Razgovarali smo s influencericom Jasminom Kovač koja zna sve o parfemima i ima 18 tisuća pratitelja

Kažu da ako odabereš posao koji stvarno voliš, nećeš morati raditi ni dana u svom životu. Upravo se to može reći za Jasminu Kovač, koja je svoj hobi pretvorila u uspješan posao. Ako voliš parfeme i make-up, vrlo vjerojatno već pratiš Instagram profil just_jasmin12.

Željele smo saznati više o ženi koja stoji iza ovog profila koji iz dana u dan ima sve više pratitelja. Osim fascinantnih fotografija kod kojih se pazi na svaki detalj, ovaj profil privlači zbog uvijek svježih informacija iz beauty svijeta, a osobito svijeta mirisa.

Dakle, tko je Just Jasmin? I kako ste uspjeli u svijetu društvenih mreža?

Iako kažu da žena ne treba govoriti o svojim godinama, ja ponosno kažem da sad u svojim pedesetima živim najljepše godine svoga života. Okružena sam suprugom i s dva prekrasna sina, oni su moja tri mušketira, koji me podržavaju i potiču ono najbolje u meni, i ponekad se zbog njih stvarno osjećam kao princeza na zrnu graška. Zadnjih desetak godina koliko sam aktivna na društvenim mrežama, trudim se koliko mogu razdvojiti poslovni i privatni život. Nekad je to teško, jer često svi sudjelujemo u brainstormingu. Kreativni nered u glavama, na šarenim papirima i razbacanim rekvizitima za slikanje.

Obožavam svoj posao, zato što on to ustvari to i nije, jer sam svoj hobi, ljubav prema parfemima i fotografiji pretvorila u ozbiljnu priču. Tko je barem jednom ušao na moj IG profil, vidio je koliko ljubavi, vremena i truda je uloženo u svaku fotografiju, u najmanju sitnicu: rasvjetu, scenu, detalje, priču.

Drago mi je što me danas puno ljudi kontaktira putem mreža i pita za neki savjet, mišljenje i prijedlog. Uvijek pokušavam odgovoriti svima, nekad potrošim i malo više vremena na to, ali ja vjerujem da se trud uvijek vidi i nagradi. Svaka kritika, i pozitivna i negativna je dobrodošla - i tjera me da radim ono što volim još više i još bolje.

Jasmina naglašava kako obožava putovanja koja joj pune baterije i daju joj inspiraciju za neki novi projekt, ideju, sliku ili temu. No, kako ste uopće došli na ideju pokrenete profil posvećen baš parfemima?

Profil se dugo kuhao u meni kao zbir svih mojih ljubavi i strasti koju odavno gajim za beauty svijet, a nastao je kao rezultat moje kreativne energije koju sam morala s nekim podijeliti. Fotografije na mom profilu (za koje nikad ranije nisam znala da imam oko i dar) stvorene su u mojoj glavi davno prije nego su ugledale svjetlo dana. Dodatni motiv je bio šok i dijagnoza MS koju sam u to vrijeme dobila, i mogu slobodno reci da mi je Instagram bio odušak i skretanje misli s ružnih tema. Tako se rodila velika strast i entuzijazam koji me gurao dalje i više, do nekih za mene tada nevjerojatnih brojki, važnih suradnji, priznanja i podrške ljudi koji su prepoznali moj trud i rad.

No, zašto baš parfemi? Kako se rodila strast prema dobrim mirisima?

Ljubav prema parfemima i mirisima nažalost nisam naslijedila od svoje majke, nego sam sasvim slučajno sama počela otkrivati svijet mirisa (koliko je to tih 80-ih bilo moguće u dvije-tri male parfumerije u zagrebačkoj Ilici), a važnu ulogu su imale i moje dvije profesorice u srednjoj školi koje su uvijek prekrasno mirisale, jedna po Samsari, druga po Dior Poisonu, i često smo pričale o tome.

Naravno, nametnulo se pitanje koji su vaši omiljeni parfemi?

Iz ranijeg perioda definitivno Dior Dune i Dolce Vita, ali s obzirom na to da ih se kod nas više ne može nabaviti, spomenut ću neke iz novijeg perioda: Pure Distance White, Amouage Honor 43, Maison Crivelli Hibiscus Mahajad, Carner Barcelona Super Moon, Guerlain Samsara.

Izabrati parfem nije uvijek lako. Kako birate parfem za sebe?

Ako uzmemo u obzir da je parfem sredstvo kojim se (ne)svjesno izdržavaju emocije i da smo podložni promjenama emocija i raspoloženja, moj je savjet: nemojte nikad na prvu kupovati parfem, nemojte kupovati nešto što je samo u trendu i jer "svi drugi to nose".

Parfem treba probati u različitim vremenskim uvjetima i različitim situacijama (pogotovo mi žene - zato što smo podložne hormonalnim promjenama). Dajte parfemu vremena, to je ipak nevidljivi potpis na vašoj kozi. Probajte one malo starije, pomalo (nepravedno) zaboravljene i zapostavljene parfeme. Mogle biste se ugodno iznenaditi.

U posljednje je vrijeme popularno postalo miješanje parfema, odnosno, korištenje više njih istovremeno. Što mislite o tome?

Layering parfema je vrlo popularan u zadnje vrijeme i to je ok ako se neko voli igrati jer se mogu dobiti jako lijepe kombinacije. Osobno ne radim layering jer smatram da, kad kupim parfem takav kakav je, već mi je takav savršen i nemam potrebu dodatno ga dorađivati. Danas postoje parfemi koji su kreirani za layering i to može predstavljati zanimljivu bazu za učenje i vježbanje vlastite kreativnosti.

Naravno, morale smo pitati i kako NE nanositi parfem?

Prvo pravilo: nikad na vrat, pogotovo direktno na prednji dio vrata jer je vrat izložen suncu pa može doći do oštećenja kože. Pravilo broj dva: nikada direktno na kosu, zato što alkohol u parfemima isušuje kosu. Također, neki parfemi su umjetno obojeni pa treba biti oprezan ako se stavljaju na odjeću, posebno na svijetle komade jer može doći do mrlja i oštećenja.

Jeste li zagovornica mijenjanja parfema u skladu s godišnjim dobima?

Apsolutno da, i to nije samo moj stav nego je to i potreba koju diktiraju kemijski procesi koje stvara naša koža u kombinaciji s vanjskom temperaturom i drugim faktora.

Također, neke mirisne note se bolje ponašaju kad je toplo i vlažno, dok se druge bolje ponašaju za hladnijeg vremena. Proizvođači to dobro znaju i u skladu s tim lansiraju sezonski prilagođene parfeme.

Osobno na to gledam ovako: parfem je sredstvo koje podiže raspoloženje i emociju, kao što se i mi prilagođavamo godišnjem dobu, jer ako u ljeto ne nosim kaput, niti ne jedem tešku hranu, isto tako nećemo ni ljeti nositi parfem koji miriše na božićne kolačiće. Logično, zar ne?

Zapravo, prilično logično. A kako je proljeće pred vratima, došli smo i do najvažnijeg pitanja te zamolili Jasminu da izdvoji 5 parfema za ovo godišnje doba.

Uh, ovo je teško pitanje, jer mi nije lako izdvojiti samo pet parfema jer ima jako puno doista prekrasnih. Ono što volim kod proljetnih parfema je to što me asociraju na proljeće po mirisima i bojama, na buđenje prirode i cvijeća, na veselje i radost. Na pamet mi, recimo, padaju sljedeći mirisi:

Parfums De Marly Valaya - ako tražite izuzetno dugotrajan, a istovremeno nježan miris, onda je ovo parfem s kojim jednostavno ne možete pogriješiti.

- ako tražite izuzetno dugotrajan, a istovremeno nježan miris, onda je ovo parfem s kojim jednostavno ne možete pogriješiti. Dior J’adore L’or - za sve ljubiteljice cvjetno slatkih parfema, namijenjen svima, ali više će ga cijeniti ozbiljnija publika.

- za sve ljubiteljice cvjetno slatkih parfema, namijenjen svima, ali više će ga cijeniti ozbiljnija publika. Carner Barcelona Super Moon - voćno-cvjetna eksplozija mirisa i boja, parfem koji će vam uvijek izmamiti osmijeh na lice, čisti unisex.

- voćno-cvjetna eksplozija mirisa i boja, parfem koji će vam uvijek izmamiti osmijeh na lice, čisti unisex. Narciso Rodriguez Pure Musk - parfem koji uživa kultni status među ženama koje vole mirisati prozračno i čisto.

- parfem koji uživa kultni status među ženama koje vole mirisati prozračno i čisto. Guerlain Aqua Allegoria Forte Rosa Rossa - ultimativni i osvježavajući i lagani miris ruže, idealan za sve koji vole miris ruže u parfemu, zanimljiv i intrigantan čak i za one koji ne vole ružu.

I na kraju, neizostavno pitanje: prema vašem iskustvu, koje parfeme na ženama najviše vole muškarci?

Što se tiče parfema, muškarci se dijele na dvije skupine: ili vole slatke parfeme od vanilije - ili potpuno svježe, čiste parfeme. Za treću opciju u pravilu ne znaju, kaže nam Jasmina uz smijeh.

