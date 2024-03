Štite i daju sjaj: 7 provjereno dobrih preparata za zaštitu kose od topline

Ispred nas je sezona svečanosti poput vjenčanja i krizmi i mnoge će se žene odlučiti na lijepe frizure. Koristeći sušilo za kosu, peglu za kosu ili figaro kosu izlažemo toplini. Prekomjerno i neoprezno izlaganje toplini može isušiti kosu ili je oštetiti. Međutim, na tržištu postoje preparati koji mogu prevenirati štetne učinke topline. Adekvatna ulja i sprejevi koje možeš pronaći čak i u drogerijama obnavljaju suhu i oštećenu kosu, daju sjaj i mekoću, smanjuju šanse za ispucalim vrhovima, ali i olakšavaju raščešljavanje.

Uz to, mogu zaštititi boju te produljiti postojanost frizure, a to je ono što svi želimo kad nam frizura mora izdržati do navečer ili čak sljedećeg jutra. Zato je, dok radiš savršene kovrče ili na neki drugi način stiliziraš kosu, poželjno imati sprej za zaštitu od topline – bez obzira na tip kose.

Kad nanositi sprejeve za zaštitu kose od topline?

Slavna frizerka Marissa Marino za britanski Vogue objašnjava da sredstva za zaštitu od topline "djeluju kao barijera između vrućeg alata i kose te da pomažu u zadržavanju vlage" što je jako važno. Ona preporučuje da potražiš preparate koji sadrže pantenol i propilen glikol jer upravo ti sastojci pomažu zadržati vlagu. S druge strane, preparati moraju imati keratin koji djeluje kao antioksidans.

Uz valjanu njegu prije, tijekom i nakon stiliziranja tvoji će pramenovi ostati čvrsti, a sprejevi za zaštitu od toplinu uglavnom se nanose na čistu kosu, i to tako da se rasprše. Detaljne upute naći ćeš na konkretnom proizvodu, no većinom se ne trebaju ispirati. Stručnjaci, dakle, savjetuju da ih nanosiš nakon pranja kose, ali i prije toplinskog stiliziranja. Time povećavaš šanse za zdravom i sjajnom kosom.

Naravno, postoji puno sličnih, a različitih preparata. Možeš odabrati silikonsko ulje ili kremu, ali ako ti se kosa brzo masti i ne treba ju zaglađivati, na raspolaganju ti je sprej sa zaštitom. Kosu razdvoji u veće pramenove i ravnomjerno našpricaj proizvod. Kako bismo ti olakšale izbor, izdvajamo sedam provjereno dobrih preparata za zaštitu od topline.