Kako napraviti 'začinjen make up' u boji cimeta koji je zavladao TikTokom?

Jesen je tamnija, zagasitija, ali toplija. Sunčeve zrake stvaraju posebne boje u krošnjama drveća, a upravo su te nijanse inspiracija za svijet mode i ljepote. Nijanse sjajila, rumenila i ruževa su tople poput jeseni. Trendovi za ovu jesen 2023. već se mogu vidjeti na društvenim mrežama, a jedan od onih koji je postao viralan na TikToku je "Cinnamon Spice Girl Makeup". Look koji je dogodio kao nastavak trenda Strawberry Girl koji je proslavila Hailey Bieber.

Upravo na TikToku, Rachel Rigler je kreirala look "Cinnamon Spice Girl Makeup" i za samo nekoliko dana je postao najčešće gledati beauty trend na ovaj društvenoj mreži. Ovaj look ističe se po tome koristi zemljane tonove i također ima crvenkaste nijanse. Vrlo lako se može rekreirati, a dovoljno je samo pratiti korake mlade Tiktokerice Rachel Rigler. Bronzer stickovi i kremasta rumenila u toplim crvenim, smeđim i zlatnim nijansama najbolji su prijatelji za ovaj look.

Cinnamon Spice Girl Makeup u nekoliko koraka

Najvažnije odlike ovog make-up-a: topao, začinjen i zemljani, a najbolje će pristajati uz tople jesenske outfite.

nanijeti svjetliju podlogu i sve blendati, ali se ne aplicira na područje nosa

naglasiti prirodni oblik obrva

koristiti topli kremasti bronzer za konturiranje lica

nanijeti crveno tekuće ili kremasto rumenilo na jagodice, nos i usne

ispod očiju i na sredinu lica staviti korektor

staviti malo pudera za učvršćivanje ispod očiju

za oči se koristi paleta sjajila u zemljanim tonovima

zatim se nanese bronzer u prahu na jagodice

na jagodice se aplicira narančasto rumenilo u prahu

na oči se nanese crna maskara

zatim se nanese topla smeđu olovku za usne i sve se završi s ružem u toploj smeđoj boji

