Modna povijest: Calvin Klein - prvi unisex parfem koji se osvojio svijet

Devedesete su bile godine bunta, pomicanja granica i redefiniranja konvencija. U tom vrtlogu promjena, 1994. godine, rođen je CK One, miris koji nije bio samo parfem, već i simbol jedne cijele generacije – generacije X. Calvin Klein, poznat po svom provokativnom i minimalističkom pristupu, stvorio je miris koji je odražavao duh vremena: fluidnost, slobodu i odbacivanje tradicionalnih rodnih normi. CK One postao je prvi globalno popularni uniseks parfem, mijenjajući zauvijek percepciju mirisa.

Rađanje ikone: Uniseks miris za novo doba

Calvin Klein, vizionar u svijetu mode i marketinga, prepoznao je potrebu za mirisom koji bi odražavao rastuću svijest o rodnoj fluidnosti i individualnosti. U suradnji s renomiranim parfimerima Albertom Morillasom i Harryjem Fremonom, Klein je krenuo u stvaranje mirisa koji bi bio jednako privlačan i muškarcima i ženama. Nisu tražili kompromis, već miris koji bi bio iznad rodnih podjela, miris za sve.

Inspiracija: Čistoća, jednostavnost i zajedništvo

Ideja za CK One bio je jasan: stvoriti miris koji odražava mladenački bunt, ali i osjećaj zajedništva. Miris je trebao biti svjež i senzualan istovremeno – kombinacija koja se rijetko viđa. Ključne riječi bile su: čistoća, jednostavnost, pristupačnost. Željeli su miris koji bi se mogao nositi svaki dan, u svakoj prilici, miris koji ne opterećuje, već oslobađa.

Calvin Klein One nije bio prvi unisex miris, ali je zasigurno najpoznatiji i onaj koji je popularizirao koncept unisex parfema u mainstream parfemskoj industriji. Prije CK One, postojali su mirisi koji nisu bili striktno kategorizirani po spolu, poput Eau de Cologne iz 18. stoljeća, kao i nekih niche parfema. No, CK One, lansiran 1994. godine, bio je prvi komercijalno uspješan unisex parfem koji je postao globalni hit, prvenstveno zahvaljujući svojoj svježoj citrusno-mošusnoj kompoziciji i minimalističkoj estetici kampanje. Dakle, iako nije bio prvi, postavio je trend i utro put mnogim modernim unisex mirisima

Mirisna kompozicija

CK One je citrusno-aromatični miris koji se otvara eksplozijom svježine. Gornje note bergamota, limuna, mandarine, kardamoma, ananasa i papaje stvaraju vibrantan i energičan uvod. Srce mirisa otkriva cvjetnu, ali nimalo zagušljivu kombinaciju jasmina, ljubičice, ruže, đurđice i korijena irisa. Ova cvjetna raskoš uravnotežena je začinskim notama muškatnog oraščića. Baza je topla i postojana, zahvaljujući notama sandalovine, cedra, mošusa, ambera i hrastove mahovine. Ova kompleksna, a ipak harmonična kompozicija, čini CK One izuzetno nosivim i prilagodljivim.

Više od mirisa: Kulturološki fenomen

CK One nije bio samo miris; bio je to statement. Revolucionarna marketinška kampanja, koju je snimio Steven Meisel, prikazivala je raznoliku skupinu mladih ljudi, uključujući Kate Moss, Jenny Shimizu i Stellu Tennant. Modeli, odjeveni u jednostavnu, androgenu odjeću, predstavljali su novu estetiku – grunge, minimalizam i odbacivanje glamura. Kampanja je slavila individualnost, različitost i slobodu izražavanja, poručujući "One for all". Crno-bijele fotografije i video spotovi zračili su sirovom energijom i autentičnošću, savršeno se uklapajući u duh vremena. Prodaja je eksplodirala, a CK One je u jednom trenutku prodavao 20 bočica u minuti.

CK One ostvio je trajni utjecaj u svijetu parfema

CK One je postavio temelje za uniseks mirise i otvorio put brojnim sljedbenicima. Njegov utjecaj na industriju parfema je neosporan, a i danas, gotovo 30 godina nakon lansiranja, ostaje relevantan i popularan. Iako su se pojavili mnogi drugi uniseks mirisi, CK One zadržava svoj kultni status, podsjećajući nas na vrijeme kada su se rušile barijere i slavila individualnost. Brojne varijacije, poput CK One Gold i CK One Summer, pokušali su uhvatiti magiju originala, ali CK One ostaje jedinstven.

CK One je više od parfema. To je mirisna priča o slobodi, autentičnosti i prihvaćanju. To je miris koji nas podsjeća da budemo svoji i da slavimo svoju jedinstvenost, bez obzira na rod, dob ili stil. To je miris koji je definirao jednu eru i nastavlja inspirirati nove generacije.

CK One - 52,49 €