Horoskop za subotu: Lavovi će imati sitne brige, a škorpioni nesanicu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Partner bi se danas mogao naći blago povrijeđen vašim naglim istupom. Zato se kontrolirajte da ne uprskate inače solidan odnos. POSAO: Moguće je da ćete se zateći u iskušenju nelegalne financijske transakcije. Pazite što vam nude ili obratno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite tuđe brige.

Bik

LJUBAV: Ako ste u vezi, vaš međusobni odnos će se poboljšavati. Ako ste još sami, izlazite, jer ćete biti primijećeni. POSAO: Napreduju intelektualni i kreativni poslovi, ali i oni koji se rade u miru i tišini. Tu ćete dati sve od sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Utječete na stvari.

Blizanci

LJUBAV: Jako ćete se truditi biti ljubazni i uslužni prema partneru. Na taj ćete način ublažiti malu distancu u vašem odnosu. POSAO: Pred vama je iskušenje financijskog muljanja zbog neiskusnih ili mladih suradnika ili zbog neke zabave. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte naći kompromis.

Rak

LJUBAV: Šalama, doskočicama, sitnim provokacijama i sličnim vi ćete spašavati nesporazume sitnijeg tipa u vezi. POSAO: Vaši nadređeni danas će vas zbunjivati svojom osjetljivošću. Pazite da vam ne nađu greške u detaljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Konac djelo krasi.

Lav

LJUBAV: Veseli ste što se vaš ljubavni život poboljšava, ali još nije kraj malim provokacijama. Budite na oprezu zbog njih. POSAO: Ako se danas otvoreno suprotstavite šefu, izgubit ćete i osjećat ćete se poput malog miša. Zato nemojte. ZDRAVLJE&SAVJET: Sitne brige koje se liječe humorom.

Djevica

LJUBAV: Moguće je da će uslijediti poziv za posjetu iz vaše obitelji iz koje potičete, a gdje ćete povesti i voljenu osobu. POSAO: Kolege na poslu sve vas više cijene i uvažavaju, pa na tome gradite svoje novonastalo povjerenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite.

Vaga

LJUBAV: Uspjet ćete udovoljiti svakoj želji voljene osobe. Vaša ljubaznost kao da nema kraja. U njoj i pretjerujte. POSAO: Ne trebate brinuti, jer se situacija za vas odvija dobro. Danas se bavite sitnijim financijskim analizama. ZDRAVLJE&SAVJET: Dogovarajte se.

Škorpion

LJUBAV: Budite podrška svojoj najdražoj osobi jer ona to od vas očekuje, a to i zaslužuje. Tako ćete unaprijediti svoj odnos. POSAO: Danas je dan u kom će se odlično razvijati svi poslovi koji se rade s ljudima. Ne trebate puno pričati, stvari će ići same od sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je nesanica.

Strijelac

LJUBAV: Na zanimljivom mjestu gdje ćete izaći mogli biste zračiti poput hipnotizirajućeg magneta. Svi će pasti na vas. POSAO: Možda sanjate neki drugi posao ili drugog šefa, ali to je samo san. Budite ovdje i sada i tako ćete proći najbolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pričekajte ljepše sutra.

Jarac

LJUBAV: Danas biste mogli pomiješati sve svoje ljubavne ideale s maštom. Rezultat će biti podložnost i onim osobama koje vas inače ne privlače. POSAO: Ključ uspjeha na poslu za vas danas se nalazi u suradnji s drugima. Pustite njima da se malo više angažiraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte alkohol.

Vodenjak

LJUBAV: Osjećate da vaša najdraža osobe ima povećane emotivne apetite i pokušavate je zadovoljiti pažnjom i nježnošću. POSAO: Neće se događati ništa posebno novo na poslu. Čak biste se mogli malo dosađivati. Sve teče standardno. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste

Ribe

LJUBAV: Dobit ćete pjesničku inspiraciju i izraziti ljubav na neobičan način. Ipak, sve će to biti u konačnici dobro prihvaćeno. POSAO: Razmatrat će se mogućnost jedne poslovne suradnje ili putovanja za koje još nije jasno da li bi bilo povoljno ili ne. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na počinak.