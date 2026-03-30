Jennifer Lopez izgleda poput boginje s 56 godina: 'Skupa sam, ali imam svoj novac'

Slavna pjevačica, plesačica i glumica Jennifer Lopez spektakularno je završila svoj stalni angažman u Las Vegasu. Iako će ove godine proslaviti 56. rođendan, na pozornici dvorane The Colosseum u Caesars Palaceu J.Lo je pokazala figuru boginje. Poznata po bujnim oblinama, Lopez je pokazala mišiće koji su rezultat njezine brige oko izgleda. Naime, Jen godinama ulaže u svoje tijelo, zdravlje i snagu. Osim prehrane i tjelovježbe, tu su i sati treniranja i uvježbavanja plesnih pokreta.

A osim zamamnog tijela, J.Lo je tijekom posljednjeg nastupa pokazala i zašto je već godinama jedna od vladarica šoubiza. Energični nastupi, kostimi koji obaraju s nogu i nevjerojatan kontakt s publikom nedostajat će njenim fanovima. Posljednji nastup iskoristila je i za slanje moćne poruke. Publici je rekla da svi na njoj vide samo skupocjene komade i misle da je skupa za uzdržavanje, no dala do znanja da je sve to sama zaradila.

"Skupa sam, ali imam svoj novac. Ne moraš mi kupovati ništa", rekla je Lopez. Osvrnula se i na propali brak s Benom Affleckom - frknula je nosom kada je muškarac iz publike rekao da se zove Ben.

Oproštaj Jennifer Lopez od pozornice u Las Vegasu nije samo kraj jedne ere, već i snažna poruka - karizma i energija ne poznaju godine!