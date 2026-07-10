Četkanje lica četkicom za zube? Novi trend s TikToka podijelio je beauty stručnjake

Na TikToku se gotovo svakodnevno javljaju novi beauty trendovi, a posljednji koji je postao viralan mnoge je iznenadio. Umjesto skupih gadgeta za njegu kože, korisnici sada posežu za običnom četkicom za zube i njome masiraju lice u nadi da će postići blistaviji ten. No, iako se na prvi pogled čini kao jednostavan i jeftin trik, dermatolozi upozoravaju da bi mogao donijeti više štete nego koristi

U svijetu ljepote, gdje se neprestano traže inovativni proizvodi i revolucionarne tehnike, TikTok je postao nepresušan izvor ideja. No, dok su neki trendovi, poput "slugginga" ili "skin cyclinga", dobili i odobrenje stručnjaka, najnoviji hit koji je preplavio platformu mnoge je ostavio u nevjerici. Riječ je o korištenju obične četkice za zube kao alata za njegu lica, metodi koja je izazvala milijune pregleda, ali i podijeljena mišljenja dermatologa i ljubitelja kozmetike.

Što se zapravo krije iza ovog trenda?

Sve je počelo videom tiktokerice Mariane Smith, koji je u kratkom roku postao viralan i prikupio više od 15 milijuna pregleda. U njemu, Smith prikazuje svoju večernju rutinu njege, a ključni korak koji je privukao pozornost jest način na koji koristi masku za lice. Nakon što nanese proizvod, uzima, kako naglašava, novu i iznimno mekanu četkicu za zube te njome nježno masira kožu lica.

Pokreti su lagani, usmjereni od sredine lica prema van, bez grubog pritiska ili trljanja. Prema njezinim riječima, ovu tehniku koristi godinama i tvrdi da je, uz ostale proizvode, zaslužna za njezin blistav i gladak ten. Ideja nije agresivni piling, već poticanje cirkulacije i limfne drenaže, uz vrlo blago uklanjanje odumrlih stanica kože. Popularnosti trenda svakako pridonosi i dostupnost - četkicu za zube gotovo svatko ima kod kuće, što je čini naizgled jednostavnim i jeftinim rješenjem za poboljšanje rutine njege.

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Potencijalne prednosti i opasne zablude

Na prvi pogled, logika iza ovog postupka ima određenog smisla. Koncept nježnog fizičkog pilinga i masaže lica nije nov. Dermatolozi se slažu da mehaničko djelovanje može pomoći u uklanjanju površinskog sloja suhe kože, otčepiti pore i potaknuti protok krvi, što koži privremeno daje sjajniji i svježiji izgled. Slične dobrobiti pripisuju se i metodi suhog četkanja tijela, koja potiče cirkulaciju i limfnu drenažu.

Poboljšana mikrocirkulacija može pomoći u smanjenju jutarnje natečenosti, dok stimulacija limfnog sustava pomaže tijelu u eliminaciji toksina. U teoriji, nježna masaža lica četkicom mogla bi pružiti slične, iako blaže, efekte. Zagovornici trenda tvrde da ovakav pristup omogućuje dublje djelovanje maske i ostavlja kožu zategnutijom. No, tu teorija i praksa dolaze u sukob, a stručnjaci upozoravaju da su rizici daleko veći od potencijalnih koristi.

Riječ stručnjaka: Zašto biste trebali preskočiti ovaj trend

Iako se čini bezazlenim, korištenje alata koji nije dizajniran za osjetljivu kožu lica može donijeti više štete nego koristi. Dermatolozi su gotovo jednoglasni u svom upozorenju. Koža lica znatno je tanja i osjetljivija od kože na ostatku tijela. Čak i najmekše četkice za zube imaju sintetička vlakna dizajnirana za čišćenje tvrde zubne cakline, a ne za nježnu epidermu.

Glavni rizik leži u oštećenju kožne barijere, zaštitnog sloja koji čuva vlagu i brani kožu od vanjskih iritansa. Preagresivan piling, čak i ako se pritisak čini blagim, može stvoriti mikro-ogrebotine na koži. To dovodi do crvenila, iritacije, suhoće, pa čak i pogoršanja postojećih stanja poput akni, rozaceje ili ekcema. "Pretjerano eksfoliranje može uništiti zaštitnu barijeru kože, što vodi do iritacije, crvenila i osjetljivosti", upozoravaju dermatolozi.

Osobe koje koriste aktivne sastojke poput retinoida ili kiselina (AHA/BHA) trebale bi u potpunosti izbjegavati ovakve eksperimente jer je njihova koža već podložnija osjetljivosti. Dodatni problem je i higijena. Četkice za zube, čak i nove, mogu postati plodno tlo za bakterije ako se ne čiste i ne skladište pravilno, što povećava rizik od infekcija i upala.

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Sigurnije i učinkovitije alternative

Umjesto posezanja za četkicom za zube, stručnjaci preporučuju korištenje alata i metoda koje su posebno dizajnirane za njegu lica. Za one koji žele blagi fizički piling i masažu, postoje daleko sigurnije opcije. Silikonske četkice za čišćenje lica, gua sha kamen ili roleri od žada i kvarca dokazano potiču cirkulaciju i limfnu drenažu bez rizika od oštećenja kože. Ovi alati imaju glatke površine prilagođene konturama lica i omogućuju kontrolirani pritisak.

Zaključno, iako viralni trendovi na TikToku mogu biti zabavni i inspirativni, važno je pristupiti im s dozom opreza. Četkanje lica četkicom za zube jedan je od onih "trikova" koji, unatoč primamljivoj jednostavnosti, nosi prevelik rizik. Dugoročno zdravlje kože uvijek bi trebalo biti prioritet, a ono se temelji na provjerenim metodama i proizvodima, a ne na kratkotrajnim i potencijalno štetnim eksperimentima.

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