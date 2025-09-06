Jeste li čuli za 'shy girl' make up? Trend koji je zaludio društvene mreže

Ljepota
6. rujna 2025.
Unatoč nazivu koji asocira na minimalistički make up, riječ je o tehnici koja stavlja rumenilo u fokus, imitirajući prirodno crvenilo lica izazvano emocijama

U moru beauty i make-up trendova koji se iz sezone u sezonu mijenjaju, pažnju je privukao jedan poprilično neobičan look. Ako ste u posljednje vrijeme pregledavali društvene mreže, zasigurno ste primijetili da svi pričaju o “shy girl” make-up trendu, koji su rado prihvatile i neke od influencerica. Evo o čemu se radi.

 

@annemkortright Just a girl… and her blush 💕 Soft Focus meets summer glow with the dreamiest pink from @ILIA Beauty  #iliabeauty #iliapartner @sephora ♬ original sound - Anne Marie

 

“Shy girl” make-up – rumenilo u glavnoj ulozi

Unatoč nazivu koji asocira na sramežljivost, riječ je o tehnici koja stavlja rumenilo u fokus, imitirajući prirodno crvenilo lica izazvano emocijama. Trend je poznat i po pojmu “blush blindness” – efektu zbog kojeg lice može izgledati pretjerano rumeno, ali upravo je to cilj ovog looka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sophie Haig (@sophiehaig)

Minimalna količina pudera i naglasak na blistavoj koži čine ovaj stil svježim i modernim, iako rumenilo zauzima središnje mjesto. Što je intenzivnije i upečatljivije, to bolje – od jarkoružičastih do nježno narančastih tonova, sve nijanse su dobrodošle.

Tekstura rumenila bira se prema tipu kože: kremaste formule daju svjež i sjajan izgled, dok mat opcije bolje pristaju masnijoj koži.

Ovaj trend pruža priliku da pustite kreativnost na volju i nakratko se odmaknete od minimalističkih lookova koji trenutno dominiraju beauty scenom.

