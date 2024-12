Kako postići savršen novogodišnji makeup koji traje cijelu noć

Novogodišnja noć je posebna prilika kada želimo izgledati besprijekorno od prvog plesa do posljednjeg vatrometa. Uz pravilnu pripremu i prave proizvode, tvoj makeup može izdržati sva novogodišnja slavlja. Donosimo ti detaljan vodič kako postići dugotrajni novogodišnji makeup koji će izdržati do jutra. Od cinnamon roll makeupa kojeg karakteriziraju tople, brončane nijanse i puno shimmera do prekrasnog glaziranog rumenila – postoji toliko mnogo trendova u makeupu za jesen/zimu koje možete isprobati za doček Nove godine.

Ako želiš posebno zablistati razmisli o obrvama prekrivenima gliterom ili očima prekrivenima zlatnim listićima. Klasični smokey eyes možeš pojačati tušem na donjem kapku. Otkrij neke od naših omiljenih lookova za novogodišnji makeup koji će te inspirirati za novogodišnju noć – i svaku društvenu priliku 2025. godine.

Priprema je ključ uspjeha

Prije nanošenja šminke, ključno je pripremiti kožu. Temeljito očisti lice i nanesi hidratantnu kremu koja odgovara tvom tipu kože. Pričekaj nekoliko minuta da se krema u potpunosti upije prije nanošenja ostalih proizvoda. Primer stvara savršenu podlogu koja će "držati" šminku na mjestu. Nanesi tanki sloj na cijelo lice i pričekaj minutu prije nanošenja podloge.

Besprijekorna baza

Odaberi dugotrajnu tekuću podlogu koja je označena kao "long-wear" ili "transfer-proof". Nanosi je u tankim slojevima pomoću beauty spužvice ili kista. Za dodatnu postojanost, prvo nanesi tanji sloj, pusti da se malo "primi" pa zatim dodaj još jedan sloj na mjesta gdje trebaš više prekrivanja. Transparentni puder u prahu ključan je za dugotrajnost makeupa. Nanesi ga laganim pokretima na T-zonu i područja gdje se koža više masti.

Oči koje privlače pažnju

Obavezno koristi i primer za oči kako bi sjenilo ostalo na mjestu. Nanesi ga na cijeli kapak i pričekaj 30 sekundi da se osuši. Za novogodišnju noć biraj kremasta sjenila koja se nakon sušenja ne pomiču. Metalik tonovi posebno su prikladni za ovu prigodu. Nanesi prvo mat sjenilo kao bazu, a zatim prema svom izboru dodaj šljokičaste detalje. Najbolje je koristiti vodootporne proizvode za oči. Prvo povuci liniju eyelinerom, zatim stavi crno sjenilo za dodatnu postojanost. Završi s nekoliko slojeva vodootporne maskare.

Savršene usne

Započni s olovkom kojom ćeš ocrtati i popuniti cijele usne. Preko nje nanesi dugotrajni mat ruž. Za klasičan novogodišnji izgled, crveni ruž je bezvremenski izbor. Izbjegavaj sjajila jer se brzo skidaju.

Završni dodir

Na kraju, fiksiraj cijeli makeup setting sprejom. Drži bočicu 20-30 cm od lica i nanesi 3-4 lagana sloja, puštajući da se svaki osuši prije nanošenja sljedećeg. Uz ove korake i kvalitetne proizvode, tvoj makeup će izdržati sva novogodišnja slavlja. Ne zaboravi u torbicu staviti maramice za matiranje i svoj ruž za eventualne popravke tijekom večeri. Ali važnije od postojane šminke je dobro društvo, zato uživaj i zabavi se. Sretna Nova godina!

Inspiracija za novogodišnji makeup