Hidratacija, sjaj i odmoran pogled: Najbolje maske za područje oko očiju

Ovi mali, ali moćni beauty pomagači postali su neizostavan korak u rutini mnogih žena jer u samo nekoliko minuta vraćaju svježinu, hidrataciju i blistav izgled. Bilo da tražiš trenutno rješenje za natečenost i tamne podočnjake ili dugoročni učinak zaglađivanja, otkrivamo kako djeluju, koje sastojke trebaju sadržavati i koje su maske trenutno među najboljima

Područje oko očiju jedno je od najosjetljivijih dijelova lica — koža je tanja, sklonija dehidraciji i prvim znakovima starenja. Zato zahtijeva posebnu njegu i pažnju. Sve više žena danas poseže za maskama za područje oko očiju, jer nude instant učinak svježine i odmornog pogleda — čak i nakon neprospavane noći. Osobito su popularne maske za podočnjake, poznate i kao eye patches. Ovi mali beauty saveznici postali su pravi hit na društvenim mrežama, a dermatolozi ih preporučuju kao dodatak svakodnevnoj njezi.

Zašto su maske za područje oko očiju toliko popularne

Maske za područje oko očiju funkcioniraju kao koncentrirana doza aktivnih sastojaka koja djeluje ciljano i brzo. Zahvaljujući obliku koji savršeno prianja uz kožu, stvaraju lagani “okluzivni” efekt, što znači da pomažu boljoj apsorpciji seruma ili krema koje naneseš ispod njih. Osim što hidratiziraju i ublažavaju sitne linije, mnoge imaju i trenutni učinak hlađenja — idealno za smanjenje natečenosti i tamnih podočnjaka. Ako ih prije korištenja držiš u hladnjaku, učinak je još bolji: hladnoća potiče sužavanje krvnih žila i smanjuje podbuhlost.

Ključni sastojci koje trebaš tražiti

Kod izbora maske za područje oko očiju važno je obratiti pozornost na sastojke.

Hijaluronska kiselina – za dubinsku hidrataciju i popunjavanje sitnih bora.

Kofein – potiče mikrocirkulaciju i ublažava natečenost te tamne podočnjake.

Peptidi – jačaju kožnu barijeru i djeluju protiv starenja.

Vitamin C – posvjetljuje i vraća svježinu umornom pogledu.

Niacinamid i antioksidansi – smanjuju diskoloracije i štite od oksidativnog stresa.

Za osjetljivo područje preporučuju se i maske sa zelenim čajem, aloe verom ili kolagenom, koje dodatno umiruju kožu i vraćaju elastičnost.

Kako i kada ih koristiti

Iako ih mnogi koriste prije važnog događaja, dermatolozi savjetuju da maske postanu dio redovite rutine. Dosljednost donosi najbolje rezultate – redovitom upotrebom primijetit ćeš ublažene bore i manje podočnjake. Možeš ih nanositi ujutro, kako bi osvježila pogled, ili navečer, kao korak relaksacije prije spavanja.

Najbolje maske za područje oko očiju

Evo nekoliko popularnih i provjerenih favorita koji su osvojili i stručnjake i korisnice:

Pixi DetoxifEYE Hydrogel Eye Patches – s ekstraktom krastavca i zlatom za smanjenje natečenosti. Cijena: 26 €

Shiseido Benefiance WrinkleResist24 Pure Retinol Express Eye Mask – luksuzna formula s retinolom koji ublažava fine linije. Cijena: 101,99 €

Dieux Forever Eye Mask (reusable) – silikonske, višekratne maske koje pojačavaju učinak tvojih omiljenih krema i seruma. Cijena: 24 €

one.two.free! Hyaluronic Power Eye Patches - hidratantni eye patches s hijaluronskom kiselinom. Cijena: 4,19 €

Florence by Mills Under The Eyes Depuffing Eye Gel Pads - gelasti jastučići koji nježno prijanjaju ispod očiju, sadrže ekstrakt kofeina koji pomaže razbuditi umornu i natečenu kožu. Natopljeni su i ekstraktom zelenog čaja za umirenje i ekstraktom kaktusa koji hidratizira kožu. Cijena: 41,99 €

Garnier Skin Naturals Moisture + Fresh Look maska za područje oko očiju Orange - ova njega za oči s ekstraktom naranče i hijaluronskom kiselinom ublažava tamne podočnjake i vrećice ispod očiju. Cijena: 2,25 €

L’Adria Jastučići za područje oko očiju - jastučići na bazi gela natopljeni su hidratantnim revitalizirajućim serumom koji će umiriti kožu, pružiti odmoran izgled, smanjiti podbuhlost i dati efekt liftinga. Cijena: 23,90 €