Nova frizura ili perika? Kim Kardashian iznenadila transformacijom na pariškom Tjednu mode

6. listopada 2025.
Majstorica transformacija, Kim sklona je promjenama, a tijekom godina eksperimentirala je s bezbroj različitih dužina i boja

Kim Kardashian iznenadila je sve prisutne na pariškom Tjednu mode na kojem se pojavila s dramatičnom novom promjenom -svoju dugu prepoznatljivu kosu ošišala je u odvažan kratki pixie cut.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Osnivačica brenda Skims pojavila se na reviji modne kuće Alaïa odjevena u crnu haljinu bez naramenica sa strukturiranim korzetiranim gornjim dijelom, koju je upotpunila sandalama s remenčićima i crnim kaputom od ovčje vune. Profinjen i minimalističan look omogućio je da nova frizura bude u središtu pažnje.

Tamna pixie frizura – koju već uspoređuju s prepoznatljivom frizurom njezine majke, Kris Jenner – savršeno je upotpunjena dijamantnim naušnicama. 

Majstorica transformacija, Kim sklona je promjenama, a tijekom godina eksperimentirala je s bezbroj različitih dužina i boja. Naravno, zasad još nije potvrđeno jel li to perika i ili je zaista skratila svoju dugu kosu. 

