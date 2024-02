Ni prekratka, ni preduga: Bixie je hit frizura zbog koje se vrijedi ošišati

Na početku svake godine predviđa se koji će trendovi biti izuzetno popularni. U modi hlače širokih nogavica, crni i bijeli komadi, manikure bi mogle biti u znaku nježnih tonova i 3D efekta, odnosno različitih tekstura i različitih nijansi na svakom noktu. A što je s frizurama? Definitivno će i u 2024. prevladavati šiške jer, odabereš li odgovarajuće, mogu pristajati baš svima.

U modi su i kratke frizure koje su lake za održavanje i zapravo nose drastičnu promjenu. Čula si za razigrani pixie? E, pa sada je popularan bixie! Da, i mi smo se isprva čudile, ali radi se o frizuri kraćoj od boba, a ipak dužoj od pixie frizure.

Reklo bi se: ni prekratko ni predugo. Portal Pop Sugar piše da se ljudi za rezove odlučuju upravo u siječnju pa su spremni i za transformaciju frizure.

Prilagodljiva licu

Ovaj hibrid boba i pixija sastoji se od kraće frizure s prednje strane – zbog čega podsjeća na pixie. Stražnji dio kose duži je s tim da se najčešće produljuje postepeno što je slično kao i kod boba. Stražnji dio kose zato treba redovitu njegu i šišanje jer on čini oblik. S druge strane, prednji dio možeš prilagoditi po želji, to jest prema obliku lica. Vjerujemo da je bixie popularan upravo zato što pristaje baš svima – i sjajno se slaže s različitim bojama kose. Možeš je oblikovati ravno, no ova će frizura pristajati i ženama lagano valovite kose.

Bixie je svestran, prilagodljiv i razigran i jednako dobro pristaje mladima kao i ženama starije dobi. Znamo da nisu sve žene ljubiteljice kratkih frizura, no u posljednje vrijeme kratka je kosa moderna i praktična. I nipošto dosadna.

Baš zato što smo oduševljeni ovom frizurom kojom bismo rado dočekali proljeće, pregledali smo Instagram ideje za različite boje kose. Izdvojile smo najbolje. Jesi li spremna za promjenu i ovu sjajnu frizuru?

Kakva promjena!

S nježnim pramenovima

Bixie pristaje baš svima

