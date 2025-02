Ovo je 11 najboljih muških parfema koji osvajaju na prvi miris

Valentinovo je pred vratima, a ako još razmišljaš što pokloniti svom dragom, parfem je uvijek siguran izbor! Bez obzira voli li već određene mirisne note ili želi isprobati nešto novo, pravi parfem može biti savršen način da mu pokažeš koliko ga poznaješ. Zato smo izdvojili najbolje muške parfeme prema ocjenama korisnika – od klasičnih favorita do luksuznih mirisa koji ostavljaju dojam.

Naravno da svakoj osobi paše drugačiji miris, no ako tvoj dragi želi isprobati nešto drugačije ili misliš da bi mu se neki novi parfem mogao svidjeti, nastavi čitati. Ovo su najbolji muški parfemi po ocjenama korisnika.

Armani Emporio Stronger With You Absolutely, Notino, 107,10€

Uspješnoj liniji Emporio Armani Stronger With You pridružio se parfem Stronger With You Absolutely, kojeg krasi najintenzivniji karakter od svih parfema koji su dosad lansirani (i to ne samo sadržajno). Za razliku od prethodnika, njegov flakon ima tamni lakirani donji dio, čime potvrđuje snažan karakter mirisa. Boja ruma koja ga krasi ukazuje na jedan od sastojaka u njegovom sastavu.

Rabanne 1 Million Parfum, Notino, 92,60€

Kao i mnoga druga revolucionarna otkrića u povijesti, miris Rabanne 1 Million Parfum nastao je slučajno - iz opojnog mirisa kožne torbe parfumera Quentina Bischa. Na povratku s odmora u njoj se razlila krema za sunčanje i bočica s uzorkom mirisa biljke bušin. Nastala je mirisna kombinacija koja je postala inspirativni temelj ovog senzualnog parfema.

Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme Absolu, Notino, 159,00€

Parfemska voda Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme Absolu skandalozno je smion parfem čije gurmanske drvenaste note oko svojeg nositelja šire auru grešne senzualnosti. Prvi mirisni val odlikuje se profinjenim, toplim notama kestena, koje dodatno naglašava raskošna sandalovina. U bazi će vas iznenaditi grešni voćni miris mirabele.

HERMÈS Terre d’Hermès, Notino, 112,30€

Terre d’Hermès pripovijeda o povezanosti muškarca sa zemljom, o njegovoj poniznoj i skladnoj komunikaciji s prirodom i prirodnim elementima. Drvenast i topao sastav parfema Terre d'Hermès Eau de Parfum počiva na zavodljivom mirisu cedrovine, pjenušavom grejpu i iskričavoj noti crne koprive.

DIOR Fahrenheit Parfum, Notino, 121,00€

To je miris energičnih i senzualnih mirisnih nota, sadrži miris ljubičice i kože s dodatkom esencije bourbon vanilije.

Neodoljiva privlačnost ovog jedinstvenog mirisa pojačana je dragocjenim sastojcima. Kreativnost, upečatljivost i karakter: mirisni potpis toaletne vode Fahrenheit je jedinstven - muževan, a opet suptilan - za muškarce koji vole slobodu.

DIOR Sauvage, Notino, 153,00€

Miris koji pomiče granice: interpretacija obogaćena opojnim notama koje slave čaroliju otvorenih prostora. Snažna aromatična svježina parfema Sauvage začinjena je kapljicom sočne mandarine. Isprepletenost vrtoglavo slasnog tonka-graha s kožnim i gorkim notama u mirisu kojim dominira skupocjena šrilankanska sandalovina.

GIVENCHY Gentleman Givenchy, Notino, 99,00€

Parfemska voda Givenchy Gentleman je karizmatični miris za muškarce s pozitivnom vibracijom koji kroz životne prepreke prolaze s gracioznošću i elegancijom. Kontrastno cvjetno srce kuca najviše zahvaljujući korijenu irisa kojeg dopunjava toluanski balzam. Baza mirisa je u notama crne vanilije i pačulija. Givenchy Gentleman će vas naprosto osvojiti svojom ritmičnom kompozicijom.

Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum Intense, Notino, 97,10€

Muški parfem Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum krije se u slavnom flakonu u obliku mišićavog muškog torza koji prekriva samo list vinove loze. On ukazuje na karizmatičnu, privlačnu mirisnu kompoziciju koja stvara ovisnost – baš poput zabranjenog voća. U uvodu mirisne kompozicije razvijaju se note kokosovog drva. Nakon njih prepoznat ćete tople note tonka graha, muževnu sandalovinu i senzualni jantar. Mirisna kompozicija prožeta je i pikantnim notama đumbira i ananasa.

Al Haramain L'Aventure, Notino, 23,00€

Kubni flakon mirisa, izrađen od elegantnog metala, utjelovljenje je sofisticiranosti. Tvorci parfemske vode Al Haramain L’Aventure vjeruju da parfem može probuditi emocije, čežnje i uspomene, a ta ih vjera drži na tržištu od daleke 1970. U uvodu prevladava citrusna svježina limuna i bergamota, začinjena pomalo grubom i eteričnom smolom elemi.

Calvin Klein Eternity for Men, Notino, 57,50€

Eternity for Men dolazi u obliku parfemske vode i namijenjena je svim muškarcima koji znaju najvažnije životne vrijednosti. Parfem im pruža osjećaj komfora i u teškim situacijama kroz koje svakodnevno prolaze. Daje im hrabrost u donošenju važnih poslovnih odluka te produbljuje emocije kada su sa svojom obitelji. Bazu tvore mirisni akordi dragocjenog velura, ambergrisa i mirisne esencije ulja Cypriol.

Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme Le Parfum, Notino, 89,90€

Muška parfemska voda Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme Le Parfum predstavljena je 2010. Njezin miris je elegantan i atraktivan poput crnog flakona u kojem se nalazi. Savršeno će pristajati karizmatičnim i dinamičnim muškarcima. Uvod mirisa Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme Le Parfum pripada svježem bergamotu kojeg su nježno začinili papar i zvjezdice anisa. U srcu mirisa do izražaja dolazi labdanum sa svojim slatkim, biljno mošusnim mirisom prožetim opojnom lavandom i sočnim, voćnim notama. Na samom kraju pojavljuju se egzotični pačuli, topla vanilija i drvenaste note vetivera.

