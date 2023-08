Koja im bolje stoji? Ovako izgledaju zvijezde bez svoje prepoznatljive frizure

Mnogi slavni ljudi, zbog posla i mode, vrlo često mijenjaju frizure, boju kosu i modne stilove. Upravo zbog toga mnoge trendove stvaraju slavne glumice i pjevačice. Naravno to im je vrlo lako jer iza sebe imaju tim ljudi koji se bavi njihovom odjećom i šminkom, a često se i zbog posla privremeno transformiraju.

No neki glumice i pjevačice postale su prepoznatljive po određenom tipu frizure. Jednostavno se određena frizura ili boja kose ne može odvojiti od osobe i sve drugačije varijante su pomalo "neprirodne". Čak u neke frizure poznatije od svojih vlasnica, a žene upravo njihove fotografije nose u frizerske salone.

Sljedeće zvijezde su poznate po određenim fizičkim obilježjima i izgledaju vrlo neobično kada nemaju frizuru po kojoj su prepoznatljive.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon je jedna od najpoznatijih plavuša u Hollywoodu, ali i najuspješnijih. No ona je prirodna brineta koju je proslavio film "Plavuša s Harvarda". Iako je privatno uvijek plavuša zbog uloga je znala mijenjati boju kose. Za ulogu u seriji "The Morning Show" izabrala je čokoladnusmeđu boju, kao i za ulogu Madeline u popularnoj seriji "Big Little Lies".

Halle Berry

Kratka frizura Halle Berry poznata je gotovo kao i ona. Kroz različite životne faze i uloge imala je različite frizure, ali je najpoznatija po kratkoj kosi. Za InStyle izjavila je 2019. da joj je upravo frizura pomogla da dobije uloge na početku glumačke karijere. "Mislim da je to zato što su me redatelji i producenti zapravo vidjeli. Prije toga sam imala dugu kosu kao i svaka druga djevojka. Volim kratku kosu", rekla je. No ponekad se odluči za ekstenzije i igra s duljim frizurama, ali to nikada ne traje dugo. "Najbolje se osjećam kada imam kratku kosu. Odrastajući kao crnkinja, osjećala sam da neću biti lijepa ako nemam dugu kosu. Uvijek sam tako razmišljala i onda je šišanje kose bilo oslobađajuće", izjavila je 2014. za Huffington Post.

Blake Lively

Duga plava kosa u valovima je ono po čemu najviše prepoznajemo Blake Lively. Uspješna glumica i mama četvero djece u svim fazama života odana je dugoj plavoj kosi. No kada je obojila kosu u crveno za film "Hick" iz 2011. mnogi su bili šokirani. Izgledala je toliko drukčije da je mnogi obožavatelji nisu čak ni prepoznali. "Mogla je ići bilo gdje jer je ljudi nisu prepoznali. Zapravo, ljudi su je zaustavljali i davali joj komplimente za boju kose, ali i dalje nisu znali tko je ona", objasnila je njezina frizerka Rona O'Connor za Glamour.

Jason Momoa

Jedini muškarac na ovom popisu, ali žene obožavaju imidž Jasona Momoaje. Duga kosa i mišići su njegova glavna fizička obilježja. Mnogi ljudi ga prepoznaju upravo po njima, ali na početku karijere imao je kratku kosu. Kasnije je izjavio da sigurno neće šišati kosu.

Michelle Williams

Michelle Williams najpoznatija je kratkoj frizuri, no na početku karijere glumica je imala dugu plavu kosu. Posljednje desetljeće ponekad ima trendi bob frizuru, ali uvijek se vraća pixie frizuri. Williams je odlučila skratiti kosu nakon što joj je 2008. umro bivši partner Heath Ledger. "Ošišala sam zbog muškarca kosu i nosim je u znak sjećanja na nekoga tko ju je stvarno volio", izjavila je za britanski Elle.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence poznata je po plavoj kosi, ali je često mijenjala boju kosu i duljinu zbog različitih uloga. Lawrence je imala tamnu kosu u nekoliko filmova, kad je glumila Katniss Everdeen u "Igrama gladi" i Tiffany u "Silver Linings Playbook". No privatno se osjeća najbolje kao plavuša, tijekom priprema za film "Igre gladi" isprobala je puno perika kako bi pronašla najbolju boju kosu prije nego je potamnila plavu kosu.

Jessica Chastain

Glumica Jessica Chastain je jedna od najpoznatijih holivudskih crvenokosih dama. Bez obzira nosi li kraću ili dulju kosu, svijet je prepoznaje po crvenoj kosi. No koliko boja kosa stvara prepoznatljivost pokazala je njezina transformacija na Met Gali 2023. godine. Hodala je slavnim stubištem u crnoj haljini i platinastom plavom kosom. Iako je nosila periku bio je to veliki odmak od njezinih uobičajenih crvenih pramenova. Veliki šok, ali više je volimo kao crvenokosu!