Kate Middleton opet je brineta - nakon niza komentara o plavoj nijansi njezine kose

Prije nekoliko dana u posjeti londonskom Prirodoslovnom muzeju, Kate je izazvala komentare i privukla poglede pojavivši se s plavom nijansom kose, a sada je sve iznenadila novom bojom

Nekoliko dana nakon što se pojavila s novom plavom frizurom, čini se da se Kate Middleton vratila svom poznatom izgledu. U Prirodoslovnom muzeju u Londonu, Kate se pojavila s plavom nijansom kose, a ta promjena izazvala je različite komentare, jer sve što princeza odjene, postane predmet rasprave. No, ovaj put pojavile su se i spekulacije o tome nosi li Kate periku.

Tema je postala posebno osjetljiva jer je princeza od Walesa prošle godine prošla kemoterapiju. Neki su počeli s neukusnim i neprimjerenim komentarima o njezinoj kosi, dok je bivši frizer princeze Diane, Sam McKnight, na Instagramu izrazio svoje ogorčenje, rekavši da je “zgrožen svim tim ružnim komentarima” i napomenuo da nije dobra ideja ismijavati ženu koja je prije manje od godinu dana završila kemoterapiju.

Princeza se jučer pridružila princu Williamu u Nacionalnoj federaciji ženske udruge kako bi obilježili treću godišnjicu smrti kraljice Elizabete II., a na tom događaju, Kate se pojavila s uobičajenom nijansom kose na koju smo naviknuli - klasičnom smeđom s pramenovima boje meda.

Princeza od Walesa službeno vratila smeđoj boji, ali to nije toliko ni važno, jer je njezin osmijeh najbolji modni dodatak.

