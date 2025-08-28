Top 7 proizvoda za ekspresnu terapiju kose nakon ljeta

Ljeto nam je dalo sve: preplanuli ten, opuštenost, dozu sunca za naredne mjesece. No kosa? Ona je možda prošla malo gore. Sol, sunce, vjetar i suhi zrak znaju ostaviti trag. Ako vam je poznat ovaj scenarij, imamo dobru vijest: rješenje je udaljeno samo jedan klik u 'Moj dm' aplikaciji ili jednu šetnju do dm prodavaonice

Početak rujna idealan je trenutak da svojoj kosi vratimo ono što zaslužuje – pažnju, njegu i nježne proizvode koji je obnavljaju iz korijena. U dm katalogu smo pronašli sedam favorita koji djeluju poput spa tretmana kod kuće – bez čekanja kod frizera i bez velikih troškova.

Od šampona za sijedu i izbijeljenu kosu, preko 3u1 maske s mirisom vanilije i badema, pa sve do uređaja za ravnanje koji čuva hidrataciju. Uz to, od 1.9.2025. do 30.9.2025. pri kupnji dva ili više proizvoda za kosu, kupci dobivaju 10x više bodova na svojoj dm active beauty kartici!

Promo

Srebro u kosi više nije mana, nego izjava — a ovaj šampon to zna. Formuliran posebno za neutralizaciju žutih tonova, vraća hladan sjaj sijedoj i izbijeljenoj kosi već nakon par pranja.



Promo

Ova mirisna 3u1 maska s bademovim uljem i vanilijom njeguje, omekšava i ostavlja kosu svilenkastom na dodir. Može se koristiti kao regenerator, maska ili leave-in tretman — idealna za lijene večeri i brze rezultate.

Promo

Oni dani kad niste stigli oprati kosu? Balea to ne osuđuje — samo uskoči i riješi stvar. Ovaj suhi šampon namijenjen svijetloj kosi osvježava izgled i daje lagani volumen bez bijelih tragova.

Promo

Za frizuru koja ne pada već treću kavu zaredom ovaj gel-vosak radi ozbiljan posao. Daje sjaj, disciplinira neposlušne pramenove i miriši gotovo zavodljivo. Savršen za zaglađeni rep, mokri look ili definiciju vrhova.

Promo

Jedan šampon, a može ga koristiti cijela obitelj. Ovaj mirisni klasik čisti temeljito, ne isušuje i idealan je za svakodnevnu rutinu.

Promo

Ako vam je vlasište osjetljivo, ovaj šampon i redovita njega su dobitna kombinacija. Bez mirisa, boja i alkohola, a s dermatološki provjerenom formulom. Kosu čini mekom, a vlasište nahranjenim i zahvalnim.

Promo

Za dane kad želite frizuru kao iz salona, ali ne želite uništiti svoje zdrave vrhove, preporuka je ovaj Remington uređaj za ravnanje kose. Naime, uređaj koristi Hydracare tehnologiju koja štiti kosu prilikom ravnanja, a rezultat je sjajna, zdrava kosa bez isušivanja.

Pripremite se za jesen

Nakon ljeta, vaša kosa ne mora izgledati kao da se još uvijek bori s ljetom. Može izgledati kao da je upravo izašla iz beauty salona. Zdrava i sjajna kosa nije luksuz, već rezultat pravilne njege – čak i nakon ljeta. Uz dm i ovih sedam proizvoda, vaša će kosa opet biti spremna za sve izazove jeseni. A bonus? 10x više bodova na dm active beauty kartici – jer dobra njega uvijek donosi dodatne benefite.

Sadržaj nastao u suradnji s dm-om.