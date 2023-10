Dočekale smo i to: cik-cak razdjeljak iz 90-tih opet je hit

Od Top boba, preko Glossy boba, do S-Wavesa, ove se godine pojavio cijeli niz trendi frizura. Osim toga, zvijezde poput glumice Jenne Ortega ili model Hailey Bieber ove su se godine odlučile na veliku promjenu i oprostile su se od svoje duge kose. No, nisu samo odvažni rezovi ove godine u trendu, nego je in i kompletna promjena u samom stiliziranju frizure - tako je na red došao i razdjeljak koji u jesen 2023. više neće biti po sredini, nego cik-cak. Osjećaš nostalgiju? Onda saznaj sve o ovoj novoj - staroj frizuri.

Sve što trebaš znati o cik-cak razdjeljku

Devedesete su bile prilično divlje, i to ne samo po pitanju mode, već i u pogledu frizura. Hit su tih godina bile šarene kopče za kosu, ekstravagantne pletenice i naravno, cik-cak razdjeljak. Od svega toga sigurno je da će barem cik-cak razdjeljak proslaviti svoj veliki povratak u 2023.

Na primjer, top model Elsa Hosk razdjeljak kombinira s niskom punđom i tako postiže elegantni look idealan za svaki dan, ali i za večernje izlaske. Na Fashion Weeku je influencerica Xenia Adonts pokazala svoj sleek styling sa zalizanom kosom, pletenicama i naravno, cik-cak razdjeljkom. U oba slučaja razdjeljak je bio počešljan uredno i precizno, a upravo je to glavna karakteristika ovog retro trenda.

Kako se stilizira cik-cak razdjeljak

Bilo da se radi o bobu, srednjoj ili dugoj kosi, cik-cak razdjeljak odgovara gotovo svim duljim frizurama jer zahvaća samo vrh glave. I zapravo nije važno je li tvoja kosa ravna ili je valovita. Jedini slučajevi kod kojih cik-cak razdjeljak neće funkcionirati su kratke frizure ili pak vrlo kovrčava kosa. Jer, ponavljamo, ono što karakterizira sofisticiranost ovog stylinga je upravo preciznost izvedbe. Evo kako ćeš to postići u samo 4 jednostavna koraka:

Počešljaj kosu prema natrag finom četkom i zadrži je na jednom mjestu. Pomoću češlja sa šiljastom stranom ili drvenog štapića povuci cik-cak liniju od prednjeg dijela glave prema stražnjem dijelu. Ovisno o tvom ukusu, sama možeš odlučiti koliko će tvoj razdjeljak biti širok, odnosno koliko će 'šiljaka' imati.

Nakon što napraviš cik-cak razdjeljak, dobro začešljaj polovice kose s obje strane glave.

Zatim svoj razdjeljak učvrsti s malo laka za kosu.

I na kraju trebaš odlučiti kako ćeš stilizirati ostatak kose – mi ti preporučujemo tako zvanu sleek bun, elegantnu, zaglađenu punđu kakvu rado nose Hailey Bieber, Rosie Huntington Whitley, Bella Hadid i Kendall Jenner.

