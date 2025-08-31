Make up bez stresa: Evo kako se našminkati za posao u 5 minuta

Dnevni make up za posao trebao bi biti praktičan, naglasiti tvoje najbolje crte i dati svjež, prirodan izgled – bez previše kompliciranja

Jutra su često kaotična – pogotovo ako imaš dijete. Spremanje, vožnja u vrtić ili školu, pa još i prometne gužve lako postanu izvor stresa. Kao i mnogim drugim ženama, i tebi je šminkanje vjerojatno na popisu jutarnjih obaveza.

Dnevni make up za posao trebao bi biti praktičan, naglasiti tvoje najbolje crte i dati svjež, prirodan izgled – bez previše kompliciranja. Malo tko ima volje provesti pola sata ispred ogledala prije posla; cilj je urediti se u pet do sedam minuta i s osmijehom krenuti u dan, spremna za sve izazove koji slijede.

Donosimo pet lakih koraka koji pokazuju da se i za posao možete našminkati dotjerano, a da ne potrošite dragocjeno vrijeme prije prvog sastanka.

Korak 1: Dugotrajna baza

Na čistu kožu nanesite primer kako bi šminka ostala postojana, a zatim ne zaboravite SPF 50 radi zaštite od sunca. Umjesto klasičnog pudera, posegnite za kremastim bronzerom i nanesite ga na gornji dio jagodica kako biste licu dali toplinu i blagu definiciju.

Korak 2: Bronzer na ključnim mjestima

Za svjež i prirodan izgled, stavite sitne točke bronzera uz nos, sa strana očiju, na čelo, ispod donje usne i ispod brade. Sve nježno izblendirajte četkicom kako bi se linije stopile s kožom.

Korak 3: Highlighter umjesto korektora

Umjesto korektora, upotrijebite highlighter stick. Nanesite ga ispod očiju, niz nos i iznad gornje usne. Umjesto četkice, lagano ga utapkajte prstima kako bi se stopio s kožom i dao prirodan “glow” efekt.

Korak 4: Naglasak na oči

Lagano popunite obrve, a trepavicama dajte oblik pomoću uvijača i maskare. Za dodatnu svježinu, nanesite svijetlu sjenku ili bijelu olovku u unutarnji kut oka – ovaj trik trenutno otvara pogled i čini ga odmornijim.

Korak 5: Završni detalji

Na vanjske rubove očiju nanesite tanku liniju tuša za suptilno naglašavanje ili, ako želite mekši efekt, olovkom izvucite krajeve i lagano ih izblendajte četkicom.

Na kraju poprskajte lice fiksatorom kako bi šminka trajala cijeli dan, a po želji dodajte i malo kremastog rumenila na jagodice za svježiji izgled.