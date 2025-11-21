Hailey Bieber oduševila novom verzijom popularne manikure, već je zaludila internet

Sličan efekt može se postići lakovima s bisernim touchem, poput lakova u prozirnim nijansama

Hailey Bieber, IT je djevojka čiji odabiri u svijetu mode, ali i kozmetike vrlo brzo postanu vodeći trendovi, a jedan od njih je i manikura glazed-donut nails koje je upravo ona popularizirala.

Nedavno se pojavila s novom verzijom manikure. Nova varijanta trenda, možda i najzanimljivija dosad, jer je – gotovo nevidljiva. Hailey je ovih dana nazočila dodjeli Innovator nagrada magazina WSJ u New Yorku, gdje se pojavila u jednostavnoj crnoj kombinaciji, ali s vrlo posebnim, jedva primjetnim noktima.

Hailey je zadržala uobičajeni oblik, srednje dugački badem, koja je i ove godine veliki hit. Osim sjanih noktiju, odlučila se na potpuno prozirne i prirodne nokte sa 'staklastima' odsjajem.

Dobra vijest je da za postizanje ovih izgleda više nije nužno posjećivati salon. Beauty industrija brzo je reagirala, pa je tržište preplavljeno proizvodima za kućnu upotrebu. Sličan efekt može se postići lakovima s bisernim touchem, poput Essie lakova u prozirnim nijansama. Za one koji žele brze i savršene rezultate, "press-on" nokti s kromiranim finišem postali su apsolutni hit.

Profimedia