403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za subotu: Lavovi će imati sitne brige, a škorpioni nesanicu

Žena.hr
12. prosinca 2025.
Horoskop za subotu: Lavovi će imati sitne brige, a škorpioni nesanicu
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Partner bi se danas mogao naći blago povrijeđen vašim naglim istupom. Zato se kontrolirajte da ne uprskate inače solidan odnos. POSAO: Moguće je da ćete se zateći u iskušenju nelegalne financijske transakcije. Pazite što vam nude ili obratno. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne brinite tuđe brige.

Bik

LJUBAV: Ako ste u vezi, vaš međusobni odnos će se poboljšavati. Ako ste još sami, izlazite, jer ćete biti primijećeni. POSAO: Napreduju intelektualni i kreativni poslovi, ali i oni koji se rade u miru i tišini. Tu ćete dati sve od sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Utječete na stvari.

Blizanci

LJUBAV: Jako ćete se truditi biti ljubazni i uslužni prema partneru. Na taj ćete način ublažiti malu distancu u vašem odnosu. POSAO: Pred vama je iskušenje financijskog muljanja zbog neiskusnih ili mladih suradnika ili zbog neke zabave. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte naći kompromis.

Rak

LJUBAV: Šalama, doskočicama, sitnim provokacijama i sličnim vi ćete spašavati nesporazume sitnijeg tipa u vezi. POSAO: Vaši nadređeni danas će vas zbunjivati svojom osjetljivošću. Pazite da vam ne nađu greške u detaljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Konac djelo krasi.

Lav

LJUBAV: Veseli ste što se vaš ljubavni život poboljšava, ali još nije kraj malim provokacijama. Budite na oprezu zbog njih. POSAO: Ako se danas otvoreno suprotstavite šefu, izgubit ćete i osjećat ćete se poput malog miša. Zato nemojte. ZDRAVLJE&SAVJET: Sitne brige koje se liječe humorom.

Djevica

LJUBAV: Moguće je da će uslijediti poziv za posjetu iz vaše obitelji iz koje potičete, a gdje ćete povesti i voljenu osobu. POSAO: Kolege na poslu sve vas više cijene i uvažavaju, pa na tome gradite svoje novonastalo povjerenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite.

Vaga

LJUBAV: Uspjet ćete udovoljiti svakoj želji voljene osobe. Vaša ljubaznost kao da nema kraja. U njoj i pretjerujte. POSAO: Ne trebate brinuti, jer se situacija za vas odvija dobro. Danas se bavite sitnijim financijskim analizama. ZDRAVLJE&SAVJET: Dogovarajte se.

Škorpion

LJUBAV: Budite podrška svojoj najdražoj osobi jer ona to od vas očekuje, a to i zaslužuje. Tako ćete unaprijediti svoj odnos. POSAO: Danas je dan u kom će se odlično razvijati svi poslovi koji se rade s ljudima. Ne trebate puno pričati, stvari će ići same od sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je nesanica.

Strijelac

LJUBAV: Na zanimljivom mjestu gdje ćete izaći mogli biste zračiti poput hipnotizirajućeg magneta. Svi će pasti na vas. POSAO: Možda sanjate neki drugi posao ili drugog šefa, ali to je samo san. Budite ovdje i sada i tako ćete proći najbolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pričekajte ljepše sutra.

Jarac

LJUBAV: Danas biste mogli pomiješati sve svoje ljubavne ideale s maštom. Rezultat će biti podložnost i onim osobama koje vas inače ne privlače. POSAO: Ključ uspjeha na poslu za vas danas se nalazi u suradnji s drugima. Pustite njima da se malo više angažiraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte alkohol.

Vodenjak

LJUBAV: Osjećate da vaša najdraža osobe ima povećane emotivne apetite i pokušavate je zadovoljiti pažnjom i nježnošću. POSAO: Neće se događati ništa posebno novo na poslu. Čak biste se mogli malo dosađivati. Sve teče standardno. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste

Ribe

LJUBAV: Dobit ćete pjesničku inspiraciju i izraziti ljubav na neobičan način. Ipak, sve će to biti u konačnici dobro prihvaćeno. POSAO: Razmatrat će se mogućnost jedne poslovne suradnje ili putovanja za koje još nije jasno da li bi bilo povoljno ili ne. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na počinak.

Pročitajte još o:
Horoskop SubotaDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za subotu: Lavovi će imati sitne brige, a škorpioni nesanicu