Top 7 proizvoda za ekspresnu terapiju kose nakon ljeta
Početak rujna idealan je trenutak da svojoj kosi vratimo ono što zaslužuje – pažnju, njegu i nježne proizvode koji je obnavljaju iz korijena. U dm katalogu smo pronašli sedam favorita koji djeluju poput spa tretmana kod kuće – bez čekanja kod frizera i bez velikih troškova.
Od šampona za sijedu i izbijeljenu kosu, preko 3u1 maske s mirisom vanilije i badema, pa sve do uređaja za ravnanje koji čuva hidrataciju. Uz to, od 1.9.2025. do 30.9.2025. pri kupnji dva ili više proizvoda za kosu, kupci dobivaju 10x više bodova na svojoj dm active beauty kartici!
Balea Professional, šampon za sijedu i izbijeljenu kosu, 250 ml
Srebro u kosi više nije mana, nego izjava — a ovaj šampon to zna. Formuliran posebno za neutralizaciju žutih tonova, vraća hladan sjaj sijedoj i izbijeljenoj kosi već nakon par pranja.
Balea maska za njegu kose 3u1 vanilija i bademovo ulje, 300 ml
Ova mirisna 3u1 maska s bademovim uljem i vanilijom njeguje, omekšava i ostavlja kosu svilenkastom na dodir. Može se koristiti kao regenerator, maska ili leave-in tretman — idealna za lijene večeri i brze rezultate.
Balea šampon za suho pranje svijetle kose, 200 ml
Oni dani kad niste stigli oprati kosu? Balea to ne osuđuje — samo uskoči i riješi stvar. Ovaj suhi šampon namijenjen svijetloj kosi osvježava izgled i daje lagani volumen bez bijelih tragova.
Balea Glossy & Shine gel-vosak za sjaj kose, 75 ml
Za frizuru koja ne pada već treću kavu zaredom ovaj gel-vosak radi ozbiljan posao. Daje sjaj, disciplinira neposlušne pramenove i miriši gotovo zavodljivo. Savršen za zaglađeni rep, mokri look ili definiciju vrhova.
Balea šampon za sve tipove kose 500 ml
Jedan šampon, a može ga koristiti cijela obitelj. Ovaj mirisni klasik čisti temeljito, ne isušuje i idealan je za svakodnevnu rutinu.
Balea med Ultra Sensitive šampon za osjetljivo vlasište 250 ml
Ako vam je vlasište osjetljivo, ovaj šampon i redovita njega su dobitna kombinacija. Bez mirisa, boja i alkohola, a s dermatološki provjerenom formulom. Kosu čini mekom, a vlasište nahranjenim i zahvalnim.
Remington Hydraluxe uređaj za ravnanje kose
Za dane kad želite frizuru kao iz salona, ali ne želite uništiti svoje zdrave vrhove, preporuka je ovaj Remington uređaj za ravnanje kose. Naime, uređaj koristi Hydracare tehnologiju koja štiti kosu prilikom ravnanja, a rezultat je sjajna, zdrava kosa bez isušivanja.
Pripremite se za jesen
Nakon ljeta, vaša kosa ne mora izgledati kao da se još uvijek bori s ljetom. Može izgledati kao da je upravo izašla iz beauty salona. Zdrava i sjajna kosa nije luksuz, već rezultat pravilne njege – čak i nakon ljeta. Uz dm i ovih sedam proizvoda, vaša će kosa opet biti spremna za sve izazove jeseni. A bonus? 10x više bodova na dm active beauty kartici – jer dobra njega uvijek donosi dodatne benefite.
Sadržaj nastao u suradnji s dm-om.