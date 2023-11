Za obožavateljice Božića i šminke: Već su stigli preslatki beauty adventski kalendari

Studeni nam je stigao, a time je i započelo veselo odbrojavanje do Božića. Znamo da su se ljubitelji blagdana već naveliko osigurali ukrasima, lampicama, a možda i adventskim vijencem. Možda su otišli korak dalje pa na putu do posla u automobilu puštaju božićne hitove. Ne treba im zamjeriti, slatko iščekivanje prosinca 'podiže' im raspoloženje i stavlja osmijeh na lice.

Ako si i ti jedna od onih koja s 1. studenim s tavana iznosi božićne ukrase, imamo dobru vijest. Mnogi brendovi ove godine nude simpatične i korisne beauty kalendare. Oni, umjesto čokoladica, sadrže kozmetičke proizvode i šminku – od šampona u malim pakiranjima, lakova za nokte pa do sjenila i ruževa. Što ćeš pronaći u 24 prozorčića ovisi o proizvođaču jer neki nude samo jedan tip proizvoda, dok drugi skrivaju široku proizvoda.

Cijene im se razlikuju pa tako u drogerijama možeš pronaći adventski kalendar za manje od dvadeset eura, dok ćeš, u drugom slučaju, za paket luksuznog brenda trebati izdvojiti i preko 100 eura. Ipak, volimo beauty adventske kalendare jer možemo isprobati različite uzorke koje si inače vjerojatno ne bi priuštile. Uz to, fora je otvoriti prozorčić i otkriti što te čeka.

Foto: Unsplash

Stoga – razmišljaš li o predbožićnom poklonu za mamu, sestru, prijateljicu… - ili pak želiš počastiti samu sebe, pogledaj naš popis ovogodišnjih beauty kalendara. Na njih vrijedi obratiti pažnju.

Balea adventski kalendar, 16,95 eura

Krećemo od beauty adventskog kalendara na koji ćeš vjerojatno 'nabasati'. Ističe se povoljnom cijenom i slatkim pakiranjem, a u 24 prozora kriju se 24 proizvoda za njegu tijela. Proizvodi dolaze u malom putnom pakiranju što je izuzetno praktično planiraš li putovanje.

NYX Professional Makeup Gimme SuperStars adventski kalendar, 79 eura

Želiš li obogatiti kolekciju šminke ovo je pun pogodak jer donosi praktične NYX proizvode – od rumenila do sjajila i ruževa. Sviđa nam se upravo zbog raznovrsnosti, a vjerujemo da ćeš proizvode rado koristiti u dnevnim i večernjim prigodama. Ovaj adventski kalendar naći ćeš na Notino stranicama.

Essie express train adventski kalendar, 79,70 eura

Naravno, postoje adventski kalendari koji nude jednu specifičnu vrstu proizvoda. Ljubiteljicama lakova i manikura mogao bi se svidjeti Essie paket koji nudi male lakove za nokte, nadlak, ali i odstranjivač laka. Sama ćeš morati otkriti što je ispod kojeg prozora.

Notino adventski kalendar 2023, 80 eura

Ovaj kalendar tek je stigao u ponudu. Sadrži sve i svašta – od šampona i krema do ruža i olovke za oči. Pakiranje mu je baš fora, a objedinjuje razne brendove.

Nuxe adventski kalendar, 85 eura

Nuxe u raskošnom pakiranju nudi proizvode za njegu kože koje vrijedi isprobati.

Kiehl's Limited Edition adventski kalendar, 99 eura

Želiš li isprobati kultne proizvode ovog brenda, ovo je prava prilika. Prozorčići kriju 24 proizvoda za njegu kože, a za neodoljivi dizajn kutije zaslužan je umjetnički dvojac Icinori. Kalendar je dostupan u Kiehl's webshopu.

Lush adventski kalendar, 253 eura

Iako cjenovno vjerojatno nije za svakoga, ovaj adventski kalendar 'osvaja' šarmantnim pakiranjem. U njemu se nalaze 25 Lushove zvijezde. Koje – otkrij sama!

The Body Shop adventski kalendari, od 100 do 171 eura

The Body Shop još je početkom jeseni predstavio tri različita beauty adventska kalendara. Advent of Change stoji 100 eura.

The Ultimate Advent of Change nešto je skuplji i doći će te 126 eura, a najbogatiji The Big Advent of Change košta 171 eura. Može se pronaći nešto za svakoga ovisno o tipu proizvoda koji najviše voliš.

Look Fantastic adventski kalendar 2023, 115 eura

Online možeš pronaći i bogat adventski kalendar Look Fantastic. Radi se o popularnom web shopu koji ususret blagdanima osmisli vlastiti kalendar. Sadrži proizvode raznih brendova. Iza prozorčića krije se čak 27 proizvoda za njegu kože i kose.

Jo Malone adventski kalendar, 400 eura

Za kraj, adventski kalendar luksuznog brenda Jo Malone. U svakoj se ladici krije malo iznenađenje, od Jo Malone klasika pa do blagdanskih mirisa, mini proizvoda za njegu tijela i mirisnih svijeća.