Kozmetičarka Irena Kosaber otkrila nam je omiljene manikure Hrvatica

Proljeće je idealno vrijeme za nove početke, a često ih započinjemo upravo malim ritualima njege i uljepšavanja – od promjene garderobe, preko nove frizure, pa sve do njegovane manikure. Trendovi u beauty industriji pa tako i u manikuri neprestano se mijenjaju – svaki mjesec pojavljuju se nove boje, tehnike i stilovi koji brzo zavladaju društvenim mrežama i salonima ljepote. No, kako pronaći ravnotežu između onoga što je trenutno "in" i onoga što je dobro za dugoročno zdravlje i ljepotu noktiju? Upravo o tome smo razgovarali s talentiranom i svestranom kozmetičarkom Irenom Kosaber, koja njeguje filozofiju "manje je više", i kod dizajna, i kod pristupa njezi noktiju.

Svoju je ljubav prema uljepšavanju otkrila još kao djevojčica – sama je uređivala nokte i obrve te s interesom pratila modne i beauty trendove. Ta strast ju je kasnije odvela u strukovnu školu i prema karijeri koju gradi već osam godina, a danas je ponosna vlasnica zagrebačkog salona. Iako se na početku školovanja suočila s brojnim predrasudama, svoj izbor nikada nije dovela u pitanje. Vjeruje da ništa vrijedno ne dolazi lako, a upravo su izazovi oblikovali njezin profesionalni i osobni put. U svom radu najveći fokus stavlja na klijenticu – njezine želje, priliku i osobnost. Za Irenu nokti nisu samo estetski dodatak, već oblik izražavanja i osobni potpis koji prenosi poruku bez riječi.

Irena nam je otkrila koje trendove rado prati, koje izbjegava i zašto uvijek naglašava važnost individualnog pristupa. S posebnim naglaskom na zdravlje noktiju, otkrila je i zašto ponekad preporučuje pauzu od trajnog laka te razbila nekoliko mitova o UV lampama.

Stiglo nam je proljeće i polako zaboravljamo na tamne boje. Što je ove sezone u trendu, a što je out?

Definitivno french i pastelne boje, a na velika vrata se vratio i nail art. Što se tiče pastelnih boja ove godine popularne su one koje sadrže više bijelog pigmenta i koje nisu previše dominante. Jako mi je drago da je najveći naglasak na mliječno žutoj boji. Primjećujem da je sve manji interes za neon bojama i kreč bijelim noktima.

Foto: Privatna arhiva

Što vam je osobno najvažnije u radu s klijentima?

Kao što samo ime salona govori vodim se poznatom izrekom "manje je više". Kroz svoj posao volim naglasiti i istaknuti postojeću ljepotu na ženama i muškarcima. Ono što mi je izuzetno drago je to što dolazak muškaraca na tretmane više nije tolika stigma. Redovite manikure i pedikure čine razliku koja je itekako primjetna.

Francuska i nude manikura i dalje su jako popularne. Imaju li ove sezone neki poseban twist?

Drago mi je što je prošao trend da je francuska manikura "out", jer naprotiv french manikura je vječiti klasik koji nikada neće pasti u zaborav. Elegancija i finoća koju ima french manikura ništa ne može zamijeniti. Često mi se klijentice vrate s komentarom "Irena muž mi je prvi puta samoinicijativno pohvalio nokte a imam "samo french". Poseban twist ove godine u french manikuri je naglasak na mliječno bijelu liniju umjesto standardne kreč bijele.

Što se tiče nude boje ja ju zovem boja igre na sigurno. Najčešće se pri prvom dolasku u salon uvijek odluče za nude. To možda proizlazi iz straha hoće li kozmetičar znati lijepo nalakirati boju. Činjenica je da većina voli nude, no treba biti oprezan i obavezno provjeriti koji ton odgovara tonu kože.

Pristaju li neke boje bolje na kraće ili na dulje nokte?

U mom salonu žene vole kratke nokte, dužina tek tik iznad jagodice ili potpuno kratke nokte. Uvijek sugeriram ako je ploča nokta kratka boja je najbolji odabir, jer s bojom vizualno izdužujemo nokat. Kada dođemo do oblika nokta prsti diktiraju koji nam oblik najbolje odgovara, ali često i sama boja. Imala sam slučajeve u kojima sam u sekundi sugerirala promjenu oblika zbog boje i bio je apsolutni pogodak.

Foto: Silvio Šipušić

Postoje različiti mitovi u svijetu manikure, a često se govori i o štetnosti UV lampa. S čime se najčešće susrećete?

Najčešće se susrećem s mitom o UV lampama i pretjeranom struganju i uklanjanju natisaka ili zadebljanje kože sa stopala i peta.

Što se tiče UV lampi, trajni lakovi i gelovi su izrazito fotosenzibilni te iz tog razloga ne dolaze u prozirnim pakiranjima jer ih i zrake sunca mogu polimerizirati. U prijašnjem salonu u kojem sam radila, žene nose gel već 25 godina bez ikakvih neželjenih hiperpigmentacija i promjena na noktima. Smatram da bi se trebalo više pričati i obratiti pažnja o sastavu lakova i načinu skidanja materijala i same pripreme nokta. UV kozmetičke lampe nisu jednake solarij lampama.

Kad je riječ o pretjeranom uklanjanjanju natisaka s peta, često zaboravljamo da naša stopala zaslužuju potrebnu njegu. Stopala drže našu težinu te je koža na stopalima izuzetno napeta i tanka. Ako previše stanjimo kožu dolazi do pucanja kože koje može biti izrazito bolno, ali i opasno, jer svaka rana, svaka brazda idealna je za razvoj gljivica, bakterija i infekcija.

Trebaju li se raditi pauze kod stavljanja trajnog laka i gela?

Pauze su individualni odabir svakog kozmetičara. Često sam čitala da su moje kolegice mišljenja da ne treba raditi pauze, no osobno smatram da noktima treba dati malo odmora, što najbolje pratimo kroz manikure i dolaske klijenata. Nokti mogu oslabiti i zbog unutarnjih čimbenika poput stresa, manjka vitamina, bolesti ili menopauze. Ako primjerice uvidim da su nokti "umorni" sugeriram skidanje trajnog laka, i predložim klijenticama da dolaze na obične manikure. Što se oporavka tiče, kod nekih je potrebno tek mjesec dana, a kod nekih 3 do 6 mjeseci. Da bi se ploča nokta u potpunosti oporavila treba proći 6 mjeseci dok na nogama čak godina dana.

Ja sam netko tko i dalje radi klasični školski trajni lak koji se otapa acetonom te je malo deblji od običnog laka. Smatram da gel treba ostati gel, a trajni lak trajni lak. Moje klijentice i dalje vole više otapanje nego brušenje i rašpanje nokta.

Foto: Silvio Šipušić

Koje su glavne razlike između laka i gela?

Trajni lak ima svoj rok trajanja: onoliko koliko su naši nokti čvrsti toliko traje trajni lak. Priprema trajnog laka radi se s bufferom ili polirnim blokom. Buffer radi plitke brazde na noktu te se trajni lak spaja s noktom isključivo površinski. Ako je nokat tanak i savitljiv trajni lak neće dugo opstati.

Gel je namijenjen za sve žene koje su fizički jako aktivne i koje prirodno nemaju čvrste nokte. Priprema za gel vrši se rašpom te rašpa kao takva ima veću i grublju granulaciju koja radi mikroskopski gledano dublje brazde u nokatnoj ploči. Nakon polimerizacije, gel se u potpunosti povezuje s noktom te glumi naš nokat, i iz tog razloga je izdržljiviji i pruža nam nesmetan rad i manevracije bez straha od neželjenog pucanja. Naša je dužnost kao kozmetičara da im objasnimo i naglasimo na koji način će se uklanjati materijal nakon što trajni lak ili gel izrastu jer većina i dalje nije pobornik brusilica ili rašpe.

Foto: Silvio Šipušić

Foto: Privatni album