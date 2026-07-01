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Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati

Ana Ivančić
1. srpnja 2026.
Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
Shutterstock
Sjajila su doživjela veliki comeback, ali ovaj put u puno modernijem izdanju – s laganim formulama koje ne lijepe, njeguju usne i daju onaj poželjni glossy efekt koji ovog ljeta ponovno viđamo posvuda

Nakon godina dominacije intenzivnih mat ruževa, beauty scena ponovno se okreće jednom starom favoritu – sjajilima za usne. No, zaboravite formule kakvih se možda sjećate iz prošlosti, one ljepljive teksture i neugodan osjećaj na usnama. Današnja sjajila vratila su se u potpuno novom, puno sofisticiranijem izdanju.

Moderni trendovi u šminkanju usana sve više naglasak stavljaju na zdrav, svjež izgled i ugodan osjećaj na usnama, a manje na teške, pigmentirane slojeve. Upravo zato u prvi plan dolaze formule koje pružaju visok sjaj, laganu teksturu i pritom aktivno njeguju usne tijekom nošenja.

Nova generacija proizvoda spaja najbolje karakteristike balzama, ulja i klasičnih sjajila, stvarajući hibridne formule koje usnama daju punoću, hidrataciju i onaj poželjni glossy efekt koji izgleda vrlo chic, a opet nenametljivo. Često su obogaćene sastojcima poput hijaluronske kiseline, peptida ili hranjivih biljnih ulja, pa osim što lijepo izgledaju na usnama, istovremeno ih i njeguju. 

Ako ste sjajila davno prekrižili zbog loših iskustava, možda je vrijeme da im date novu priliku. U nastavku donosimo neka od najboljih sjajila za usne koja svakako vrijedi isprobati. 

NYX Professional Makeup Butter Gloss

Apsolutni klasik drogerijske ponude koji godinama ne silazi s lista najprodavanijih proizvoda, i to s dobrim razlogom. Njegova formula, meka poput maslaca, klizi po usnama ostavljajući sloj nježne, izgradive boje i prekrasan sjaj bez imalo ljepljivosti. Osjećaj je toliko ugodan da podsjeća na balzam, a usne ostaju hidratizirane i glatke satima. Dostupan u nevjerojatno širokoj paleti nijansi, od prozirnih do potpuno pigmentiranih, omogućuje svakome da pronađe svoju savršenu boju. Cijena: oko 8 €

Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
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Dior Addict Lip Maximizer

Ovo kultno sjajilo prava je investicija u ljepotu i njegu. Poznat po svom suptilnom, ali vidljivom plumping efektu, Lip Maximizer usnama trenutačno daje punoću i zrcalni sjaj. Formula je prožeta uljem trešnje i hijaluronskom kiselinom, osiguravajući do 24 sata hidratacije. Tekstura je lagana i glatka, a visoki sjaj traje iznenađujuće dugo. Cijena: oko 40 €

Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
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Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer

Kada je Rihanna lansirala Fenty Beauty, Gloss Bomb je odmah postao zvijezda kolekcije. Njegova gusta, raskošna formula daje eksplozivan sjaj, a shea maslac u sastavu osigurava da usne ostanu nahranjene i meke. Aplikator je velik i mekan, što omogućuje nanošenje u jednom potezu. Ono što ga izdvaja je osjećaj ugode - unatoč gustoj teksturi, nije ljepljiv. Univerzalne nijanse dizajnirane su da pristaju svim tonovima kože, čineći ga istinski inkluzivnim proizvodom. Cijena: oko 20 €

Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
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Maybelline New York Lifter Gloss

Drogerijski favorit koji formulom parira mnogo skupljim brendovima. Njegov glavni adut je hijaluronska kiselina koja privlači vlagu, zaglađuje površinu usana i pruža vidljiv učinak punoće. Sjaj je izrazito visok, a tekstura glatka i ugodna. Veliki XL aplikator omogućuje brzo i ravnomjerno nanošenje, dok suptilne svjetlucave čestice u nekim nijansama dodatno naglašavaju volumen. Odličan je izbor za postizanje modernog, "staklastog" izgleda usana. Cijena: oko 9 €

Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
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Summer Fridays Dream Lip Oil

Na granici između ulja i sjajila, ovaj proizvod nudi najbolje od oba svijeta. Njegova svilenkasta formula, prožeta mješavinom devet biljnih ulja i vitaminom E, dubinski hidratizira usne, ostavljajući ih mekanima i nahranjenima. Pruža visoki sjaj i suptilnu, mliječnu boju koja se može nadograđivati. Osjećaj na usnama je izuzetno lagan, bez ikakve ljepljivosti, što ga čini idealnim za one koji ne vole osjećaj klasičnih sjajila. Cijena: oko 28 €

Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
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Kosas Wet Lip Oil Gloss

Još jedan hibrid njege i boje koji je osvojio ljubitelje "čiste" kozmetike. Sadrži hijaluronsku kiselinu, peptide i ulje noćurka, sastojke koji aktivno rade na hidrataciji i punoći usana. Daje vinilni, mokri sjaj koji traje, a osjećaj je iznimno ugodan i nimalo ljepljiv. Čak i kada sjaj s vremenom izblijedi, usne ostaju meke i njegovane. Paleta boja nudi niz nosivih, sočnih nijansi. Cijena: oko 25 €

Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
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Lancôme L'Absolu Gloss Cream

Luksuzno sjajilo za usne koje savršeno spaja intenzivnu boju ruža i S-faktor visokog sjaja, ostavljajući na usnama sofisticiran kremasti završetak. Savršen je izbor za svakodnevni izgled kada želite dodati malo boje i svježine, ali i za večernje prigode kada tražite elegantan sjaj. Cijena: oko 40 €

Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati
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BEZ LJEPLJIVOG OSJEĆAJA
Glossy je ponovno trendi: Ovo su najbolja sjajila za usne koja vrijedi isprobati