Horoskop za subota: Bikove čeka savršen ljubavni dan, ovnovi oprezno s novicama

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Danas ćete teško ostvariti bilo kakvu ravnotežu u osobnim odnosima. Najbolje će proći oni koji su sami. POSAO: Ako vam danas predlože jednu financijsku kombinaciju povezanu s ulaganjem, morate raščistiti svaki detalj u vezi istog. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj.

Bik

LJUBAV: Danas je pred vama prelijep dan za ljubav. Vezani će uživati, a samci neka svakako izađu među ljude. POSAO: Tek danas ćete primijetiti da ima onih sitnih čarki i podmetanja ljudi koji vam zavide na uspjehu. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte.

Blizanci

LJUBAV: Vaša sposobnost komunikacije i humora bit će na zavidnoj razini, pa ćete se uspjeti našaliti na vlastiti račun. POSAO: Razmišljajući o poslu, dobivate glavobolju, a najviše zbog sitnica koje nikako da se raščiste. Opustite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam novi režim zdravih navika.

Rak

LJUBAV: Danas će vas vaši prijatelji poticati i nadahnjivati za ljubav. Mnogi će povezati partnera i društvo. POSAO: Vaši šefovi vući će na jednu, a vi na drugu stranu. Ipak, ne radi se o sukobu, nego o različitim metodama do istog cilja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je dan vaše svestranosti.

Lav

LJUBAV: Neki će pozvati prijatelje u posjetu ili će otići k njima, te zajedno analizirati svoju ljubavnu situaciju. POSAO: Iskoristite radnu pauzu da malo više razmislite o sebi i svom načinu ne-prihvaćanja suradnje s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je da odrastete.

Djevica

LJUBAV: Sklad u emotivnom životu stabilizirat će vašu vezu s voljenom osobom i danas. Samci neka svakako izađu. Bit će im lijepo. POSAO: Ne morate uvijek nalaziti razlog za prigovor. Za promjenu sagledavajte samo dobre stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastavite dalje.

Vaga

LJUBAV: Bit ćete potpuno u svom svijetu bez dovoljno kontakta s realnošću. Nekima će u tome biti dobro, a nekima manje dobro. POSAO: Danas je bolje da ne prezentirate svoje kreativne ideje, jer bi moglo doći do neravnoteže i nesporazuma. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

Škorpion

LJUBAV: Vaš partner danas neće pokazivati sposobnost za realnost, nego obratno. Zato ste vi tu da ga (je) spustite na zemlju. POSAO: Dobit ćete priliku pokazati preciznost. To je ono što vam upravo treba, pa ćete svojski prihvatiti izazov. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za sve.

Strijelac

LJUBAV: Ono čega nema u vašim osobnim odnosima danas ćete uspješno nadomjestiti uz pomoć svoje mašte. POSAO: Oni koji rade u umjetničkim krugovima, danas će funkcionirati dobro. Svi ostali jedva će čekati da nekamo zbrišu s posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Pametnom je dosta jednom.

Jarac

LJUBAV: Oni koji čekaju glas u vezi ljubavi iz inozemstva, bit će u poziciji nejasnoće i morat će se strpjeti još neko vrijeme. POSAO: Analizirat ćete mogućnosti jedne poslovne suradnje. Stvari još nisu definirane, nedostaju informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Usredotočite se na pozitivne stvari.

Vodenjak

LJUBAV: Bit ćete osjetljivi i s velikom potrebom da vas netko prigrli. Ako te u vezi, dobro je, no ako ste sami, mučit će vas čežnje. POSAO: Danas bi vam mogle pasti na pamet neobične financijske ideje. Neki će zarađivati i na crno. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprezno s lijekovima.

Ribe

LJUBAV: Neki će danas doživjeti posebno nadahnuće za ljubav. Također će biti skloni idealizirati voljenu osobu. POSAO: Osjećate da se nešto priprema i iznutra postajete nervozni. Držite se provjerenih obrazaca. ZDRAVLJE&SAVJET: Smanjite slatko u prehrani.