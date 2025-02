Sanjaš o dugoj kosi? Imamo top savjete kako ubrzati rast kose

Sve mi želimo dugu, zdravu i sjajnu kosu, poput one iz reklama, zar ne? Ponekad se, međutim, čini da naša kosa raste brzinom puža, a mi želimo rezultate odmah. Iako ne postoji čarobni štapić, ako se pitaš kako poboljšati rast kose​, postoje prirodni načini i trikovi koji mogu potaknuti rast kose i pomoći ti da ostvariš svoj san o dugoj grivi.

Kako ubrzati rast kose prirodnim putem?

Prije nego što posegneš za skupim preparatima, važno je naglasiti da svaka žena ima drugačiji tempo rasta kose. Svako tijelo je drugačije, svaki organizam je drugačiji i samim time, svačija kosa raste drugačijom brzinom. Kosa u prosjeku raste oko 1 cm mjesečno i prolazi kroz nekoliko faza rasta.

Anagena faza – faza rasta. Ovo je vrijeme kada kosa aktivno raste, a čak 90% tvoje kose nalazi se u ovoj fazi.

– faza rasta. Ovo je vrijeme kada kosa aktivno raste, a čak 90% tvoje kose nalazi se u ovoj fazi. Katagena faza – faza prijelaza. Rast kose se usporava, a vlas se odvaja od folikula koji se smanjuje. Manje od 10% kose u ovom je stadiju.

– faza prijelaza. Rast kose se usporava, a vlas se odvaja od folikula koji se smanjuje. Manje od 10% kose u ovom je stadiju. Telogena faza – faza mirovanja. Kosa ne raste, ali još ne ispada. Otprilike 5-10% kose je u ovoj fazi.

– faza mirovanja. Kosa ne raste, ali još ne ispada. Otprilike 5-10% kose je u ovoj fazi. Eksogena faza – faza ispadanja. Ovo je trenutak kada kosa prirodno otpada iz folikula, što je potpuno normalan dio ciklusa rasta.

Ono na što možeš utjecati je pravilna njega kose i zdravi životni stil - to je pravi prirodni lijek za rast kose. Ako želiš zdravu, dugu i sjajnu kosu, zaboravi na agresivne šampone i svakodnevno pranje jer prečesto čišćenje može isušiti vlasište i oslabiti kosu. Umjesto toga, biraj blage proizvode bez sulfata i parabena te izbjegavaj grubo trljanje ručnikom – radije nježno pritisni kosu ručnikom kako bi upila višak vode. Kad god možeš, pusti kosu da se osuši na zraku jer vrući zrak iz sušila može oslabiti vlasi i usporiti njihov rast.

Koje su najbolje namirnice za bolji rast kose?

No, njega kose nije samo vanjska – stres je jedan od glavnih neprijatelja zdrave kose, pa pronađi svoj način opuštanja, bilo da je to joga, meditacija, čitanje ili šetnja prirodom. Također, redovita masaža vlasišta može napraviti čuda – potiče cirkulaciju, poboljšava dotok hranjivih tvari do folikula i na taj način podržava brži rast kose. Hrana koju jedeš jednako direktno utječe na brzinu rasta i kvalitetu tvojih pramenova. Tu su najbolje namirnice za rast kose.

Losos

Losos je bogat omega-3 masnim kiselinama, proteinima i vitaminom D, što pomaže kosi da raste jača i zdravija. Omega-3 masne kiseline potiču cirkulaciju u vlasištu, osiguravajući folikulima više kisika i hranjivih tvari. Ako ti je kosa često suha i beživotna, losos joj može vratiti prirodni sjaj i elastičnost. Osim toga, proteini iz lososa jačaju vlas i smanjuju lomljenje, što znači da će tvoja kosa biti otpornija.

Jaja

Jaja su izvrstan izvor biotina i proteina, ključnih sastojaka za rast i jačanje kose. Biotin pomaže u proizvodnji keratina, glavnog proteina kose, što znači manje lomljenja i brži rast. Ako ti kosa sporo raste ili je osjetljiva, uvođenje jaja u prehranu može napraviti veliku razliku. Osim što su hranjiva, jaja su i super praktična jer ih možeš pripremiti na bezbroj načina – u kajgani, omletu ili čak dodati u smoothie.

Špinat

Špinat je pun željeza, vitamina A i C, koji igraju ključnu ulogu u zdravlju kose i vlasišta. Željezo pomaže u opskrbi folikula kisikom, a njegov nedostatak može uzrokovati pojačano ispadanje kose. Vitamin A potiče proizvodnju sebuma, prirodnog ulja koje hidratizira kosu i štiti je od isušivanja. Vitamin C poboljšava apsorpciju željeza i djeluje kao snažan antioksidans, štiteći kosu od oštećenja. Ako želiš zdravu i sjajnu kosu, špinat je definitivno namirnica koju trebaš dodati na jelovnik.

Batat

Batat bogat je beta-karotenom, koji tijelo pretvara u vitamin A, neophodan za rast kose. Ovaj vitamin potiče proizvodnju sebuma, prirodnog ulja koje hidratizira vlasište i sprječava isušivanje kose. Nedostatak vitamina A može uzrokovati suhoću i lomljenje vlasi, pa je batat odličan saveznik za zdravu i otpornu kosu. Osim toga, sadrži i antioksidanse koji štite kosu od vanjskih oštećenja, poput UV zraka i zagađenja.

Orašasti plodovi

Orašasti plodovi, posebno bademi i orasi, puni su zdravih masti, vitamina E i biotina, koji jačaju kosu i potiču njen rast. Vitamin E djeluje kao snažan antioksidans, štiti kosu od oštećenja i pomaže u očuvanju vlasišta zdravim. Biotin je poznat kao "vitamin za kosu", a njegov nedostatak može dovesti do slabljenja vlasi i sporijeg rasta. Također, zdrave masti iz orašastih plodova osiguravaju elastičnost i sjaj kose.

Sjemenke

Chia, lanene i suncokretove sjemenke male su, ali moćne kada je u pitanju zdravlje kose. Pružaju omega-3 masne kiseline, cink i vitamin E, koji svi zajedno jačaju kosu i potiču njen rast. Cink pomaže u obnovi oštećenih folikula i potiče regeneraciju kose, dok vitamin E smanjuje oštećenja od vanjskih faktora. Osim toga, sjemenke su odličan način da u prehranu dodaš zdrave masnoće bez puno truda. Pospi ih po salatama, dodaj u smoothieje ili ih umiješaj u jogurt za dodatnu dozu hranjivih sastojaka.

Leća

Leća je bogata željezom, proteinima i cinkom, što su ključni nutrijenti za snažnu i gustu kosu. Željezo poboljšava cirkulaciju u vlasištu, osiguravajući da folikuli dobiju dovoljno kisika i hranjivih tvari. Proteini iz leće pomažu u jačanju vlasi, smanjujući njihovu lomljivost i gubitak. Cink pomaže u obnovi i rastu kose, a njegov nedostatak može dovesti do prorjeđivanja vlasi.

Avokado

Avokado je prava superhrana za kosu jer sadrži zdrave masnoće, vitamin E i biotin. Zdrave masti pomažu u hidrataciji vlasišta i kose, sprječavajući suhoću i lomljenje. Vitamin E djeluje kao antioksidans, štiteći kosu od oštećenja i potičući njen rast. Biotin poboljšava kvalitetu vlasi i pomaže im da budu jače i sjajnije.

Grčki jogurt

Grčki jogurt je bogat proteinima, vitaminom B5 i probioticima, koji svi zajedno potiču rast i zdravlje kose. Proteini su ključni za čvrstoću vlasi, dok vitamin B5 poboljšava cirkulaciju u vlasištu i smanjuje rizik od gubitka kose. Probiotici pomažu u održavanju zdravlja crijeva, što je povezano s boljom apsorpcijom hranjivih tvari važnih za kosu. Osim toga, grčki jogurt može djelovati i kao prirodna maska za kosu, pružajući joj hidrataciju i sjaj.

Foto: Pexels

Paprika

Crvena, žuta i zelena paprika sadrže visoku razinu vitamina C, koji je ključan za proizvodnju kolagena – proteina koji jača kosu i potiče njen rast. Vitamin C također pomaže tijelu da bolje apsorbira željezo, čime sprječava ispadanje kose uzrokovano njegovim nedostatkom. Osim toga, paprike su bogate antioksidansima koji štite kosu od stresa i oštećenja iz okoline. Njihova hrskava tekstura i blago slatkast okus čine ih odličnim dodatkom salatama, omletima ili sendvičima.

Prirodni tretmani za rast kose

Uz ove osnovne savjete, postoje i specifični tretmani i sastojci koji su poznati po svojim blagotvornim učincima na rast kose. Prirodni preparati mogu nahraniti vlasište, poboljšati cirkulaciju i osnažiti folikule, što u konačnici dovodi do jače, gušće i zdravije kose. Ako tražiš način da ubrzaš rast kose, istražili smo i izdvojili prirodne tretmane za rast kose.

Ricinusovo ulje za rast kose

Ricinusovo ulje je jedan od najpoznatijih prirodnih preparata kada je u pitanju brži rast kose. Bogato je ricinoleinskom kiselinom, koja ima snažna protuupalna svojstva i potiče cirkulaciju vlasišta. Kada je protok krvi bolji, folikuli kose dobivaju više hranjivih tvari, što ih jača i potiče rast novih vlasi. Osim toga, ricinusovo ulje pomaže u hidrataciji i sprječava lomljenje kose, što znači da ćeš uz redovitu upotrebu primijetiti gušću i jaču kosu.

Kako koristiti ricinusovo ulje za rast kose?

Zbog svoje gustoće, ricinusovo ulje je najbolje pomiješati s nekim lakšim uljem, poput kokosovog, jojobinog ili bademovog, kako bi ga bilo lakše nanijeti i isprati. Ako želiš potaknuti rast kose i nahraniti vlasište, ova jednostavna maska od ricinusovog i kokosovog ulja pravi je izbor. Ponavljaj ovaj tretman 1-2 puta tjedno za najbolje rezultate.

Maska s ricinusovim i kokosovim uljem sastojci:

1 žlica ricinusovog ulja

1 žlica kokosovog ulja (otopljenog)

Maska s ricinusovim i kokosovim uljem priprema:

Pomiješaj ricinusovo i kokosovo ulje u maloj zdjelici. Nanesi smjesu na suho vlasište i nježno umasiraj kružnim pokretima. Ostavi da djeluje najmanje 30 minuta (za jači učinak možeš ostaviti preko noći). Operi kosu blagim šamponom i temeljito isperi.

Čaj od ružmarina za rast kose

Ružmarin nije samo ukusan začin – njegovi listovi sadrže moćne spojeve koji potiču cirkulaciju vlasišta i pomažu jačanju kose. Čaj od ružmarina djeluje kao prirodni tonik za kosu, smanjuje ispadanje i može pomoći u borbi protiv prhuti. Redovito ispiranje kose ovim čajem može potaknuti brži rast i učiniti kosu sjajnijom. Koristi ovaj tretman 2-3 puta tjedno kako bi poboljšala rast i ojačala kosu.

Čaj od ružmarina za rast kose sastojci:

2 žlice sušenog ružmarina (ili 4-5 grančica svježeg)

500 ml vode

Čaj od ružmarina za rast kose priprema:

Zakuhaj vodu i dodaj ružmarin. Pusti da se kuha na laganoj vatri 5-10 minuta. Pokrij i ostavi da se ohladi na sobnoj temperaturi. Procijedi čaj i prelij ga u bočicu s raspršivačem ili zdjelicu. Nakon pranja kose, isperi kosu ovim čajem i nemoj ispirati vodom.

Ružmarinovo ulje za rast kose

Ako tražiš intenzivniji tretman s ružmarinom, ružmarinovo ulje je odlična opcija! Djeluje slično kao čaj, ali je koncentriranije i može se koristiti direktno na vlasištu. Osim što potiče rast kose, može smanjiti perut i ojačati vlasi od korijena do vrhova. Ako želiš još jednostavniju opciju, dodaj par kapi ružmarinovog ulja u svoj šampon ili regenerator i koristi ga prilikom svakog pranja, a mi smo istražili kako koristiti ružmarinovo i kokosovo ulje za vlasište.

Ružmarinovo ulje za rast kose sastojci:

3 kapi eteričnog ulja ružmarina

1 žlica baznog ulja (kokosovo, maslinovo ili bademovo ulje)

Ružmarinovo ulje za rast kose priprema:

Pomiješaj eterično ulje ružmarina s baznim uljem. Umasiraj u vlasište i ostavi da djeluje barem 30 minuta. Operi kosu blagim šamponom.

Đumbir za brži rast kose

Đumbir je poznat po svojim protuupalnim i stimulativnim svojstvima. On potiče cirkulaciju i poboljšava dotok hranjivih tvari do folikula kose. Time ubrzava rast, jača korijeni te se smanjuje probleme poput peruti i iritacija.

Maska od đumbira i maslinovog ulja

Maska od đumbira i maslinovog ulja nudi savršen spoj prirodnih sastojaka za dubinsku njegu vlasišta. Svježi naribani đumbir poboljšava protok krvi, dok maslinovo ulje intenzivno hrani i hidrira kosu - time ona postaje otpornija i sjajnija.

Maska od đumbira i maslinovog ulja sastojci:

1 žlica svježeg naribanog đumbira

1-2 žlice maslinovog ulja

Maska od đumbira i maslinovog ulja priprema:

Naribaj svježi đumbir i pomiješaj ga s maslinovim uljem. Nanesi smjesu na suho vlasište i umasiraj kružnim pokretima. Ostavi da djeluje 15-20 minuta, a zatim temeljito isperi blagim šamponom.

POGLEDAJ VIDEO: Koje vrste bradavica postoje i kako ih se riješiti?