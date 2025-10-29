Nisu skupe, a efektne su: Drogerijske maskare koje vrijedi isprobati

Danas nije nužno posezati za luksuznim brendom kako bi dobila kvalitetnu maskaru – u drogerijama možeš pronaći vrlo dobre formulacije koje ne koštaju više od 10 eura

U svijetu ljepote dugo je vladalo uvjerenje da visoka cijena jamči kvalitetu. Međutim, kada je riječ o maskarama, to pravilo sve manje vrijedi. Police drogerija danas su prepune proizvoda koji ne samo da pariraju luksuznim brendovima, već ih često i nadmašuju, a sve to po cijenama koje ne opterećuju budžet.

Pronalazak savršene maskare svodi se na tri ključna faktora: sposobnost da podigne i njeguje trepavice, doda im duljinu i volumen te da pritom ne stvara grudice i ne razmazuje se.

Stručnjaci i vizažisti slažu se da dobra maskara ne mora biti skupocjena. Srećom, drogerijski brendovi nude inovativne formule i dizajn četkica koje ispunjavaju sve zahtjeve. Razine pigmentacije, uvijanja, volumena i dužine koje nude današnje “budget” maskare često su na razini skupljih proizvoda, pa vrijedi istražiti i pronaći onu koja odgovara tvojim trepavicama i stilu.

Istražili smo ponudu i izdvojili najbolje maskare koje možeš pronaći po cijeni nižoj od 10 eura.

Pexels

Essence Lash Princess False Lash Effect

Viralni hit koji s dobrim razlogom nosi svoje ime. Pružit će ti dramatičan efekt umjetnih trepavica, dajući im izvanrednu duljinu i bogat volumen. Njena konusna četkica obuhvaća svaku trepavicu bez stvaranja grudica, a lagana formula ih ne otežava. Dokazuje da vrhunski rezultati ne moraju biti skupi. Cijena: oko 4 €

Promo

Maybelline Lash Sensational Sky High

Još jedan viralni favorit, Maybelline Sky High, hvaljen je zbog svoje sposobnosti da pruži ekstremnu duljinu. Njena jedinstvena i savitljiva „Flex Tower” četkica dopire do korijena svake trepavice i izvlači je prema gore, dok formula s ekstraktom bambusa ne otežava trepavice. Dugotrajna je, ne trusi se i ne razmazuje, što je čini pouzdanim izborom za cijeli dan. Cijena: oko 10 €

Promo

Max Factor 2000 Calorie

Pravi veteran među maskarama i sinonim za trenutačan i dramatičan volumen. Ako želiš guste i raskošne trepavice, ovo je izbor za tebe. Njena klasična četkica s gustim vlaknima čini trepavice do tri puta gušćima, bez grudica i razmazivanja. Iako je dugo na tržištu, i dalje je jedan od najprodavanijih drogerijskih proizvoda. Cijena: oko 10 €

Promo

Catrice Glam & Doll False Lashes

Ova Catrice maskara cijenjena je zbog svoje precizne gumene četkice koja savršeno razdvaja, produljuje i uvija trepavice. Lagana i dugotrajna formula osigurava da ti trepavice ostanu podignute i definirane tijekom cijelog dana, bez osjećaja težine. Idealna je za svakodnevnu upotrebu i elegantan, otvoren pogled. Cijena: oko 5 €

Promo

e.l.f. Cosmetics Lash It Loud

Maskara za mega volumen koja pomaže da tvoje trepavice izgledaju punije, odvažnije i duže nego ikad. Intenzivno bogati pigmenti ove formule lako prekrivaju trepavice za veći i odvažniji izgled. Elegantni fleksibilni štapić obuhvaća svaku pojedinu trepavicu okomitim i vodoravnim čekinjama kako bi pojačao, definirao i dodao dimenziju. Cijena: oko 9 €

Promo

L'Oréal Paris Volumissime Royale x10

Ova maskara čini trepavice do deset puta gušćima. Nanosi se brzo i jednostavno i ne ostavlja nepoželjne grudice. Jedinstvena formula je dizajnirana tako da pruži potpun, dramatičan izgled, s vidljivo dužim trepavicama povećanog volumena. Patentirana četkica za maksimalan volumen nanosi formulu na trepavice ravnomjerno i glatko te se ne razmazuje. Cijena: oko 10 €

Promo

Eveline Cosmetics Big Volume Explosion

Eveline maskara koja uz pomoć nove, inovativne četkice idealno pojedinačno obavija svaku trepavicu i daje očima spektakularni izgled koji će privući svaki pogled. Ima 20 fleksibilnih čekinja u različitim smjerovima za lakše nanošenje maskare te precizno razdvajanje trepavica. Cijena: oko 5 €.

Promo

Rimmel WonderVolume Thrill Seeker

Maskara Rimmel WonderVolume Thrill Seeker osigurat će ti voluminozne, uvijene i precizno odijeljene trepavice. U tren oka će ih produljiti, obaviti bogatom crnom bojom, a na trepavicama će ostati postojana od jutra do mraka. Cijena: oko 9 €.