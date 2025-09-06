Dama zaraznim osmijehom, fenomenalnim kompletom i starkama osvojila špicu

Monokromatski outfiti omogućuju nam da uvijek budemo sređene i dotjerane bez previše razmišljanja, a ujedno i izgledaju i elegantno i sofisticirano

Centar Zagreba često je prava modna inspiracija jer možemo pronaći različite stilove. Osim šarenih uzoraka, mnoštva boja i krojeva, na špici samo zamijetili i jednostavne jednobojne outfite. Za to su najbolji kompleti poput ovog koji je izabrala simpatična dama sa špice. Monokromatski outfiti omogućuju nam da uvijek budemo sređene i dotjerane bez previše razmišljanja, a ujedno i izgledaju i elegantno i sofisticirano.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Žena je odabrala ležerniju verziju takvog kompleta, od lana. Odlučila se za košulju/jaknicu ravnog kroja koja se ukrašena asimetričnim velikim džepovima, ruskom kragnom i smećkastim gumbima. Donji dio činile su široke hlače s dubokim džepovima i metalnim zatvaračem.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Detaljima poput efektnih Pradinih naočala, visećih srebrnih naušnica i bež torbe sa zanimljivim uzorkom. Iznenadio nas je izbor obuće - Converse chunky tenisice u bež i bijeloj boji savršeno su se uklopile u ostatak outfita.