi li ljubiteljica jednostavnih beauty rutina ili voliš detaljno oblikovati svaki element svog makeupa, trendovi za proljeće i ljeto 2025. donose nešto za svakoga.

Od suptilno zamagljene puti do odvažnih boja i nostalgičnih 90-ih, u nastavku donosimo ključne makeup trendove za proljeće/ljeto 2025.

Foto: Profimedia

Prirodno, ali prozračno lice

Visoki sjaj i "glass skin" efekt ustupaju mjesto nježno zamagljenoj puti. Cilj je minimizirati nesavršenosti, a pritom zadržati prirodan sjaj. Ova tehnika posebno laska osobama s proširenim porama i masnijom kožom, dok oni sa suhom kožom trebaju pripaziti na hidrataciju kako bi izbjegli zategnut izgled. Sve je popularnija i opcija potpunog izostavljanja pudera uz korištenje korektora samo na ključnim dijelovima lica.

Metalni akcenti

Metalni sjaj vraća se u velikom stilu, bilo u obliku svjetlucavih sjenila, highlightera ili ruževa. Posebno se ističe srebro – od sjenila do sjajnih usana, ono pruža futuristički izgled i može se nositi suptilno preko dana ili intenzivnije za večernji izlazak. No, ako imaš teksturu na koži, izbjegavaj srebrne highlightere jer mogu naglasiti nesavršenosti.

Jarke boje na očima

Jarke boje na kapcima postaju statement look! Narančasta, ružičasta, zelena i plava boja nose se preko cijelog kapka, stvarajući snažan, androgini dojam. Za postizanje efekta dovoljan je prst ili kist – boja se nanosi na čisti kapak i lagano razmazuje prema sljepoočnicama. Osim sjenila, trend možeš isprobati i kroz neon tuš ili naglašeni unutarnji kut oka.

Usne u fokusu

Razmazani, "upravo poljubljeni" izgled usana dominira 2025. godinom. Inspiriran K-beauty estetikom, ovaj trend naglašava prirodne, blago zamagljene rubove, a najpopularnije nijanse bit će bobičaste boje. Ovaj look savršeno se slaže s trendom "golog" lica – čak se preporučuje izostavljanje maskare radi jednostavnog, ali moćnog kontrasta.

Višenamjenski proizvodi i "blonzer"

U skladu s trendom minimalističke ljepote, raste popularnost višenamjenskih proizvoda, uključujući "blonzer" – hibrid rumenila i bronzera koji licu daje zdravi sjaj u samo nekoliko poteza. Praktičan je za sve tonove kože, a najbolji je izbor za one koji vole prirodan, prozračan izgled bez pretjeranog konturiranja.

Povratak 90-ih

I dok su ultra-tanke obrve ostale u prošlosti, ostali beauty elementi 90-ih vraćaju se s modernim twistom. Mat, zamagljena put, smeđi olovka-ruževi i "après-sports" estetika dominiraju scenom. Ovaj look spaja svjež, prirodan izgled s grunge elementima poput razmazane olovke za oči i blago "znojnog" finiša kože.

Mačkaste linije i naglašene oči

Klasične mačkaste linije nikada ne izlaze iz mode, ali 2025. donosi još veću raznolikost – od tankih, preciznih flickova do dramatičnih krila u kombinaciji s umjetnim trepavicama i svjetlucavim sjenilima. Za minimalistički look, dovoljan je samo crni tuš u tankoj liniji duž gornjeg kapka, dok se smudged liner stil vraća za one koji vole opušten, rokerski izgled.