Ako razmišljaš o promjeni frizure, ove boje kose su hit za 2026.

Nova godina donosi i novu paletu trendova kada je riječ o kosi, a 2026. bit će u znaku promišljenih, sofisticiranih nijansi s naglaskom na individualnost. U fokusu su prirodni tonovi s modernim pomakom, ali i odvažnije boje koje daju karakter cijelom looku. Ako planirate promjenu ili samo tražite inspiraciju, ove boje kose obilježit će godinu pred nama

Ako je 2025. bila godina odvažnih i vibrantnih boja kose, onda 2026. donosi potpunu promjenu smjera. Na scenu stupaju topliji, zemljaniji i opušteniji tonovi koji djeluju dublje i manje upadljivo. Stručnjaci za kosu najavljuju eru u kojoj se tamnije nijanse stapaju s prirodnim, ležernim izrastom i vrhovima. Glavna poruka? Godina pred nama u potpunosti je posvećena sjajnoj kosi prirodnih tonova koja izgleda njegovano i zdravo.

Dok su nijanse crvene, poput jantara i bakra, i dalje prisutne, sada dolaze u osvježenim verzijama s tamnim podlogama i suptilnim pramenovima. Plavuše se također transformiraju u nešto što djeluje prirodnije i lakše za održavanje. U nastavku donosimo pregled ključnih trendova u bojenju kose koji će, prema najavama vodećih svjetskih frizera i kolorista, dominirati 2026. godinom.

Plavuše u znaku prirode i minimalnog održavanja

Vrijeme zahtjevnih, platinastih nijansi polako je iza nas. Ove godine plavi tonovi postaju mekši, topliji i prilagođeniji stvarnom životu. Jedna od najtraženijih nijansi bit će ledeno bež plava.

Poznata koloristica slavnih Cass Kaeding opisuje je kao boju s "maslačastim, hladnim podtonom šampanjca". Prema njezinim riječima, radi se o savršenom spoju toplih i hladnih tonova, no bez neželjenog bakrenog odsjaja. "Prstohvat zlatne pomaže da plava kosa izgleda svjetlije, zdravije i da laska svakom tonu kože", pojašnjava Kaeding za Vogue.

Uz nju, veliku popularnost steći će i šampanjac plava, koju frizerka Jenna Perry opisuje kao prigušenu plavu nijansu s prirodnim izrastom koji se neprimjetno stapa s posvijetljenim vrhovima. Taj dojam ležernosti, kao da ste "između dva posjeta frizeru", bit će glavna tema kod svih boja kose, a posebno kod plavuša. Savršen primjer je Gigi Hadid, čija se boja prelijeva od prirodne zlatnosmeđe do blistave plave na vrhovima.

Smeđe nijanse nikad nisu bile raskošnije

Godina 2026. donosi veliki povratak smeđih nijansi, ali u luksuznijem i zavodljivijem izdanju. Zaboravite na hladne i pepeljaste smeđe tonove; sada su u fokusu bogate, tople i sjajne nijanse koje podsjećaju na otopljenu čokoladu. Inspiracija za ovaj trend često je besprijekorna kosa Amal Clooney, a sličnu nijansu odlično nosi i manekenka Kaia Gerber.

Posebno se ističe nijansa dvostrukog espressa, bogata i tamna smeđa koja je na korak do crne, ali s puno više dubine i sofisticiranosti. Njezina je tajna u ravnoteži: dovoljno je tamna da djeluje luksuzno, ali ne toliko intenzivna da "proguta" ten. Frizeri naglašavaju da je ključ uspjeha ove boje postizanje iznimnog sjaja, zbog čega preporučuju redovite tretmane za njegu i sjaj.

Sličan efekt ima i nijansa tartufa, koja je puna topline i raskošnih crvenkastih pigmenata, a odlično pristaje damama poput Hailey Bieber, Keire Knightley i Lane Del Rey.

Vatrene nijanse s dozom profinjenosti

Ljubiteljice crvenih tonova ne moraju brinuti, jer one ostaju u trendu, ali u nešto suptilnijem obliku. Umjesto jarkih bakrenih nijansi, sada se traže slojevitije i prigušenije verzije. Cherry mocha jedna je od takvih boja, a Cass Kaeding je opisuje kao duboku crvenu ili bakrenu nijansu uparenu s tamnom, smeđom bazom. "Toplina crvene slojevito je uklopljena u tamnu smeđu podlogu, tako da boja nije glasna ni vibrantna, već duboko uglađena i zavodljiva", objašnjava ona.

Za one koji žele još blažu varijantu tu je baršunasto crvena (Red Velvet). Zamislite je kao meku smeđu boju s toplim, crvenkastim odsjajem. Za razliku od cherry moche, crvena je ovdje manje intenzivna i služi kao akcent koji smeđoj kosi daje toplinu i živost. Tu je i jantarni sjaj (Amber Glow), topla jantarna baza prožeta mekim, bakrenim pramenovima za dojam osunčane kose.

Povratak elegantne crne

Nakon godina dominacije pramenova i balayage tehnika, sve se više žena okreće jednostavnosti i snazi jednobojne kose. Evanie Frausto, kolorist koji surađuje sa Sabrinom Carpenter, Kim Kardashian i Bellom Hadid, tvrdi da je 2026. godina u kojoj će se izbjegavati agresivno izbjeljivanje. Umjesto toga, naglasak će biti na "gloss" tretmanima koji kosi daju zrcalni sjaj i zdrav izgled.

Upravo zato tinta crna (Inky Black) postaje jedna od najpoželjnijih nijansi. Bogata, duboka i iznimno sjajna, ova boja djeluje moćno i profinjeno. Kim Kardashian postala je zaštitno lice ovog trenda, pokazujući kako meka, svilenkasta crna kosa može uokviriti lice i naglasiti teksturu bez da djeluje pregrubo.

Na kraju, čini se da je zajednički nazivnik svih trendova za 2026. godinu zdrava i njegovana kosa. Bilo da se odlučite za prirodnu plavu, raskošnu smeđu ili profinjenu crvenu, ključ je u postizanju visokog sjaja koji ostavlja dojam luksuza i vitalnosti.