Treba li raditi pauze od gel noktiju? Evo što kažu stručnjakinje

Trajni lak i gel nokti već su godinama jako popularni. Puno salona usavršava tehnike i nudi niz stilova i boja. I dok će neke od vas otići na gel manikuru povodom nekog svečanog događaja, dio žena stalno, tijekom cijele godine, ostaje privrženo istom salonu i, u ovom slučaju, gel noktima. Naprave li se dobro, gel nokti poprilično su izdržljivi i mogu se kombinirati na noktima različitih oblika i duljine. Čini se da su gel nokti popularni upravo zbog elegantnosti, praktičnosti i izdržljivosti. Kao stvoreni su za proljeće i ljeto kad tražimo opciju koja će izdržati odlazak na bazen i more, a ujedno i podići stajling.

No, katkad noktima treba predah od gel noktiju pa i trajnog laka. Tvrde tako stručnjakinje, manikuristice za portal Byrdie. Među njima je i Marie Stanton, licencirana tehničarka za nokte s 22 godine iskustva. ''Mislim da ga je u redu nositi kratkotrajno ili nekoliko mjeseci. Gel nokti dobri su za vjenčanja, rođendane, no nije ga dobro bez prestanka nositi godinama'', kaže Stanton. Stručnjakinje sugeriraju redovito održavanje manikure – svakih tri do četiri tjedna.

S vremena na vrijeme napravi pauzu kako bi se tvoji nokti oporavili i ostali čvrsti. "Proces uklanjanja gel laka može znatno oštetiti prirodne nokte na nogama, čineći ih neprikladnim za dugotrajno nošenje", upozorava licencirana tehničarka za nokte Tahra Clarke za isti portal. Dakako, o tome hoće li se i koliko nokti oštetiti ovisi koliko su inače izdržljivi, ali i je li manikura kvalitetno napravljena. Stoga treba birati provjerena mjesta za manikuru.

Ovo, naravno, ne znači da trebaš izbjegavati gel nokte – upravo suprotno. Ovo samo znači da nije dobro godinama bez prestanka nositi gel pa ni trajni lak. I nokti trebaju ''prodisati''. "Ako vidite da vam se nokti lome i izgledaju lomljivo, onda je to pravo vrijeme da napravite pauzu od manikure ili pedikure s gelom'', poručuje stručnjakinja za nokte Tahra Clarke.