Hranjive kreme za lice koje vrijedi uvrstiti u jesensku skincare rutinu

Jesenska rutina njege lica traži više pažnje, ali uz pravi odabir kreme koža ostaje meka, hidratizirana i zaštićena, spremna za sve izazove koje donosi promjena sezone

S dolaskom jeseni naša koža prolazi kroz prirodne promjene – hladniji zrak i grijani unutarnji prostori uzrokuju dehidraciju, zatezanje i gubitak elastičnosti. Dok su tijekom ljeta lagane hidratantne kreme bile dovoljne, sada je vrijeme da svoju skincare rutinu obogatimo hranjivijim formulama koje će pružiti dodatnu zaštitu i spriječiti isušivanje.

Koje kreme odabrati u jesenskim mjesecima?

U ovom periodu najbolje je posegnuti za kremama gušćih, kremastih i balzamastih tekstura koje će stvoriti zaštitni sloj na koži i zadržati vlagu. Idealne su formule koje kombiniraju hidrataciju i lipide, a pritom su dovoljno nježne i za osjetljivu kožu.

Sastojci koji čine razliku

Kod odabira jesenskih krema, posebno je važno obratiti pažnju na sastojke. Hijaluronska kiselina i glicerin ključni su za dubinsku hidrataciju, dok ceramidi, shea maslac i skvalan obnavljaju i jačaju zaštitnu barijeru kože. Dodaci poput niacinamida i pantenola umiruju crvenilo i iritacije, a antioksidansi poput vitamina E pomažu koži da se obrani od štetnih vanjskih utjecaja.

Pexels

U nastavku navodimo nekoliko odličnih, bogatijih krema za lice koje vrijedi uvrstiti u rutinu tijekom jesenskih mjeseci.

Olival Smilje ekstra hidratantna krema - 10,70 €

Naglašen učinak dubinskog vlaženja kože i prozračna tekstura Ekstra hidratantne kreme Smilje temelje se na djelovanju eteričnog ulja smilja, ulja jojobe, pšeničnih klica te ekstrakata mrkve i matičnjaka. Prilagođena je gotovo svim tipovima kože.

Eucerin Aquaporin Active Rich – 28,49 €

Jedinstvena hidracijska krema koja pruža intenzivnu, 24-satnu hidraciju dehidriranoj, osjetljivoj koži.

Vichy Aqualia Thermal Rich - 27,70 €

Aqualia Thermal bogata krema za njegu kože intenzivno hidratizira suhu i isušenu kožu pomoću 97% sastojaka prirodnog porijekla, uključujući i hijaluronsku kiselinu, osnažujuću Vichy vulkansku vodu i biljni šećer manozu. Koža je u trenu hidratizirana i svježa s osjećam ugode, hidratizirana do 48 h i ojačana čak i uvjetima klimatskih promjena, stresa i zagađenja.

Avène Hydrance Riche – 23,13 €

Za dehidriranu osjetljivu kožu, praćenu osjećajem zatezanja i nelagode, grubom na dodir. Kremasta, hranjiva tekstura s baršunastim završetkom, osvježava nakon nanošenja i osigurava ugodu, podatnost i blistavost tijekom cijelog dana.

ziaja goat's milk dnevna hidratantna krema - 5,05 €

Ziaja hidratantna dnevna krema za lice s kozjim mlijekom namijenjena je suhoj i borama sklonoj koži (20+). Revitalizira i intenzivno hidratizira epidermu i dublje slojeve kože, povećava elastičnost i zaglađuje prve bore i učinkovito umiruje iritacije. Sadrži kompleks proteina kozjeg mlijeka, vitamine A i E, provitamin B5 (D-pantenol), kalcij i UV filtere.

Kiehl’s Ultra Facial Cream - 39 €

Ultra hidratantna krema za lice s 4,5% skvalana ima jedinstvenu, laganu teksturu koja pruža dugotrajnu hidrataciju i do 72 sata, čime kožu čini mekšom i vidljivo zdravijom. Formulirana s obnovljivim glacijalnim glikoproteinom i skvalanom, ova nemasna, lagana hidratantna krema klinički dokazano povećava vlažnost kože, čineći je mekšom, glađom i zdravijeg izgleda.

Weleda Skin Food – 9,95 €

Prirodna univerzalna krema s ekstraktima ljekovitih biljaka, savršena za izrazito suhu kožu i hladnije dane.