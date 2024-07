Razmišljaš o brazilskoj depilaciji? Evo što trebaš znati

Kada stignu ljetni dani više pažnje posvećujemo njezi tijela i uklanjanju dlačica. Danas postoje brojne tehnike i metode uklanjanja neželjenih dlaka s tijela, od klasičnog brijanja pa do raznih laserskih tretmana. To se odnosi i na skidanje dlačice s intimnog dijela tijela, a mnnoge se žene tijekom ljeta odlučuju za brazilsku depilaciju.

Većina kozmetičkih salona danas u ponudi ima i brazilsku depilaciju, no kako bi cijeli postupak prošao što ugodnije i bezbolnije, prije odlaska kod kozmetičarke dobro je imati na umu nekoliko stvari. O čemu se radi otkrivamo u nastavku.

Što je brazilska depilacija?

Brazilska depilacija je kozmetički tretman uklanjanja dlačica voskom ili šećernom pastom s intimnih dijelova tijela. Ova metoda došla je u modu 80-ih godina prošlog stoljeća kada su postali trendi minijaturni kupaći kostimi, a i danas je među najpopularnijima, osobito ljeti.

Kod brazilske depilacije uklanjaju se sve dlačice sa svih dijelova na intimnom području, a ponekad žene odluče ostaviti samo tanku crtu na sredini s prednje strane ili maleni trokutić kao seksi ukras. Razlika između klasične bikini depilacije i brazilske depilacije je u tome da se kod prve uklanjanju samo dlačice s bikini zone, dok kod 'brazilke' odlazi sve.

Kako izgleda tretman brazilske depilacije?

Iako postoji mnoštvo opcija za uklanjanje dlačica s intimne zone, brazilska depilacija smatra se najboljim izborom jer je koža nakon nje glatkija, a dlačice rastu sporije te s vremenom postaju sve slabije i mekše.

Proces brazilske depilacije sličan je klasičnoj depilaciji bikini zone. Za uklanjanje dlačica koristi se topli vosak ili šećerna pasta. Smjesa se nanosi na potpuno suhu kožu te se skida brzim potezima. Na taj se način dlaka uklanja s korijenom, a iako je riječ o privremenim rezultatima, dlakama je potrebno neko vrijeme da bi ponovno izrasle i postale vidljive. Sam tretman obično traje oko pola sata, možda i malo dulje ako je prvi put, a nakon uklanjanja dlačica na kožu se obično nanosi njegujuća krema ili gel s aloe verom.

Smatra se da depilacija šećernom pastom bolji izbor od voska jer navodno manje boli te nije toliko agresivna za kožu. Uz to, šećerna pasta je posve prirodna smjesa koja se obično izrađuje od šećera, limuna, vode i meda i ne sadrži nikakve loše sastojke koji bi naštetili koži pa je samim time i rizik od iritacija manji.

Prije odlaska na brazilsku depilaciju, važno je imati na umu i dužinu dlačica - one ne smiju biti prekratke. Idealna duljina stidnih dlačica prije 'brazilke' je pola centimetra. Nakon samog tretmana, preporučljivo je odjenuti ugodno donje rublje i široku odjeću te izbjegavati izlaganje suncu, sportske aktivnosti, spolne odnose i tuširanje vrućom vodom.

Foto: unsplash

Je li brazilska depilacija bolna?

Nažalost, uklanjanje dlačica s korijenom nije najugodnije iskustvo na svijetu i može boljeti. Osobito ako uzmemo u obzir činjenicu da je riječ o vrlo osjetljivom području. No, ako se dlačice redovito uklanjaju voskom ili šećernom pastom, osjećaj boli svaki put je sve manji. Prvi put uvijek boli najgore, osobito ako nikad ranije nisi uklanjala dlačice voskom. Ako si osjetljiva na bol, preporučljivo je pola sata prije odlaska na tretman uzeti lijek protiv bolova.

Prednost brazilske depilacije je u tome da dlačice s vremenom postaju slabije i mekše te već nakon nekoliko tretmana cijeli proces postaje manje bolan.

Koliko traju rezultati nakon brazilske depilacije?

Nakon 'brazilke' koža će biti super glatka, i to će trajati nekoliko tjedana. Dlačicama je obično potrebno tri do četiri tjedna da ponovno počnu rasti, iako se to može razlikovati od osobe do osobe jer nekome dlake rastu brže, a nekome sporije. Vrlo je važno nakon svakog tretmana pravilno njegovati kožu na intimnom području te redovito raditi piling kako bi se uklonile mrtve stanice kože i kako bi se spriječilo urastanje dlaka.