Make up za Valentinovo: Profesionalci otkrivaju kako postići suptilni glam

Valentinovo donosi povratak profinjenom, senzualnom clean glam make up stilu kakav prepoznajemo na revijama i snimanjima Victoria’s Secret, izgledu koji naglašava prirodne crte lica, ali im daje nježan sjaj i dozu seksepila.

Umjesto teških pudera, naglasak je na svježem tenu srednje prekrivnosti, uz korektor samo ondje gdje je potreban te toplinu bronzera i rumenilo u breskvastim ili ružičastim tonovima. Diskretan highlighter na vrhovima jagodica dodatno pojačava dojam zdrave, blistave kože.

"Pogled ostaje mekan i elegantan. Odabrane nijanse lagano se blendaju bez oštrih prijelaza, dok tanka linija uz trepavice i naglašena maskara otvaraju oko. Obrve su uredne, ali prirodne, bez pretamnih tonova, a usne u nude, ružičastim ili breskvastim nijansama sa sjajem zaokružuju romantičan i moderan dojam”, naglašavaju edukatori Arimeda koji su nam predstavili ovaj popularan make up.

Balans prirodnosti i glamura sve se češće ističe kao idealan izbor za posebne prilike. Edukatori savjetuju da se kod make upa za Valentinovo poseban naglasak stavi na kvalitetnu pripremu kože i lagane teksture koje omogućuju svjež, prozračan izgled jer je zdrava, sjajna koža temelj svakog zavodljivog looka. Rezultat je bezvremenski "no make up" efekt: diskretan, elegantan i dovoljno poseban za romantičnu večer, ali i svaku priliku u kojoj želimo izgledati dotjerano bez pretjerivanja.

