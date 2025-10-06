Nova frizura ili perika? Kim Kardashian iznenadila transformacijom na pariškom Tjednu mode

Majstorica transformacija, Kim sklona je promjenama, a tijekom godina eksperimentirala je s bezbroj različitih dužina i boja

Kim Kardashian iznenadila je sve prisutne na pariškom Tjednu mode na kojem se pojavila s dramatičnom novom promjenom -svoju dugu prepoznatljivu kosu ošišala je u odvažan kratki pixie cut.

Osnivačica brenda Skims pojavila se na reviji modne kuće Alaïa odjevena u crnu haljinu bez naramenica sa strukturiranim korzetiranim gornjim dijelom, koju je upotpunila sandalama s remenčićima i crnim kaputom od ovčje vune. Profinjen i minimalističan look omogućio je da nova frizura bude u središtu pažnje.

Profimedia

Profimedia

Tamna pixie frizura – koju već uspoređuju s prepoznatljivom frizurom njezine majke, Kris Jenner – savršeno je upotpunjena dijamantnim naušnicama.

Profimedia

Majstorica transformacija, Kim sklona je promjenama, a tijekom godina eksperimentirala je s bezbroj različitih dužina i boja. Naravno, zasad još nije potvrđeno jel li to perika i ili je zaista skratila svoju dugu kosu.